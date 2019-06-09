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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1935193619371938 Додано: Пон 10 чер, 2019 15:47 vladus17 написав: serzh написав: В финансовой сфере они гораздо дальше нас продвинулись. В финансовой сфере они гораздо дальше нас продвинулись. Страна -бензоколонка. И древесина для Китая. ФСЕ. Технологический прогрес равен нулю.

Былобы и у нас столько нефти - мы бы тоже продвинулись)



Но вся эта музыка имеет свойство заканчиваться. Все специ из России за граничку валят. Там , говорят, мол нечего ловить. И правильно делают.



Вон интернет скоро отключат. Не увидим больше Волгаря на форуме ((( Страна -бензоколонка. И древесина для Китая. ФСЕ. Технологический прогрес равен нулю.Былобы и у нас столько нефти - мы бы тоже продвинулись)Но вся эта музыка имеет свойство заканчиваться. Все специ из России за граничку валят. Там , говорят, мол нечего ловить. И правильно делают.Вон интернет скоро отключат. Не увидим больше Волгаря на форуме (((



Извините, но я стараюсь руководствоваться правилом - прежде чем кого-то критиковать, посмотри сначала на себя. У нас разве не сырьевая экономика? Только у нас вместо нефти и газа - зерно и металл. Наложите график изменения цен на металл на график грн/долл и увидите много совпадений. И у нас разве народ за бугор не уезжает? Да уж поболе чем у РФ. Извините, но я стараюсь руководствоваться правилом - прежде чем кого-то критиковать, посмотри сначала на себя. У нас разве не сырьевая экономика? Только у нас вместо нефти и газа - зерно и металл. Наложите график изменения цен на металл на график грн/долл и увидите много совпадений. И у нас разве народ за бугор не уезжает? Да уж поболе чем у РФ. serzh Повідомлень: 42 З нами з: 02.02.11 Подякував: 12 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 15:53 т serzh А я и не писал что Украина в ажуре. Что тут что там Ж?ПА... Просто не надо рассказывать как у них там все круто. Знаем) vladus17 Повідомлень: 864 З нами з: 21.03.14 Подякував: 112 раз. Подякували: 73 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 16:21 vladus17 написав: serzh написав: В финансовой сфере они гораздо дальше нас продвинулись. В финансовой сфере они гораздо дальше нас продвинулись. Страна -бензоколонка. И древесина для Китая. ФСЕ. Технологический прогрес равен нулю.

Былобы и у нас столько нефти - мы бы тоже продвинулись)



Но вся эта музыка имеет свойство заканчиваться. Все специ из России за граничку валят. Там , говорят, мол нечего ловить. И правильно делают.



Вон интернет скоро отключат. Не увидим больше Волгаря на форуме ((( Страна -бензоколонка. И древесина для Китая. ФСЕ. Технологический прогрес равен нулю.Былобы и у нас столько нефти - мы бы тоже продвинулись)Но вся эта музыка имеет свойство заканчиваться. Все специ из России за граничку валят. Там , говорят, мол нечего ловить. И правильно делают.Вон интернет скоро отключат. Не увидим больше Волгаря на форуме (((

Мне казалось, что отличительная особенность именно этой темы - отсутствие на ней жертв пропаганды. Не хочу тратить на нее (жертву) лишних слов (и эмоций), но просто задумайтесь над следующими фактами.

Способна ли страна-бензоколонка производить:

1) РД-171, тягой 800 т (нечто подобное в США было сделано для Сатурн-5 55 лет назад), но с тех пор никто в мире не может даже повторить ничего подобного

2) Планирующие боевые блоки для МБР, которые невозможно перехватить в рамках существующих на Земле технологий

3) КР Калибр, летящие в абсолютной мертвой зоне всех ЗРК мира (ниже 10 м от поверхности земли)

4)Авиадвигатель тягой 18 т с всеракурсным управляемым вектором тяги.

5) Гиперзвуковые КР, летящие к цели на скорости 10 Махов

6) Системы РЭБ, позволяющие умертвить все электроснабжение целого корабля.

Все это уже существует, и поступило на вооружение РА. И десятки подобных же систем, которые не способны повторить страны, обладающие самыми высоким технологиями.

