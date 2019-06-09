Додано: Пон 10 чер, 2019 14:25

vladus17 написав: Волгарь написав: Я понимаю, налоги платить никто не хочет, но ведь и риск в случае продажи физического золота по объявлению или безналичного через Ваш вариант различается на ТРИ ПОРЯДКА, БУКВАЛЬНО Я понимаю, налоги платить никто не хочет, но ведь и риск в случае продажи физического золота по объявлению или безналичного через Ваш вариант различается на ТРИ ПОРЯДКА, БУКВАЛЬНО

Налоги уже оплачены с денег на которые покупалось золото.



Какие риски? Риски они везде. Кто не любит рисковать идет работать в атб за 12кило грн в месяц. Там ЗП стабильно Налоги уже оплачены с денег на которые покупалось золото.Какие риски? Риски они везде. Кто не любит рисковать идет работать в атб за 12кило грн в месяц. Там ЗП стабильно

Возможно. Потащиться на встречу с незнакомым человеком/людьми, чтобы продать золото хотя бы на 5-6 тыс. долларов, и заработать пару-тройку сотен?Я же говорю - типичный 2003-ий год.Я как раз в 4-ом покупал свою первую квартиру за 27 тыс. долларов.Передача денег была в обмен на договор в офисе риэлтора. В портфеле рядом с деньгами (в соседнем отделении) у меня лежал заряженный ПМ. На всякий пожарный...Конечно, был моложе.В апреле этого за 3 600 в покупал 5-ю в своей жизни квартиру. Буднично - в офисе Сбербанка подписали Договор, я тут же снял заказанные деньги со вклада, служащая положила их в ячейку, от которой выдала 2 ключа (ее можно открыть только вместе), поехали в МФЦ Мои документы, где через 10 минут после входа в офис сдали подписанный Договор на регистрацию. Через 2 недели после получения свидетельства встретились и открыли ячейку для Продавца. И ВСЕ. Никакого риска, даже Договор типовой из Сети, и всех расходов -15 тыс. за проверку чистоты квартиры (нет ли залога/обременений и т.д.)