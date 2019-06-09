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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1935193619371938 Додано: Пон 10 чер, 2019 15:47 vladus17 написав: serzh написав: В финансовой сфере они гораздо дальше нас продвинулись. В финансовой сфере они гораздо дальше нас продвинулись. Страна -бензоколонка. И древесина для Китая. ФСЕ. Технологический прогрес равен нулю.

Былобы и у нас столько нефти - мы бы тоже продвинулись)



Но вся эта музыка имеет свойство заканчиваться. Все специ из России за граничку валят. Там , говорят, мол нечего ловить. И правильно делают.



Вон интернет скоро отключат. Не увидим больше Волгаря на форуме ((( Страна -бензоколонка. И древесина для Китая. ФСЕ. Технологический прогрес равен нулю.Былобы и у нас столько нефти - мы бы тоже продвинулись)Но вся эта музыка имеет свойство заканчиваться. Все специ из России за граничку валят. Там , говорят, мол нечего ловить. И правильно делают.Вон интернет скоро отключат. Не увидим больше Волгаря на форуме (((



Извините, но я стараюсь руководствоваться правилом - прежде чем кого-то критиковать, посмотри сначала на себя. У нас разве не сырьевая экономика? Только у нас вместо нефти и газа - зерно и металл. Наложите график изменения цен на металл на график грн/долл и увидите много совпадений. И у нас разве народ за бугор не уезжает? Да уж поболе чем у РФ. Извините, но я стараюсь руководствоваться правилом - прежде чем кого-то критиковать, посмотри сначала на себя. У нас разве не сырьевая экономика? Только у нас вместо нефти и газа - зерно и металл. Наложите график изменения цен на металл на график грн/долл и увидите много совпадений. И у нас разве народ за бугор не уезжает? Да уж поболе чем у РФ. serzh Повідомлень: 42 З нами з: 02.02.11 Подякував: 12 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 15:53 т serzh А я и не писал что Украина в ажуре. Что тут что там Ж?ПА... Просто не надо рассказывать как у них там все круто. Знаем) vladus17 Повідомлень: 864 З нами з: 21.03.14 Подякував: 112 раз. Подякували: 73 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 16:21 vladus17 написав: serzh написав: В финансовой сфере они гораздо дальше нас продвинулись. В финансовой сфере они гораздо дальше нас продвинулись. Страна -бензоколонка. И древесина для Китая. ФСЕ. Технологический прогрес равен нулю.

Былобы и у нас столько нефти - мы бы тоже продвинулись)



Но вся эта музыка имеет свойство заканчиваться. Все специ из России за граничку валят. Там , говорят, мол нечего ловить. И правильно делают.



Вон интернет скоро отключат. Не увидим больше Волгаря на форуме ((( Страна -бензоколонка. И древесина для Китая. ФСЕ. Технологический прогрес равен нулю.Былобы и у нас столько нефти - мы бы тоже продвинулись)Но вся эта музыка имеет свойство заканчиваться. Все специ из России за граничку валят. Там , говорят, мол нечего ловить. И правильно делают.Вон интернет скоро отключат. Не увидим больше Волгаря на форуме (((

Мне казалось, что отличительная особенность именно этой темы - отсутствие на ней жертв пропаганды. Не хочу тратить на нее (жертву) лишних слов (и эмоций), но просто задумайтесь над следующими фактами.

Способна ли страна-бензоколонка производить:

1) РД-171, тягой 800 т (нечто подобное в США было сделано для Сатурн-5 55 лет назад), но с тех пор никто в мире не может даже повторить ничего подобного

2) Планирующие боевые блоки для МБР, которые невозможно перехватить в рамках существующих на Земле технологий

3) КР Калибр, летящие в абсолютной мертвой зоне всех ЗРК мира (ниже 10 м от поверхности земли)

4)Авиадвигатель тягой 18 т с всеракурсным управляемым вектором тяги.

5) Гиперзвуковые КР, летящие к цели на скорости 10 Махов

6) Системы РЭБ, позволяющие умертвить все электроснабжение целого корабля.

