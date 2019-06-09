vladus17 написав: serzh написав:
В финансовой сфере они гораздо дальше нас продвинулись.
Страна -бензоколонка. И древесина для Китая. ФСЕ. Технологический прогрес равен нулю.
Былобы и у нас столько нефти - мы бы тоже продвинулись)
Но вся эта музыка имеет свойство заканчиваться. Все специ из России за граничку валят. Там , говорят, мол нечего ловить. И правильно делают.
Вон интернет скоро отключат. Не увидим больше Волгаря на форуме (((
Мне казалось, что отличительная особенность именно этой темы - отсутствие на ней жертв пропаганды. Не хочу тратить на нее (жертву) лишних слов (и эмоций), но просто задумайтесь над следующими фактами.
Способна ли страна-бензоколонка производить:
1) РД-171, тягой 800 т (нечто подобное в США было сделано для Сатурн-5 55 лет назад), но с тех пор никто в мире не может даже повторить ничего подобного
2) Планирующие боевые блоки для МБР, которые невозможно перехватить в рамках существующих на Земле технологий
3) КР Калибр, летящие в абсолютной мертвой зоне всех ЗРК мира (ниже 10 м от поверхности земли)
4)Авиадвигатель тягой 18 т с всеракурсным управляемым вектором тяги.
5) Гиперзвуковые КР, летящие к цели на скорости 10 Махов
6) Системы РЭБ, позволяющие умертвить все электроснабжение целого корабля.
Все это уже существует, и поступило на вооружение РА. И десятки подобных же систем, которые не способны повторить страны, обладающие самыми высоким технологиями.
Конечно, если для Вас Айфон - это предел технологии, тада да - спорить бесполезно. Короче, желаю успеха, В ТОРГОВЛЕ СЛИТКАМИ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ - несомненно самый технологичный способ их всех возможных.