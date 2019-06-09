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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 10 чер, 2019 15:47
vladus17 написав: serzh написав:
В финансовой сфере они гораздо дальше нас продвинулись.
Страна -бензоколонка. И древесина для Китая. ФСЕ. Технологический прогрес равен нулю.
Былобы и у нас столько нефти - мы бы тоже продвинулись)
Но вся эта музыка имеет свойство заканчиваться. Все специ из России за граничку валят. Там , говорят, мол нечего ловить. И правильно делают.
Вон интернет скоро отключат. Не увидим больше Волгаря на форуме (((
Извините, но я стараюсь руководствоваться правилом - прежде чем кого-то критиковать, посмотри сначала на себя. У нас разве не сырьевая экономика? Только у нас вместо нефти и газа - зерно и металл. Наложите график изменения цен на металл на график грн/долл и увидите много совпадений. И у нас разве народ за бугор не уезжает? Да уж поболе чем у РФ.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 15:53
serzh А я и не писал что Украина в ажуре. Что тут что там Ж?ПА... Просто не надо рассказывать как у них там все круто. Знаем)
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vladus17
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Додано: Пон 10 чер, 2019 16:21
vladus17 написав: serzh написав:
В финансовой сфере они гораздо дальше нас продвинулись.
Страна -бензоколонка. И древесина для Китая. ФСЕ. Технологический прогрес равен нулю.
Былобы и у нас столько нефти - мы бы тоже продвинулись)
Но вся эта музыка имеет свойство заканчиваться. Все специ из России за граничку валят. Там , говорят, мол нечего ловить. И правильно делают.
Вон интернет скоро отключат. Не увидим больше Волгаря на форуме (((
Мне казалось, что отличительная особенность именно этой темы - отсутствие на ней жертв пропаганды. Не хочу тратить на нее (жертву) лишних слов (и эмоций), но просто задумайтесь над следующими фактами.
Способна ли страна-бензоколонка производить:
1) РД-171, тягой 800 т (нечто подобное в США было сделано для Сатурн-5 55 лет назад), но с тех пор никто в мире не может даже повторить ничего подобного
2) Планирующие боевые блоки для МБР, которые невозможно перехватить в рамках существующих на Земле технологий
3) КР Калибр, летящие в абсолютной мертвой зоне всех ЗРК мира (ниже 10 м от поверхности земли)
4)Авиадвигатель тягой 18 т с всеракурсным управляемым вектором тяги.
5) Гиперзвуковые КР, летящие к цели на скорости 10 Махов
6) Системы РЭБ, позволяющие умертвить все электроснабжение целого корабля.
Все это уже существует, и поступило на вооружение РА. И десятки подобных же систем, которые не способны повторить страны, обладающие самыми высоким технологиями.
Конечно, если для Вас Айфон - это предел технологии, тада да - спорить бесполезно. Короче, желаю успеха, В ТОРГОВЛЕ СЛИТКАМИ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ - несомненно самый технологичный способ их всех возможных.
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Волгарь
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Додано: Пон 10 чер, 2019 18:32
vladus17 написав: serzh написав:
В финансовой сфере они гораздо дальше нас продвинулись.
Страна -бензоколонка. И древесина для Китая. ФСЕ. Технологический прогрес равен нулю.
Былобы и у нас столько нефти - мы бы тоже продвинулись)
Но вся эта музыка имеет свойство заканчиваться. Все специ из России за граничку валят. Там , говорят, мол нечего ловить. И правильно делают.
Вон интернет скоро отключат. Не увидим больше Волгаря на форуме (((
У нас интернет давно отключили - и так лживо и позорно. Якобы на украинцев пропаганда может повлиять. А на деле - читать - смотреть всю пропаганду мы можем и в инете и через тарелку. А вот высказаться - свою позицию озвучить украинцы теперь не могут. Об украинской нации создают в мире извращенное и ужасное мнение. Начиная с того , что мы якобы истерично хотели подписать НЕ выгодный для нас договор об Ассоциации с ЕС, где зафиксировать убыточные для нас пункты. Украинцы якобы хотели обнищания - так истово - что на смерть в борьбе за обнищание шли. такое о нас мнение создается у здравомыслящих людей в мире - судя по "картинкам", которые доходят до мировых СМИ. 30 лет назад украинцы строили космические ракеты. А сегодня достали из дедовых сундуков вышиванки. По аналогии какие народы носят свои национальные костюмы в быту сегодня ? Какие научные и культурные достижения у таких наций ?