Все это уже существует, и поступило на вооружение РА. И десятки подобных же систем, которые не способны повторить страны, обладающие самыми высоким технологиями.

Конечно, если для Вас Айфон - это предел технологии, тада да - спорить бесполезно. Короче, желаю успеха, В ТОРГОВЛЕ СЛИТКАМИ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ - несомненно самый технологичный способ их всех возможных. Мне казалось, что отличительная особенность именно этой темы - отсутствие на ней жертв пропаганды. Не хочу тратить на нее (жертву) лишних слов (и эмоций), но просто задумайтесь над следующими фактами.Способна ли страна-бензоколонка производить:1) РД-171, тягой 800 т (нечто подобное в США было сделано для Сатурн-5 55 лет назад), но с тех пор никто в мире не может даже повторить ничего подобного2) Планирующие боевые блоки для МБР, которые невозможно перехватить в рамках существующих на Земле технологий3) КР Калибр, летящие в абсолютной мертвой зоне всех ЗРК мира (ниже 10 м от поверхности земли)4)Авиадвигатель тягой 18 т с всеракурсным управляемым вектором тяги.5) Гиперзвуковые КР, летящие к цели на скорости 10 Махов6) Системы РЭБ, позволяющие умертвить все электроснабжение целого корабля.Все это уже существует, и поступило на вооружение РА. И десятки подобных же систем, которые не способны повторить страны, обладающие самыми высоким технологиями.Конечно, если для Вас Айфон - это предел технологии, тада да - спорить бесполезно. Короче, желаю успеха, В ТОРГОВЛЕ СЛИТКАМИ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ - несомненно самый технологичный способ их всех возможных. Волгарь Повідомлень: 6632 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 684 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 18:32 vladus17 написав: serzh написав: В финансовой сфере они гораздо дальше нас продвинулись. В финансовой сфере они гораздо дальше нас продвинулись. Страна -бензоколонка. И древесина для Китая. ФСЕ. Технологический прогрес равен нулю.



Былобы и у нас столько нефти - мы бы тоже продвинулись)



Но вся эта музыка имеет свойство заканчиваться. Все специ из России за граничку валят. Там , говорят, мол нечего ловить. И правильно делают.



Вон интернет скоро отключат. Не увидим больше Волгаря на форуме ((( Страна -бензоколонка. И древесина для Китая. ФСЕ. Технологический прогрес равен нулю.Былобы и у нас столько нефти - мы бы тоже продвинулись)Но вся эта музыка имеет свойство заканчиваться. Все специ из России за граничку валят. Там , говорят, мол нечего ловить. И правильно делают.Вон интернет скоро отключат. Не увидим больше Волгаря на форуме (((



У нас интернет давно отключили - и так лживо и позорно. Якобы на украинцев пропаганда может повлиять. А на деле - читать - смотреть всю пропаганду мы можем и в инете и через тарелку. А вот высказаться - свою позицию озвучить украинцы теперь не могут. Об украинской нации создают в мире извращенное и ужасное мнение. Начиная с того , что мы якобы истерично хотели подписать НЕ выгодный для нас договор об Ассоциации с ЕС, где зафиксировать убыточные для нас пункты. Украинцы якобы хотели обнищания - так истово - что на смерть в борьбе за обнищание шли. такое о нас мнение создается у здравомыслящих людей в мире - судя по "картинкам", которые доходят до мировых СМИ. 30 лет назад украинцы строили космические ракеты. А сегодня достали из дедовых сундуков вышиванки. По аналогии какие народы носят свои национальные костюмы в быту сегодня ? Какие научные и культурные достижения у таких наций ?



