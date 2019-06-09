Калина, не ной. Твои деньги тут.....
В первой пятёрке трое из твоего Днепра. Плюс Паша Лазаренко.
Американцев там нет.
Иди раскулачивай. Требуй своё...
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 10 чер, 2019 20:38
Калина, не ной. Твои деньги тут.....
В первой пятёрке трое из твоего Днепра. Плюс Паша Лазаренко.
Американцев там нет.
Иди раскулачивай. Требуй своё...
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