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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1937193819391940>
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 20:38

  kalinavalera1 написав: До 1991 года был ВВП и у нас и у них у России. В этом суть того что я пишу. Пока "американцы" не стали нам помогать и спасать от русского захватчика и " развиваться" - экономика была ничего себе и ВВП был. А при их помощи резко пропал и ВВП и экономика.

Калина, не ной. Твои деньги тут.....
https://focus.ua/ratings/396336/
В первой пятёрке трое из твоего Днепра. Плюс Паша Лазаренко.
Американцев там нет.
Так что иди раскулачивай. Требуй своё...
А там брать есть что...
https://censor.net.ua/photo_news/313105 ... ubova_foto
:D
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 23:22

  odessit2007 написав:мне 1500 надо
наши обещали сделать :wink:

Вашим оно как-бы и не надо. Тяжеловесы типа Баффета, Блумберга и Бернанке давно открестились от него. А молодняку типа Цукерберга или Пейджа оно тем более не нужно.
А вот китайцы вам могут помочь...
Опять начали агрессивно покупать.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... s-escalate
Хотя за дорого покупать они тоже не будут, так как сами добывают
больше всех в мире...
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 10:17

  kalinavalera1 написав:Волгарь Завязыайте с пропагандой России. Это вы начали. Я за добрососедские отношения. Это выгодно всем безусловно. русская культура и американская культура, как любая национальная культура, и особенно общенациональная культура - мировая культура , ее достижения -должны быть доступны украинцам, иначе нация не может развиваться и приходит в упадок. Упор на чисто национальную культуру - принудительный! А запрет на интернет ?! Это вспомните притчу библейскую про Вавилон. Это полное прекращение развития нации. Но амеры украинцам не разрешают ничего кроме "украинской культуры" И Путину они же не разрешают с нами ладить и договариваться. Но до таких крайностей русских еще не опустили как украинцев. ТНК и их корпорации такая расстановка сил не устраивает, что бы мы ладили. Их устраивало разграбть то, что нами совместно с Россией было построено за 70 лет. Но при добросоедских отношениях станет неудобно нас грабить. Остальное вообще ни о чем. А мериться тем,чего у нас нет ? Да чужие - российские деньги нас не накормят. В чем смысл их считать ?

Не могу принять Ваш упрек - я всего лишь рассказал, как на практике работает биржевой механизм. То, что на Украине нет реальной товарной/валютной или фондовой биржи - НЕ МОЯ вина. Согласитесь, что торговля физическим золотом с клиентами, найденными по объявлению, в наше время - анахронизм.
Насчет добрососедских отношений. Знаете, чем ситуация в РФ коренным образом отличается от той, что была еще 5 лет назад? Произошло отрезвление сознания - общество в массе своей поняло, что дружба с постсоветскими республиками возможна только за счет России. И больше так дружить уже не хочет. Есть серьезный тренд на то, чтобы ссадить с наших плеч Белоруссию, дружба с которой стоит 10 млрд. долларов в год.
Поэтому вопрос о добрососедских отношениях с Украиной точно не стоит на повестке дня в обозримом будущем. Это реальность и с этим нам всем жить.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 10:49

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Волгарь написав:Не могу принять Ваш упрек - я всего лишь рассказал, как на практике работает биржевой механизм. То, что на Украине нет реальной товарной/валютной или фондовой биржи - НЕ МОЯ вина. Согласитесь, что торговля физическим золотом с клиентами, найденными по объявлению, в наше время - анахронизм.
Насчет добрососедских отношений. Знаете, чем ситуация в РФ коренным образом отличается от той, что была еще 5 лет назад? Произошло отрезвление сознания - общество в массе своей поняло, что дружба с постсоветскими республиками возможна только за счет России. И больше так дружить уже не хочет. Есть серьезный тренд на то, чтобы ссадить с наших плеч Белоруссию, дружба с которой стоит 10 млрд. долларов в год.
Поэтому вопрос о добрососедских отношениях с Украиной точно не стоит на повестке дня в обозримом будущем. Это реальность и с этим нам всем жить


Другими словами: потихоньку превращаетесь в Северную Корею.

Там тоже интернет блочат, права человек ущемляют, + изоляция.

П - прогресс.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 11:27

  vladus17 написав:
Другими словами: потихоньку превращаетесь в Северную Корею.

Там тоже интернет блочат, права человек ущемляют, + изоляция.

П - прогресс.


Это про Китай.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 13:52

Полная манипуляция. Камент с инвестинга:
There is a 3000 gold contract trade limit. How do each of the commercial banks dump over 9000 at a time? They dont even hide it, no one says anything?

Дяди тарят физику. Бумага скоро ничего не будет стоить.
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 13:58

  tumos написав:
  vladus17 написав:
Другими словами: потихоньку превращаетесь в Северную Корею.

Там тоже интернет блочат, права человек ущемляют, + изоляция.

П - прогресс.


Это про Китай.


Нет. ИТА ПРО РАССЭЮ ДЕТКА!

Вы явно мало об этой стране знаете. А у меня там знакомые и родственники живут. Да есть 2 города нормальных: Москва ,Питер. Все остальные -Мухосранск, где полная *ОПА. ЗП 15к рублей в лучшем случае + контингент соответствующий. Загрязненные, унылые, депрессивные города. Без намека что там что то поменяется в лучшую сторону в ближайшие 100 лет. И так живет 90% населения.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 14:53

  vladus17 написав:
  tumos написав:
  vladus17 написав:
Другими словами: потихоньку превращаетесь в Северную Корею.