Что касается нефти - то нефть не заканчивается , она нашла нового хозяина, Путин отдал в разработку месторождения нефти BB - ТНК Ротшильда. Природных богатств у России немеряно. Сибирь. По многим позициям на 1 месте в мире. У нас интернет давно отключили - и так лживо и позорно. Якобы на украинцев пропаганда может повлиять. А на деле - читать - смотреть всю пропаганду мы можем и в инете и через тарелку. А вот высказаться - свою позицию озвучить украинцы теперь не могут. Об украинской нации создают в мире извращенное и ужасное мнение. Начиная с того , что мы якобы истерично хотели подписать НЕ выгодный для нас договор об Ассоциации с ЕС, где зафиксировать убыточные для нас пункты. Украинцы якобы хотели обнищания - так истово - что на смерть в борьбе за обнищание шли. такое о нас мнение создается у здравомыслящих людей в мире - судя по "картинкам", которые доходят до мировых СМИ. 30 лет назад украинцы строили космические ракеты. А сегодня достали из дедовых сундуков вышиванки. По аналогии какие народы носят свои национальные костюмы в быту сегодня ? Какие научные и культурные достижения у таких наций ?Что касается нефти - то нефть не заканчивается , она нашла нового хозяина, Путин отдал в разработку месторождения нефти BB - ТНК Ротшильда. Природных богатств у России немеряно. Сибирь. По многим позициям на 1 месте в мире. kalinavalera1

Повідомлень: 4901 З нами з: 07.05.11 Подякував: 660 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 18:50 vladus17 написав: serzh А я и не писал что Украина в ажуре. Что тут что там Ж?ПА... Просто не надо рассказывать как у них там все круто. Знаем) А я и не писал что Украина в ажуре. Что тут что там Ж?ПА... Просто не надо рассказывать как у них там все круто. Знаем)



Знаете? Напрашивается вывод, что когда Украина и Россия были вместе, ВВП наш был совсем другого порядка. Хватало и на ВПК , и на космос. Им и сейчас хватает. У них ситуация другая. Природных ресурсов там не сравнить с Украиной. Сибирь. Северные районы. Так же и земель. Доходы населения у них выше. Только какой смысл счтать чужие деньги ?!

А у нас главная деятельность государства - переименование улиц - городов, построенных при помощи россиян. А еще снос памятников и сочинения новых правил орфографии. Ну и клоунские спичи наших лидеров, купленных на деньги ТНК и строго по их сценариям.



Сейчас ситуация изменилась и тех отношений с Россией уже не будет. ТНК и там браконьерствуют, и на наших землях браконьерствуют ТНК. Для этого они же создают дешевый антураж. Постановочные митинги и тп. Кстати команда ЗЕ - отменила запрет для украинцев на интернет? Прежде чем нахваливать Украину сегодня - нужно и важно ее привести в порядок. Сегодня Украину нахваливают только ее враги, ряженые в вышиванки, которые ее дерибанят, им выгодно такое состояние страны, врагов Украины устраивает развал экономики нашей, ее распад - то что мы имеем сегодня. Хвалиться нам пока не чем.



А Зе шпарит свои спичи точно с той же методички - Пороха. По ТВ показывали ..... Про позицию относительно России к примеру. Слово в слово. Знаете? Напрашивается вывод, что когда Украина и Россия были вместе, ВВП наш был совсем другого порядка. Хватало и на ВПК , и на космос. Им и сейчас хватает. У них ситуация другая. Природных ресурсов там не сравнить с Украиной. Сибирь. Северные районы. Так же и земель. Доходы населения у них выше. Только какой смысл счтать чужие деньги ?!А у нас главная деятельность государства - переименование улиц - городов, построенных при помощи россиян. А еще снос памятников и сочинения новых правил орфографии. Ну и клоунские спичи наших лидеров, купленных на деньги ТНК и строго по их сценариям.Сейчас ситуация изменилась и тех отношений с Россией уже не будет. ТНК и там браконьерствуют, и на наших землях браконьерствуют ТНК. Для этого они же создают дешевый антураж. Постановочные митинги и тп. Кстати команда ЗЕ - отменила запрет для украинцев на интернет? Прежде чем нахваливать Украину сегодня - нужно и важно ее привести в порядок. Сегодня Украину нахваливают только ее враги, ряженые в вышиванки, которые ее дерибанят, им выгодно такое состояние страны, врагов Украины устраивает развал экономики нашей, ее распад - то что мы имеем сегодня. Хвалиться нам пока не чем.А Зе шпарит свои спичи точно с той же методички - Пороха. По ТВ показывали ..... Про позицию относительно России к примеру. Слово в слово. kalinavalera1

