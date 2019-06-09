RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1935193619371938
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 15:47

  vladus17 написав:
  serzh написав:В финансовой сфере они гораздо дальше нас продвинулись.
Страна -бензоколонка. И древесина для Китая. ФСЕ. Технологический прогрес равен нулю.
Былобы и у нас столько нефти - мы бы тоже продвинулись)

Но вся эта музыка имеет свойство заканчиваться. Все специ из России за граничку валят. Там , говорят, мол нечего ловить. И правильно делают.

Вон интернет скоро отключат. Не увидим больше Волгаря на форуме (((


Извините, но я стараюсь руководствоваться правилом - прежде чем кого-то критиковать, посмотри сначала на себя. У нас разве не сырьевая экономика? Только у нас вместо нефти и газа - зерно и металл. Наложите график изменения цен на металл на график грн/долл и увидите много совпадений. И у нас разве народ за бугор не уезжает? Да уж поболе чем у РФ.
serzh
 
Повідомлень: 42
З нами з: 02.02.11
Подякував: 12 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 15:53

т

serzh А я и не писал что Украина в ажуре. Что тут что там Ж?ПА... Просто не надо рассказывать как у них там все круто. Знаем)
vladus17
 
Повідомлень: 864
З нами з: 21.03.14
Подякував: 112 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 16:21

  vladus17 написав:
  serzh написав:В финансовой сфере они гораздо дальше нас продвинулись.
Страна -бензоколонка. И древесина для Китая. ФСЕ. Технологический прогрес равен нулю.
Былобы и у нас столько нефти - мы бы тоже продвинулись)

Но вся эта музыка имеет свойство заканчиваться. Все специ из России за граничку валят. Там , говорят, мол нечего ловить. И правильно делают.

Вон интернет скоро отключат. Не увидим больше Волгаря на форуме (((

Мне казалось, что отличительная особенность именно этой темы - отсутствие на ней жертв пропаганды. Не хочу тратить на нее (жертву) лишних слов (и эмоций), но просто задумайтесь над следующими фактами.
Способна ли страна-бензоколонка производить:
1) РД-171, тягой 800 т (нечто подобное в США было сделано для Сатурн-5 55 лет назад), но с тех пор никто в мире не может даже повторить ничего подобного
2) Планирующие боевые блоки для МБР, которые невозможно перехватить в рамках существующих на Земле технологий
3) КР Калибр, летящие в абсолютной мертвой зоне всех ЗРК мира (ниже 10 м от поверхности земли)
4)Авиадвигатель тягой 18 т с всеракурсным управляемым вектором тяги.
5) Гиперзвуковые КР, летящие к цели на скорости 10 Махов
6) Системы РЭБ, позволяющие умертвить все электроснабжение целого корабля.
Все это уже существует, и поступило на вооружение РА. И десятки подобных же систем, которые не способны повторить страны, обладающие самыми высоким технологиями.
Конечно, если для Вас Айфон - это предел технологии, тада да - спорить бесполезно. Короче, желаю успеха, В ТОРГОВЛЕ СЛИТКАМИ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ - несомненно самый технологичный способ их всех возможных.
Волгарь
 
Повідомлень: 6632
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 684 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 18:32

  vladus17 написав:
  serzh написав:В финансовой сфере они гораздо дальше нас продвинулись.
Страна -бензоколонка. И древесина для Китая. ФСЕ. Технологический прогрес равен нулю.

Былобы и у нас столько нефти - мы бы тоже продвинулись)

Но вся эта музыка имеет свойство заканчиваться. Все специ из России за граничку валят. Там , говорят, мол нечего ловить. И правильно делают.

Вон интернет скоро отключат. Не увидим больше Волгаря на форуме (((


У нас интернет давно отключили - и так лживо и позорно. Якобы на украинцев пропаганда может повлиять. А на деле - читать - смотреть всю пропаганду мы можем и в инете и через тарелку. А вот высказаться - свою позицию озвучить украинцы теперь не могут. Об украинской нации создают в мире извращенное и ужасное мнение. Начиная с того , что мы якобы истерично хотели подписать НЕ выгодный для нас договор об Ассоциации с ЕС, где зафиксировать убыточные для нас пункты. Украинцы якобы хотели обнищания - так истово - что на смерть в борьбе за обнищание шли. такое о нас мнение создается у здравомыслящих людей в мире - судя по "картинкам", которые доходят до мировых СМИ. 30 лет назад украинцы строили космические ракеты. А сегодня достали из дедовых сундуков вышиванки. По аналогии какие народы носят свои национальные костюмы в быту сегодня ? Какие научные и культурные достижения у таких наций ?

Что касается нефти - то нефть не заканчивается , она нашла нового хозяина, Путин отдал в разработку месторождения нефти BB - ТНК Ротшильда. Природных богатств у России немеряно. Сибирь. По многим позициям на 1 месте в мире.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4897
З нами з: 07.05.11
Подякував: 660 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1935193619371938
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12401)
10.06.2019 19:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.