kalinavalera1 написав:

Завязыайте с пропагандой России. Это вы начали. Я за добрососедские отношения. Это выгодно всем безусловно. русская культура и американская культура, как любая национальная культура, и особенно общенациональная культура - мировая культура , ее достижения -должны быть доступны украинцам, иначе нация не может развиваться и приходит в упадок. Упор на чисто национальную культуру - принудительный! А запрет на интернет ?! Это вспомните притчу библейскую про Вавилон. Это полное прекращение развития нации. Но амеры украинцам не разрешают ничего кроме "украинской культуры" И Путину они же не разрешают с нами ладить и договариваться. Но до таких крайностей русских еще не опустили как украинцев. ТНК и их корпорации такая расстановка сил не устраивает, что бы мы ладили. Их устраивало разграбть то, что нами совместно с Россией было построено за 70 лет. Но при добросоедских отношениях станет неудобно нас грабить. Остальное вообще ни о чем. А мериться тем,чего у нас нет ? Да чужие - российские деньги нас не накормят. В чем смысл их считать ?