Повідомлень: 4901 З нами з: 07.05.11 Подякував: 660 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 19:19 Волгарь Завязыайте с пропагандой России. Это вы начали. Я за добрососедские отношения. Это выгодно всем безусловно. русская культура и американская культура, как любая национальная культура, и особенно общенациональная культура - мировая культура , ее достижения -должны быть доступны украинцам, иначе нация не может развиваться и приходит в упадок. Упор на чисто национальную культуру - принудительный! А запрет на интернет ?! Это вспомните притчу библейскую про Вавилон. Это полное прекращение развития нации. Но амеры украинцам не разрешают ничего кроме "украинской культуры" И Путину они же не разрешают с нами ладить и договариваться. Но до таких крайностей русских еще не опустили как украинцев. ТНК и их корпорации такая расстановка сил не устраивает, что бы мы ладили. Их устраивало разграбть то, что нами совместно с Россией было построено за 70 лет. Но при добросоедских отношениях станет неудобно нас грабить. Остальное вообще ни о чем. А мериться тем,чего у нас нет ? Да чужие - российские деньги нас не накормят. В чем смысл их считать ? Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Пон 10 чер, 2019 19:26, всього редагувалось 1 раз. kalinavalera1

Повідомлень: 4901 З нами з: 07.05.11 Подякував: 660 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 19:24 kalinavalera1 написав: По многим позициям на 1 месте в мире. По многим позициям на 1 месте в мире.

Калина, вы не туда смотрите. Смотрите ВВП на душу населения. По данным МВФ в 2018г. РФ с её нефтью и газом была на 49-м месте в мире. ВВП - $29 тыс. на чел. У маленького Люксембурга 106 тыс. на чел. У сингапурца -100 тыс. У шведа 52 тыс. У чеха 37 тыс, ну и т.д.

И без всяких там калибров, подводных лодок и прочих гиперзвуков, которыми РФ пытается запугать остальной мир. Люди живут для себя и в своё удовольствие, ибо жизнь дана один раз. А РФ пусть тратит бабло на военные базы, авианосцы и прочую муть, которую Волгарь тут так восхваляет. С их 3% мирового ВВП они много не настроят. Тем более толкового.



Напоминаю, тут тема о золоте, а не о вышиванках, которые вам покоя не дают. И не о том у кого толще и длиннее. Поэтому давайте по теме. Хотя я сомневаюсь что у вас по теме есть что сказать... Калина, вы не туда смотрите. Смотрите ВВП на душу населения. По данным МВФ в 2018г. РФ с её нефтью и газом была на 49-м месте в мире. ВВП - $29 тыс. на чел. У маленького Люксембурга 106 тыс. на чел. У сингапурца -100 тыс. У шведа 52 тыс. У чеха 37 тыс, ну и т.д.И без всяких там калибров, подводных лодок и прочих гиперзвуков, которыми РФ пытается запугать остальной мир. Люди живут для себя и в своё удовольствие, ибо жизнь дана один раз. А РФ пусть тратит бабло на военные базы, авианосцы и прочую муть, которую Волгарь тут так восхваляет. С их 3% мирового ВВП они много не настроят. Тем более толкового.Напоминаю, тут тема о золоте, а не о вышиванках, которые вам покоя не дают. И не о том у кого толще и длиннее. Поэтому давайте по теме. Хотя я сомневаюсь что у вас по теме есть что сказать... наблюдательный

Повідомлень: 3277 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 326 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 19:31 Re: Горячие новости по драгоценным металлам наблюдательный написав: Напоминаю, тут тема о золоте, а не о вышиванках, которые вам покоя не дают. И не о том у кого толще и длиннее. Поэтому давайте по теме. Хотя я сомневаюсь что у вас по теме есть что сказать... Напоминаю, тут тема о золоте, а не о вышиванках, которые вам покоя не дают. И не о том у кого толще и длиннее. Поэтому давайте по теме. Хотя я сомневаюсь что у вас по теме есть что сказать...