Что касается нефти - то нефть не заканчивается , она нашла нового хозяина, Путин отдал в разработку месторождения нефти BB - ТНК Ротшильда. Природных богатств у России немеряно. Сибирь. По многим позициям на 1 месте в мире.
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kalinavalera1
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Додано: Пон 10 чер, 2019 18:50
vladus17 написав:serzh
А я и не писал что Украина в ажуре. Что тут что там Ж?ПА... Просто не надо рассказывать как у них там все круто. Знаем)
Знаете? Напрашивается вывод, что когда Украина и Россия были вместе, ВВП наш был совсем другого порядка. Хватало и на ВПК , и на космос. Им и сейчас хватает. У них ситуация другая. Природных ресурсов там не сравнить с Украиной. Сибирь. Северные районы. Так же и земель. Доходы населения у них выше. Только какой смысл счтать чужие деньги ?!
А у нас главная деятельность государства - переименование улиц - городов, построенных при помощи россиян. А еще снос памятников и сочинения новых правил орфографии. Ну и клоунские спичи наших лидеров, купленных на деньги ТНК и строго по их сценариям.
Сейчас ситуация изменилась и тех отношений с Россией уже не будет. ТНК и там браконьерствуют, и на наших землях браконьерствуют ТНК. Для этого они же создают дешевый антураж. Постановочные митинги и тп. Кстати команда ЗЕ - отменила запрет для украинцев на интернет? Прежде чем нахваливать Украину сегодня - нужно и важно ее привести в порядок. Сегодня Украину нахваливают только ее враги, ряженые в вышиванки, которые ее дерибанят, им выгодно такое состояние страны, врагов Украины устраивает развал экономики нашей, ее распад - то что мы имеем сегодня. Хвалиться нам пока не чем.
А Зе шпарит свои спичи точно с той же методички - Пороха. По ТВ показывали ..... Про позицию относительно России к примеру. Слово в слово.
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kalinavalera1
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Додано: Пон 10 чер, 2019 19:19
Волгарь Завязыайте с пропагандой России. Это вы начали. Я за добрососедские отношения. Это выгодно всем безусловно. русская культура и американская культура, как любая национальная культура, и особенно общенациональная культура - мировая культура , ее достижения -должны быть доступны украинцам, иначе нация не может развиваться и приходит в упадок. Упор на чисто национальную культуру - принудительный! А запрет на интернет ?! Это вспомните притчу библейскую про Вавилон. Это полное прекращение развития нации. Но амеры украинцам не разрешают ничего кроме "украинской культуры" И Путину они же не разрешают с нами ладить и договариваться. Но до таких крайностей русских еще не опустили как украинцев. ТНК и их корпорации такая расстановка сил не устраивает, что бы мы ладили. Их устраивало разграбть то, что нами совместно с Россией было построено за 70 лет. Но при добросоедских отношениях станет неудобно нас грабить. Остальное вообще ни о чем. А мериться тем,чего у нас нет ? Да чужие - российские деньги нас не накормят. В чем смысл их считать ?
Востаннє редагувалось kalinavalera1
в Пон 10 чер, 2019 19:26, всього редагувалось 1 раз.
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kalinavalera1
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Додано: Пон 10 чер, 2019 19:24
kalinavalera1 написав:
По многим позициям на 1 месте в мире.
Калина, вы не туда смотрите. Смотрите ВВП на душу населения. По данным МВФ в 2018г. РФ с её нефтью и газом была на 49-м месте в мире. ВВП - $29 тыс. на чел. У маленького Люксембурга 106 тыс. на чел. У сингапурца -100 тыс. У шведа 52 тыс. У чеха 37 тыс, ну и т.д.
И без всяких там калибров, подводных лодок и прочих гиперзвуков, которыми РФ пытается запугать остальной мир. Люди живут для себя и в своё удовольствие, ибо жизнь дана один раз. А РФ пусть тратит бабло на военные базы, авианосцы и прочую муть, которую Волгарь тут так восхваляет. С их 3% мирового ВВП они много не настроят. Тем более толкового.
Напоминаю, тут тема о золоте, а не о вышиванках, которые вам покоя не дают. И не о том у кого толще и длиннее. Поэтому давайте по теме. Хотя я сомневаюсь что у вас по теме есть что сказать...
