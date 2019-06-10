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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1936193719381939 Додано: Пон 10 чер, 2019 20:38 kalinavalera1 написав: До 1991 года был ВВП и у нас и у них у России. В этом суть того что я пишу. Пока "американцы" не стали нам помогать и спасать от русского захватчика и " развиваться" - экономика была ничего себе и ВВП был. А при их помощи резко пропал и ВВП и экономика.

До 1991 года был ВВП и у нас и у них у России. В этом суть того что я пишу. Пока "американцы" не стали нам помогать и спасать от русского захватчика и " развиваться" - экономика была ничего себе и ВВП был. А при их помощи резко пропал и ВВП и экономика.

Калина, не ной. Твои деньги тут.....

https://focus.ua/ratings/396336/

В первой пятёрке трое из твоего Днепра. Плюс Паша Лазаренко.

Американцев там нет.

Так что иди раскулачивай. Требуй своё...

А там брать есть что...

https://censor.net.ua/photo_news/313105 ... ubova_foto

Калина, не ной. Твои деньги тут.....В первой пятёрке трое из твоего Днепра. Плюс Паша Лазаренко.Американцев там нет.Так что иди раскулачивай. Требуй своё...А там брать есть что... наблюдательный

Повідомлень: 3279 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 326 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 23:22 odessit2007 написав: мне 1500 надо

наши обещали сделать мне 1500 надонаши обещали сделать

Вашим оно как-бы и не надо. Тяжеловесы типа Баффета, Блумберга и Бернанке давно открестились от него. А молодняку типа Цукерберга или Пейджа оно тем более не нужно.

А вот китайцы вам могут помочь...

Опять начали агрессивно покупать.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... s-escalate

Хотя за дорого покупать они тоже не будут, так как сами добывают

больше всех в мире... Вашим оно как-бы и не надо. Тяжеловесы типа Баффета, Блумберга и Бернанке давно открестились от него. А молодняку типа Цукерберга или Пейджа оно тем более не нужно.А вот китайцы вам могут помочь...Опять начали агрессивно покупать.Хотя за дорого покупать они тоже не будут, так как сами добываютбольше всех в мире... наблюдательный

Повідомлень: 3279 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 326 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 10:17 kalinavalera1 написав: Волгарь Завязыайте с пропагандой России. Это вы начали. Я за добрососедские отношения. Это выгодно всем безусловно. русская культура и американская культура, как любая национальная культура, и особенно общенациональная культура - мировая культура , ее достижения -должны быть доступны украинцам, иначе нация не может развиваться и приходит в упадок. Упор на чисто национальную культуру - принудительный! А запрет на интернет ?! Это вспомните притчу библейскую про Вавилон. Это полное прекращение развития нации. Но амеры украинцам не разрешают ничего кроме "украинской культуры" И Путину они же не разрешают с нами ладить и договариваться. Но до таких крайностей русских еще не опустили как украинцев. ТНК и их корпорации такая расстановка сил не устраивает, что бы мы ладили. Их устраивало разграбть то, что нами совместно с Россией было построено за 70 лет. Но при добросоедских отношениях станет неудобно нас грабить. Остальное вообще ни о чем. А мериться тем,чего у нас нет ? Да чужие - российские деньги нас не накормят. В чем смысл их считать ? Завязыайте с пропагандой России. Это вы начали. Я за добрососедские отношения. Это выгодно всем безусловно. русская культура и американская культура, как любая национальная культура, и особенно общенациональная культура - мировая культура , ее достижения -должны быть доступны украинцам, иначе нация не может развиваться и приходит в упадок. Упор на чисто национальную культуру - принудительный! А запрет на интернет ?! Это вспомните притчу библейскую про Вавилон. Это полное прекращение развития нации. Но амеры украинцам не разрешают ничего кроме "украинской культуры" И Путину они же не разрешают с нами ладить и договариваться. Но до таких крайностей русских еще не опустили как украинцев. ТНК и их корпорации такая расстановка сил не устраивает, что бы мы ладили. Их устраивало разграбть то, что нами совместно с Россией было построено за 70 лет. Но при добросоедских отношениях станет неудобно нас грабить. Остальное вообще ни о чем. А мериться тем,чего у нас нет ? Да чужие - российские деньги нас не накормят. В чем смысл их считать ?