У меня у самого дома есть вышиванки - и не купленные. А еще прабабушк вышивали и даже мама. Я не против вышиванок - как предмета культового. Но я потив,, когда мне вышиванкой затыкают рот, связывают руки и грабят. И поскольку все это прикрыто вышивкой - то называют этот криминальный а процесс - патриотизмом, националзмом. Вместо того, что бы стаью УКУ назначить "патриотам- грабителям". Когда я заплатил за "услуги ЖЭКА за год в прошлом месяце 8 000 гривен - это только за ЖЭК!!! при этом никаких услуг мне ЖЭК не оказывает много лет, все оплачиваем сами и делаем без ЖЭКа, то ощущения грабежа - и рэкета - чистое. Раньше хоть плата была символическая за 0 услуг. Аналогично НДС в каждом чеке! Что государсвто нам дает за наши налоги ? А так вы правы конечно. И откуда ВВП у нас и у России ? Весь ВВП прибирают к рукам ТНК и там и тут. Прикрываясь якобы американской поддержкой тут уже под соусом национальным американских интересов. В этом вся суть. До 1991 года был ВВП и у нас и у них у России. В этом суть того что я пишу. Пока "американцы" не стали нам помогать и спасать от русского захватчика и " развиваться" - экономика была ничего себе и ВВП был. А при их помощи резко пропал и ВВП и экономика.



Потому и треп не по теме- я все сказал про золото уже . Интересно появление книжки Фергюссона - "Нация-хищник" в США. Возможно это знак ? Что скажете? Меня это интересует куда больше . На 1 месте в мире я написал - по природным ресурсам. Что толку их ругать ? Вы правы, кончено 100% . Я могу и много негатива про Россию написать и тоже будет правда. Но других соседей у нас не будет. Нужно искать общий язык. Для нашей выгоды. Хотя бы просто для нашей нормальной жизни. У меня у самого дома есть вышиванки - и не купленные. А еще прабабушк вышивали и даже мама. Я не против вышиванок - как предмета культового. Но я потив,, когда мне вышиванкой затыкают рот, связывают руки и грабят. И поскольку все это прикрыто вышивкой - то называют этот криминальный а процесс - патриотизмом, националзмом. Вместо того, что бы стаью УКУ назначить "патриотам- грабителям". Когда я заплатил за "услуги ЖЭКА за год в прошлом месяце 8 000 гривен - это только за ЖЭК!!! при этом никаких услуг мне ЖЭК не оказывает много лет, все оплачиваем сами и делаем без ЖЭКа, то ощущения грабежа - и рэкета - чистое. Раньше хоть плата была символическая за 0 услуг. Аналогично НДС в каждом чеке! Что государсвто нам дает за наши налоги ? А так вы правы конечно. И откуда ВВП у нас и у России ? Весь ВВП прибирают к рукам ТНК и там и тут. Прикрываясь якобы американской поддержкой тут уже под соусом национальным американских интересов. В этом вся суть. До 1991 года был ВВП и у нас и у них у России. В этом суть того что я пишу. Пока "американцы" не стали нам помогать и спасать от русского захватчика и " развиваться" - экономика была ничего себе и ВВП был. А при их помощи резко пропал и ВВП и экономика.Потому и треп не по теме- я все сказал про золото уже . Интересно появление книжки Фергюссона - "Нация-хищник" в США. Возможно это знак ? Что скажете? Меня это интересует куда больше . На 1 месте в мире я написал - по природным ресурсам. Что толку их ругать ? Вы правы, кончено 100% . Я могу и много негатива про Россию написать и тоже будет правда. Но других соседей у нас не будет. Нужно искать общий язык. Для нашей выгоды. Хотя бы просто для нашей нормальной жизни. Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Пон 10 чер, 2019 19:53, всього редагувалось 2 разів. kalinavalera1

