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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1936193719381939
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 20:38

  kalinavalera1 написав: До 1991 года был ВВП и у нас и у них у России. В этом суть того что я пишу. Пока "американцы" не стали нам помогать и спасать от русского захватчика и " развиваться" - экономика была ничего себе и ВВП был. А при их помощи резко пропал и ВВП и экономика.

Калина, не ной. Твои деньги тут.....
https://focus.ua/ratings/396336/
В первой пятёрке трое из твоего Днепра. Плюс Паша Лазаренко.
Американцев там нет.
Иди раскулачивай. Требуй своё...
:D
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