Конечно, если для Вас Айфон - это предел технологии, тада да - спорить бесполезно. Короче, желаю успеха, В ТОРГОВЛЕ СЛИТКАМИ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ - несомненно самый технологичный способ их всех возможных. Мне казалось, что отличительная особенность именно этой темы - отсутствие на ней жертв пропаганды. Не хочу тратить на нее (жертву) лишних слов (и эмоций), но просто задумайтесь над следующими фактами.Способна ли страна-бензоколонка производить:1) РД-171, тягой 800 т (нечто подобное в США было сделано для Сатурн-5 55 лет назад), но с тех пор никто в мире не может даже повторить ничего подобного2) Планирующие боевые блоки для МБР, которые невозможно перехватить в рамках существующих на Земле технологий3) КР Калибр, летящие в абсолютной мертвой зоне всех ЗРК мира (ниже 10 м от поверхности земли)4)Авиадвигатель тягой 18 т с всеракурсным управляемым вектором тяги.5) Гиперзвуковые КР, летящие к цели на скорости 10 Махов6) Системы РЭБ, позволяющие умертвить все электроснабжение целого корабля.Все это уже существует, и поступило на вооружение РА. И десятки подобных же систем, которые не способны повторить страны, обладающие самыми высоким технологиями.Конечно, если для Вас Айфон - это предел технологии, тада да - спорить бесполезно. Короче, желаю успеха, В ТОРГОВЛЕ СЛИТКАМИ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ - несомненно самый технологичный способ их всех возможных. Волгарь Повідомлень: 6632 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 684 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 18:32 vladus17 написав: serzh написав: В финансовой сфере они гораздо дальше нас продвинулись. В финансовой сфере они гораздо дальше нас продвинулись. Страна -бензоколонка. И древесина для Китая. ФСЕ. Технологический прогрес равен нулю.



Былобы и у нас столько нефти - мы бы тоже продвинулись)



Но вся эта музыка имеет свойство заканчиваться. Все специ из России за граничку валят. Там , говорят, мол нечего ловить. И правильно делают.



Вон интернет скоро отключат. Не увидим больше Волгаря на форуме ((( Страна -бензоколонка. И древесина для Китая. ФСЕ. Технологический прогрес равен нулю.Былобы и у нас столько нефти - мы бы тоже продвинулись)Но вся эта музыка имеет свойство заканчиваться. Все специ из России за граничку валят. Там , говорят, мол нечего ловить. И правильно делают.Вон интернет скоро отключат. Не увидим больше Волгаря на форуме (((



У нас интернет давно отключили - и так лживо и позорно. Якобы на украинцев пропаганда может повлиять. А на деле - читать - смотреть всю пропаганду мы можем и в инете и через тарелку. А вот высказаться - свою позицию озвучить украинцы теперь не могут. Об украинской нации создают в мире извращенное и ужасное мнение. Начиная с того , что мы якобы истерично хотели подписать НЕ выгодный для нас договор об Ассоциации с ЕС, где зафиксировать убыточные для нас пункты. Украинцы якобы хотели обнищания - так истово - что на смерть в борьбе за обнищание шли. такое о нас мнение создается у здравомыслящих людей в мире - судя по "картинкам", которые доходят до мировых СМИ. 30 лет назад украинцы строили космические ракеты. А сегодня достали из дедовых сундуков вышиванки. По аналогии какие народы носят свои национальные костюмы в быту сегодня ? Какие научные и культурные достижения у таких наций ?



Что касается нефти - то нефть не заканчивается , она нашла нового хозяина, Путин отдал в разработку месторождения нефти BB - ТНК Ротшильда. Природных богатств у России немеряно. Сибирь. По многим позициям на 1 месте в мире. У нас интернет давно отключили - и так лживо и позорно. Якобы на украинцев пропаганда может повлиять. А на деле - читать - смотреть всю пропаганду мы можем и в инете и через тарелку. А вот высказаться - свою позицию озвучить украинцы теперь не могут. Об украинской нации создают в мире извращенное и ужасное мнение. Начиная с того , что мы якобы истерично хотели подписать НЕ выгодный для нас договор об Ассоциации с ЕС, где зафиксировать убыточные для нас пункты. Украинцы якобы хотели обнищания - так истово - что на смерть в борьбе за обнищание шли. такое о нас мнение создается у здравомыслящих людей в мире - судя по "картинкам", которые доходят до мировых СМИ. 30 лет назад украинцы строили космические ракеты. А сегодня достали из дедовых сундуков вышиванки. По аналогии какие народы носят свои национальные костюмы в быту сегодня ? Какие научные и культурные достижения у таких наций ?Что касается нефти - то нефть не заканчивается , она нашла нового хозяина, Путин отдал в разработку месторождения нефти BB - ТНК Ротшильда. Природных богатств у России немеряно. Сибирь. По многим позициям на 1 месте в мире. kalinavalera1

Повідомлень: 4897 З нами з: 07.05.11 Подякував: 660 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1935193619371938 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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