Повідомлень: 4901 З нами з: 07.05.11 Подякував: 660 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 19:44 Волгарь написав:

Способна ли страна-бензоколонка производить:

1) РД-171, тягой 800 т (нечто подобное в США было сделано для Сатурн-5 55 лет назад), но с тех пор никто в мире не может даже повторить ничего подобного

Способна ли страна-бензоколонка производить:1) РД-171, тягой 800 т (нечто подобное в США было сделано для Сатурн-5 55 лет назад), но с тех пор никто в мире не может даже повторить ничего подобного

Наверное все-таки надо добавить, что 170-й и его модификация 171-й были разработаны и произведены еще при Союзе.

Да и конкурентного двигателя для гражданской авиации собственной разработки и производства вроде бы пока нет (например - для сухого джета, француза ставят). И скорее всего не будет в ближайшей перспективе.

По 5G закупки оборудования у Китая. Но тут они фитиль вставили практически всем.

Но в целом, по военным технологиям рывок очевиден. Наверное все-таки надо добавить, что 170-й и его модификация 171-й были разработаны и произведены еще при Союзе.Да и конкурентного двигателя для гражданской авиации собственной разработки и производства вроде бы пока нет (например - для сухого джета, француза ставят). И скорее всего не будет в ближайшей перспективе.По 5G закупки оборудования у Китая. Но тут они фитиль вставили практически всем.Но в целом, по военным технологиям рывок очевиден. tumos Повідомлень: 881 З нами з: 12.03.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 20:00 tumos написав: Волгарь написав:

Способна ли страна-бензоколонка производить:

1) РД-171, тягой 800 т (нечто подобное в США было сделано для Сатурн-5 55 лет назад), но с тех пор никто в мире не может даже повторить ничего подобного

Способна ли страна-бензоколонка производить:1) РД-171, тягой 800 т (нечто подобное в США было сделано для Сатурн-5 55 лет назад), но с тех пор никто в мире не может даже повторить ничего подобного

Наверное все-таки надо добавить, что 170-й и его модификация 171-й были разработаны и произведены еще при Союзе.

Да и конкурентного двигателя для гражданской авиации собственной разработки и производства вроде бы пока нет (например - для сухого джета, француза ставят). И скорее всего не будет в ближайшей перспективе.

По 5G закупки оборудования у Китая. Но тут они фитиль вставили практически всем.

Но в целом, по военным технологиям рывок очевиден. Наверное все-таки надо добавить, что 170-й и его модификация 171-й были разработаны и произведены еще при Союзе.Да и конкурентного двигателя для гражданской авиации собственной разработки и производства вроде бы пока нет (например - для сухого джета, француза ставят). И скорее всего не будет в ближайшей перспективе.По 5G закупки оборудования у Китая. Но тут они фитиль вставили практически всем.Но в целом, по военным технологиям рывок очевиден.



Суть в том как устроить благополучную жизнь украинцев рядом с таким не простым и могучим соседом. Суть в том , что наше правительство так даже вопрос не ставит. А ездит на накачку к амерам - и обслуживает грабительские сценарии ТНК. А не обслуживает интересы населения Украины.



Суть не в том - что они там развили - а что нет..... У них плюсов достаточно даже на фоне мировом. А уж рядом с нами.... Суть в том как устроить благополучную жизнь украинцев рядом с таким не простым и могучим соседом. Суть в том , что наше правительство так даже вопрос не ставит. А ездит на накачку к амерам - и обслуживает грабительские сценарии ТНК. А не обслуживает интересы населения Украины.Суть не в том - что они там развили - а что нет..... У них плюсов достаточно даже на фоне мировом. А уж рядом с нами.... kalinavalera1

Повідомлень: 4901 З нами з: 07.05.11 Подякував: 660 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1935193619371938 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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