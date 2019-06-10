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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1936193719381939
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 20:38

  kalinavalera1 написав: До 1991 года был ВВП и у нас и у них у России. В этом суть того что я пишу. Пока "американцы" не стали нам помогать и спасать от русского захватчика и " развиваться" - экономика была ничего себе и ВВП был. А при их помощи резко пропал и ВВП и экономика.

Калина, не ной. Твои деньги тут.....
https://focus.ua/ratings/396336/
В первой пятёрке трое из твоего Днепра. Плюс Паша Лазаренко.
Американцев там нет.
Так что иди раскулачивай. Требуй своё...
А там брать есть что...
https://censor.net.ua/photo_news/313105 ... ubova_foto
:D
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 23:22

  odessit2007 написав:мне 1500 надо
наши обещали сделать :wink:

Вашим оно как-бы и не надо. Тяжеловесы типа Баффета, Блумберга и Бернанке давно открестились от него. А молодняку типа Цукерберга или Пейджа оно тем более не нужно.
А вот китайцы вам могут помочь...
Опять начали агрессивно покупать.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... s-escalate
Хотя за дорого покупать они тоже не будут, так как сами добывают
больше всех в мире...
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 10:17

  kalinavalera1 написав:Волгарь Завязыайте с пропагандой России. Это вы начали. Я за добрососедские отношения. Это выгодно всем безусловно. русская культура и американская культура, как любая национальная культура, и особенно общенациональная культура - мировая культура , ее достижения -должны быть доступны украинцам, иначе нация не может развиваться и приходит в упадок. Упор на чисто национальную культуру - принудительный! А запрет на интернет ?! Это вспомните притчу библейскую про Вавилон. Это полное прекращение развития нации. Но амеры украинцам не разрешают ничего кроме "украинской культуры" И Путину они же не разрешают с нами ладить и договариваться. Но до таких крайностей русских еще не опустили как украинцев. ТНК и их корпорации такая расстановка сил не устраивает, что бы мы ладили. Их устраивало разграбть то, что нами совместно с Россией было построено за 70 лет. Но при добросоедских отношениях станет неудобно нас грабить. Остальное вообще ни о чем. А мериться тем,чего у нас нет ? Да чужие - российские деньги нас не накормят. В чем смысл их считать ?

Не могу принять Ваш упрек - я всего лишь рассказал, как на практике работает биржевой механизм. То, что на Украине нет реальной товарной/валютной или фондовой биржи - НЕ МОЯ вина. Согласитесь, что торговля физическим золотом с клиентами, найденными по объявлению, в наше время - анахронизм.
Насчет добрососедских отношений. Знаете, чем ситуация в РФ коренным образом отличается от той, что была еще 5 лет назад? Произошло отрезвление сознания - общество в массе своей поняло, что дружба с постсоветскими республиками возможна только за счет России. И больше так дружить уже не хочет. Есть серьезный тренд на то, чтобы ссадить с наших плеч Белоруссию, дружба с которой стоит 10 млрд. долларов в год.
Поэтому вопрос о добрососедских отношениях с Украиной точно не стоит на повестке дня в обозримом будущем. Это реальность и с этим нам всем жить.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 10:49

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Волгарь написав:Не могу принять Ваш упрек - я всего лишь рассказал, как на практике работает биржевой механизм. То, что на Украине нет реальной товарной/валютной или фондовой биржи - НЕ МОЯ вина. Согласитесь, что торговля физическим золотом с клиентами, найденными по объявлению, в наше время - анахронизм.
Насчет добрососедских отношений. Знаете, чем ситуация в РФ коренным образом отличается от той, что была еще 5 лет назад? Произошло отрезвление сознания - общество в массе своей поняло, что дружба с постсоветскими республиками возможна только за счет России. И больше так дружить уже не хочет. Есть серьезный тренд на то, чтобы ссадить с наших плеч Белоруссию, дружба с которой стоит 10 млрд. долларов в год.
Поэтому вопрос о добрососедских отношениях с Украиной точно не стоит на повестке дня в обозримом будущем. Это реальность и с этим нам всем жить


Другими словами: потихоньку превращаетесь в Северную Корею.

Там тоже интернет блочат, права человек ущемляют, + изоляция.

П - прогресс.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 11:27

  vladus17 написав:
Другими словами: потихоньку превращаетесь в Северную Корею.

Там тоже интернет блочат, права человек ущемляют, + изоляция.

П - прогресс.


Это про Китай.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 13:52

Полная манипуляция. Камент с инвестинга:
There is a 3000 gold contract trade limit. How do each of the commercial banks dump over 9000 at a time? They dont even hide it, no one says anything?

Дяди тарят физику. Бумага скоро ничего не будет стоить.
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 13:58

  tumos написав:
  vladus17 написав:
Другими словами: потихоньку превращаетесь в Северную Корею.

Там тоже интернет блочат, права человек ущемляют, + изоляция.

П - прогресс.


Это про Китай.


Нет. ИТА ПРО РАССЭЮ ДЕТКА!

Вы явно мало об этой стране знаете. А у меня там знакомые и родственники живут. Да есть 2 города нормальных: Москва ,Питер. Все остальные -Мухосранск, где полная *ОПА. ЗП 15к рублей в лучшем случае + контингент соответствующий. Загрязненные, унылые, депрессивные города. Без намека что там что то поменяется в лучшую сторону в ближайшие 100 лет. И так живет 90% населения.
vladus17
 
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