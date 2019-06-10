kalinavalera1 написав: До 1991 года был ВВП и у нас и у них у России. В этом суть того что я пишу. Пока "американцы" не стали нам помогать и спасать от русского захватчика и " развиваться" - экономика была ничего себе и ВВП был. А при их помощи резко пропал и ВВП и экономика.
odessit2007 написав:мне 1500 надо наши обещали сделать
Вашим оно как-бы и не надо. Тяжеловесы типа Баффета, Блумберга и Бернанке давно открестились от него. А молодняку типа Цукерберга или Пейджа оно тем более не нужно. А вот китайцы вам могут помочь... Опять начали агрессивно покупать. https://www.bloomberg.com/news/articles ... s-escalate Хотя за дорого покупать они тоже не будут, так как сами добывают больше всех в мире...
kalinavalera1 написав:Волгарь Завязыайте с пропагандой России. Это вы начали. Я за добрососедские отношения. Это выгодно всем безусловно. русская культура и американская культура, как любая национальная культура, и особенно общенациональная культура - мировая культура , ее достижения -должны быть доступны украинцам, иначе нация не может развиваться и приходит в упадок. Упор на чисто национальную культуру - принудительный! А запрет на интернет ?! Это вспомните притчу библейскую про Вавилон. Это полное прекращение развития нации. Но амеры украинцам не разрешают ничего кроме "украинской культуры" И Путину они же не разрешают с нами ладить и договариваться. Но до таких крайностей русских еще не опустили как украинцев. ТНК и их корпорации такая расстановка сил не устраивает, что бы мы ладили. Их устраивало разграбть то, что нами совместно с Россией было построено за 70 лет. Но при добросоедских отношениях станет неудобно нас грабить. Остальное вообще ни о чем. А мериться тем,чего у нас нет ? Да чужие - российские деньги нас не накормят. В чем смысл их считать ?
Не могу принять Ваш упрек - я всего лишь рассказал, как на практике работает биржевой механизм. То, что на Украине нет реальной товарной/валютной или фондовой биржи - НЕ МОЯ вина. Согласитесь, что торговля физическим золотом с клиентами, найденными по объявлению, в наше время - анахронизм. Насчет добрососедских отношений. Знаете, чем ситуация в РФ коренным образом отличается от той, что была еще 5 лет назад? Произошло отрезвление сознания - общество в массе своей поняло, что дружба с постсоветскими республиками возможна только за счет России. И больше так дружить уже не хочет. Есть серьезный тренд на то, чтобы ссадить с наших плеч Белоруссию, дружба с которой стоит 10 млрд. долларов в год. Поэтому вопрос о добрососедских отношениях с Украиной точно не стоит на повестке дня в обозримом будущем. Это реальность и с этим нам всем жить.
Волгарь написав:Не могу принять Ваш упрек - я всего лишь рассказал, как на практике работает биржевой механизм. То, что на Украине нет реальной товарной/валютной или фондовой биржи - НЕ МОЯ вина. Согласитесь, что торговля физическим золотом с клиентами, найденными по объявлению, в наше время - анахронизм. Насчет добрососедских отношений. Знаете, чем ситуация в РФ коренным образом отличается от той, что была еще 5 лет назад? Произошло отрезвление сознания - общество в массе своей поняло, что дружба с постсоветскими республиками возможна только за счет России. И больше так дружить уже не хочет. Есть серьезный тренд на то, чтобы ссадить с наших плеч Белоруссию, дружба с которой стоит 10 млрд. долларов в год. Поэтому вопрос о добрососедских отношениях с Украиной точно не стоит на повестке дня в обозримом будущем. Это реальность и с этим нам всем жить
Другими словами: потихоньку превращаетесь в Северную Корею.
Там тоже интернет блочат, права человек ущемляют, + изоляция.
vladus17 написав: Другими словами: потихоньку превращаетесь в Северную Корею.
Там тоже интернет блочат, права человек ущемляют, + изоляция.
П - прогресс.
Это про Китай.
Нет. ИТА ПРО РАССЭЮ ДЕТКА!
Вы явно мало об этой стране знаете. А у меня там знакомые и родственники живут. Да есть 2 города нормальных: Москва ,Питер. Все остальные -Мухосранск, где полная *ОПА. ЗП 15к рублей в лучшем случае + контингент соответствующий. Загрязненные, унылые, депрессивные города. Без намека что там что то поменяется в лучшую сторону в ближайшие 100 лет. И так живет 90% населения.