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наблюдательный
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Додано: Пон 10 чер, 2019 19:31
наблюдательный написав:
Напоминаю, тут тема о золоте, а не о вышиванках, которые вам покоя не дают. И не о том у кого толще и длиннее. Поэтому давайте по теме. Хотя я сомневаюсь что у вас по теме есть что сказать...
У меня у самого дома есть вышиванки - и не купленные. А еще прабабушк вышивали и даже мама. Я не против вышиванок - как предмета культового. Но я потив,, когда мне вышиванкой затыкают рот, связывают руки и грабят. И поскольку все это прикрыто вышивкой - то называют этот криминальный а процесс - патриотизмом, националзмом. Вместо того, что бы стаью УКУ назначить "патриотам- грабителям". Когда я заплатил за "услуги ЖЭКА за год в прошлом месяце 8 000 гривен - это только за ЖЭК!!! при этом никаких услуг мне ЖЭК не оказывает много лет, все оплачиваем сами и делаем без ЖЭКа, то ощущения грабежа - и рэкета - чистое. Раньше хоть плата была символическая за 0 услуг. Аналогично НДС в каждом чеке! Что государсвто нам дает за наши налоги ? А так вы правы конечно. И откуда ВВП у нас и у России ? Весь ВВП прибирают к рукам ТНК и там и тут. Прикрываясь якобы американской поддержкой тут уже под соусом национальным американских интересов. В этом вся суть. До 1991 года был ВВП и у нас и у них у России. В этом суть того что я пишу. Пока "американцы" не стали нам помогать и спасать от русского захватчика и " развиваться" - экономика была ничего себе и ВВП был. А при их помощи резко пропал и ВВП и экономика.
Потому и треп не по теме- я все сказал про золото уже . Интересно появление книжки Фергюссона - "Нация-хищник" в США. Возможно это знак ? Что скажете? Меня это интересует куда больше . На 1 месте в мире я написал - по природным ресурсам. Что толку их ругать ? Вы правы, кончено 100% . Я могу и много негатива про Россию написать и тоже будет правда. Но других соседей у нас не будет. Нужно искать общий язык. Для нашей выгоды. Хотя бы просто для нашей нормальной жизни.
Востаннє редагувалось kalinavalera1
в Пон 10 чер, 2019 19:53, всього редагувалось 2 разів.
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kalinavalera1
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Додано: Пон 10 чер, 2019 19:44
Волгарь написав:
Способна ли страна-бензоколонка производить:
1) РД-171, тягой 800 т (нечто подобное в США было сделано для Сатурн-5 55 лет назад), но с тех пор никто в мире не может даже повторить ничего подобного
Наверное все-таки надо добавить, что 170-й и его модификация 171-й были разработаны и произведены еще при Союзе.
Да и конкурентного двигателя для гражданской авиации собственной разработки и производства вроде бы пока нет (например - для сухого джета, француза ставят). И скорее всего не будет в ближайшей перспективе.
По 5G закупки оборудования у Китая. Но тут они фитиль вставили практически всем.
Но в целом, по военным технологиям рывок очевиден.
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tumos
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Додано: Пон 10 чер, 2019 20:00
tumos написав: Волгарь написав:
Способна ли страна-бензоколонка производить:
1) РД-171, тягой 800 т (нечто подобное в США было сделано для Сатурн-5 55 лет назад), но с тех пор никто в мире не может даже повторить ничего подобного
Наверное все-таки надо добавить, что 170-й и его модификация 171-й были разработаны и произведены еще при Союзе.
Да и конкурентного двигателя для гражданской авиации собственной разработки и производства вроде бы пока нет (например - для сухого джета, француза ставят). И скорее всего не будет в ближайшей перспективе.
По 5G закупки оборудования у Китая. Но тут они фитиль вставили практически всем.
Но в целом, по военным технологиям рывок очевиден.
Суть в том как устроить благополучную жизнь украинцев рядом с таким не простым и могучим соседом. Суть в том , что наше правительство так даже вопрос не ставит. А ездит на накачку к амерам - и обслуживает грабительские сценарии ТНК. А не обслуживает интересы населения Украины.
Суть не в том - что они там развили - а что нет..... У них плюсов достаточно даже на фоне мировом. А уж рядом с нами....
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kalinavalera1
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