Не могу принять Ваш упрек - я всего лишь рассказал, как на практике работает биржевой механизм. То, что на Украине нет реальной товарной/валютной или фондовой биржи - НЕ МОЯ вина. Согласитесь, что торговля физическим золотом с клиентами, найденными по объявлению, в наше время - анахронизм.

Насчет добрососедских отношений. Знаете, чем ситуация в РФ коренным образом отличается от той, что была еще 5 лет назад? Произошло отрезвление сознания - общество в массе своей поняло, что дружба с постсоветскими республиками возможна только за счет России . И больше так дружить уже не хочет. Есть серьезный тренд на то, чтобы ссадить с наших плеч Белоруссию, дружба с которой стоит 10 млрд. долларов в год.

Поэтому вопрос о добрососедских отношениях с Украиной точно не стоит на повестке дня в обозримом будущем. Это реальность и с этим нам всем жить. Не могу принять Ваш упрек - я всего лишь рассказал, как на практике работает биржевой механизм. То, что на Украине нет реальной товарной/валютной или фондовой биржи - НЕ МОЯ вина. Согласитесь, что торговля физическим золотом с клиентами, найденными по объявлению, в наше время - анахронизм.Насчет добрососедских отношений. Знаете, чем ситуация в РФ коренным образом отличается от той, что была еще 5 лет назад? Произошло отрезвление сознания - общество в массе своей поняло, что дружба с постсоветскими республиками возможна. И больше так дружить уже не хочет. Есть серьезный тренд на то, чтобы ссадить с наших плеч Белоруссию, дружба с которой стоит 10 млрд. долларов в год.Поэтому вопрос о добрососедских отношениях с Украиной точно не стоит на повестке дня в обозримом будущем. Это реальность и с этим нам всем жить. Волгарь Повідомлень: 6634 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 684 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 10:49 Re: Горячие новости по драгоценным металлам Волгарь написав: Не могу принять Ваш упрек - я всего лишь рассказал, как на практике работает биржевой механизм. То, что на Украине нет реальной товарной/валютной или фондовой биржи - НЕ МОЯ вина. Согласитесь, что торговля физическим золотом с клиентами, найденными по объявлению, в наше время - анахронизм.

Насчет добрососедских отношений. Знаете, чем ситуация в РФ коренным образом отличается от той, что была еще 5 лет назад? Произошло отрезвление сознания - общество в массе своей поняло, что дружба с постсоветскими республиками возможна только за счет России. И больше так дружить уже не хочет. Есть серьезный тренд на то, чтобы ссадить с наших плеч Белоруссию, дружба с которой стоит 10 млрд. долларов в год.

Поэтому вопрос о добрососедских отношениях с Украиной точно не стоит на повестке дня в обозримом будущем. Это реальность и с этим нам всем жить Не могу принять Ваш упрек - я всего лишь рассказал, как на практике работает биржевой механизм. То, что на Украине нет реальной товарной/валютной или фондовой биржи - НЕ МОЯ вина. Согласитесь, что торговля физическим золотом с клиентами, найденными по объявлению, в наше время - анахронизм.Насчет добрососедских отношений. Знаете, чем ситуация в РФ коренным образом отличается от той, что была еще 5 лет назад? Произошло отрезвление сознания - общество в массе своей поняло, что дружба с постсоветскими республиками возможна только за счет России. И больше так дружить уже не хочет. Есть серьезный тренд на то, чтобы ссадить с наших плеч Белоруссию, дружба с которой стоит 10 млрд. долларов в год.Поэтому вопрос о добрососедских отношениях с Украиной точно не стоит на повестке дня в обозримом будущем. Это реальность и с этим нам всем жить



Другими словами: потихоньку превращаетесь в Северную Корею.



Там тоже интернет блочат, права человек ущемляют, + изоляция.



П - прогресс. Другими словами: потихоньку превращаетесь в Северную Корею.Там тоже интернет блочат, права человек ущемляют, + изоляция.П - прогресс. vladus17 Повідомлень: 867 З нами з: 21.03.14 Подякував: 112 раз. Подякували: 73 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1936193719381939 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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