Там тоже интернет блочат, права человек ущемляют, + изоляция.

П - прогресс.


Это про Китай.


Нет. ИТА ПРО РАССЭЮ ДЕТКА!

Вы явно мало об этой стране знаете. А у меня там знакомые и родственники живут. Да есть 2 города нормальных: Москва ,Питер. Все остальные -Мухосранск, где полная *ОПА. ЗП 15к рублей в лучшем случае + контингент соответствующий. Загрязненные, унылые, депрессивные города. Без намека что там что то поменяется в лучшую сторону в ближайшие 100 лет. И так живет 90% населения.

Помнится, вчера Вы утешались, что в РФ такая же опа, как на Украине?
Разочарую Вас - уровень жизни и потребления в наших странах отличается КРАТНО. Среднемесячные душевые доходы, например - 34 тыс. и 5000 грн. соответственно. Среднедушевой оборот розничной торговли в месяц - 18 тыс. рублей и 2 250 грн (при абсолютно сопоставимых ценах на продукты и более дешевых промтоварах в РФ). Зарплата в 15 тыс. говорите? В среднем по стране в апреле 47 тыс. И подоходный не 18, а 13% без военного налога.
Но ведь так было не всегда. В 92-ом при создании независимых государств ВВП РФ по ППС составлял около 1 трлн. ТЕХ долларов, ЗВР -около 5 млрд. долларов, внешний долг (долг СССР) - почти 90 млрд. Для Украины это было 350, 0, 0. Сейчас ВВП РФ за 2018-ый примерно 3 900 млрд. долларов (по ППС), ЗВР 500 млрд, внешний долг 470. У Украины примерно 370, 18 и 115 млрд. соответственно. Если учесть, что доллар 92-го и 2018-го относится по ППС как 2,5 к 1, то экономика РФ за эти годы выросла примерно на 60%, а украинская сократилась примерно в таком же объеме.
Население РСФСР в конце 92-го составляло 148 млн. сейчас - 146,7, а наличное с гастарбайтерами 160 млн. Население Украины, соответственно, 52 млн в 92-ом, 35,5 постоянных жителей (без ЛНДР) в начале 19-го, и 32,5 млн. - наличное (в лучшем случае, ведь всего за три месяца оно уменьшилось на 80 тыс. только за счет депопуляции). Не буду утомлять Вас цифрами, характеризующими уровень жизни, но несколько из них все же приведу в динамке:
- смертность общая на 1000 жителей -12,5 и 17,5 (а 30 лет назад было 10,8 и 11,4 соответственно)
- объем вкладов населения в БС страны в 19-ом - 25 трлн. и 500+ млрд. гривен (а 30 лет назад было 163 и 62 млрд. советских рублей соответственно)
- потребление мяса на душу населения в год (77 и 56 кг).
- Продажи новых автомобилей в год - 1 800 тыс. и 85 тыс в 18-ом.
- Строительство жилья в 18-ом - 75 и 8,5 млн. м2 (а 30 лет назад было 70 и 21 млн.)
Все цифры можете проверить по Госкомстату РФ и Украины - если где-то ошибся, то на несколько процентов. И едва ли не самое поразительное - при номинальном ВВП Украины в 18-ом в 130+- млрд. долларов, ее общий внешний долг 115. Т.е. деньги в страну зашли, прошли транзитом, оставив только долги и их обслуживание. Только на госдолг в 19-ом страна потратит согласно сайту Минфина 470 млрд. гривен - 1/8 ВВП (для сравнения РФ -3 трлн, чуть более 2,5%)
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:13

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Волгарь написав:Все цифры можете проверить по Госкомстату РФ и Украины - если где-то ошибся, то на несколько процентов.
:mrgreen:
Улыбнуло, честно!
Мне статистику вашу показывать не надо, сами на нее смотрите.
Скажу в ответ вам лишь одно, нету большей лжи чем статистика(с) (не я придумал).
Если вы хоть когда то изучали этот предмет в вузе, то вы должны знать что ею можно манипулировать как угодно.
При Севдепии тоже все было гладко на бумаге... да забыли про овраги!

Не спорю, вышеуказаные ЗП актуальны для Москвы и Питера. Я уже писал выше что в этих двух городах все более-мение хорошо. Все же остальные регионы тупо выживают - и это не я придумал, а все кого лично знаю, + люди с которыми рабтаю онлайн (с Рашки) кто там живет/жил долгое время. Ни от одного человека я хорошего не услышал. Помимо Москвы и Питера, опять же...
Востаннє редагувалось vladus17 в Вів 11 чер, 2019 15:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:13

  vladus17 написав:
  tumos написав:
  vladus17 написав:
Другими словами: потихоньку превращаетесь в Северную Корею.

Там тоже интернет блочат, права человек ущемляют, + изоляция.

П - прогресс.


Это про Китай.


Нет. ИТА ПРО РАССЭЮ ДЕТКА!

Вы явно мало об этой стране знаете. А у меня там знакомые и родственники живут. Да есть 2 города нормальных: Москва ,Питер. Все остальные -Мухосранск, где полная *ОПА. ЗП 15к рублей в лучшем случае + контингент соответствующий. Загрязненные, унылые, депрессивные города. Без намека что там что то поменяется в лучшую сторону в ближайшие 100 лет. И так живет 90% населения.


А вы видать большой специалист по Северной Корее, демократии и прочим либеральным ценностям. Родственники в стране семейства Кима тоже имеются ?
tumos
 
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