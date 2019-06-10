Додано: Вів 11 чер, 2019 14:53

vladus17 написав: tumos написав: vladus17 написав:

Другими словами: потихоньку превращаетесь в Северную Корею.



Там тоже интернет блочат, права человек ущемляют, + изоляция.



П - прогресс. Другими словами: потихоньку превращаетесь в Северную Корею.П - прогресс.



Это про Китай. Это про Китай.



Нет. ИТА ПРО РАССЭЮ ДЕТКА!



Вы явно мало об этой стране знаете. А у меня там знакомые и родственники живут. Да есть 2 города нормальных: Москва ,Питер. Все остальные -Мухосранск, где полная *ОПА. ЗП 15к рублей в лучшем случае + контингент соответствующий. Загрязненные, унылые, депрессивные города. Без намека что там что то поменяется в лучшую сторону в ближайшие 100 лет. И так живет 90% населения. Нет. ИТА ПРО РАССЭЮ ДЕТКА!Вы явно мало об этой стране знаете. А у меня там знакомые и родственники живут. Да есть 2 города нормальных: Москва ,Питер. Все остальные -Мухосранск, где полная *ОПА. ЗП 15к рублей в лучшем случае + контингент соответствующий. Загрязненные, унылые, депрессивные города. Без намека что там что то поменяется в лучшую сторону в ближайшие 100 лет. И так живет 90% населения.

Помнится, вчера Вы утешались, что в РФ такая же опа, как на Украине?Разочарую Вас - уровень жизни и потребления в наших странах отличается КРАТНО. Среднемесячные душевые доходы, например - 34 тыс. и 5000 грн. соответственно. Среднедушевой оборот розничной торговли в месяц - 18 тыс. рублей и 2 250 грн (при абсолютно сопоставимых ценах на продукты и более дешевых промтоварах в РФ). Зарплата в 15 тыс. говорите? В среднем по стране в апреле 47 тыс. И подоходный не 18, а 13% без военного налога.Но ведь так было не всегда. В 92-ом при создании независимых государств ВВП РФ по ППС составлял около 1 трлн. ТЕХ долларов, ЗВР -около 5 млрд. долларов, внешний долг (долг СССР) - почти 90 млрд. Для Украины это было 350, 0, 0. Сейчас ВВП РФ за 2018-ый примерно 3 900 млрд. долларов (по ППС), ЗВР 500 млрд, внешний долг 470. У Украины примерно 370, 18 и 115 млрд. соответственно. Если учесть, что доллар 92-го и 2018-го относится по ППС как 2,5 к 1, то экономика РФ за эти годы выросла примерно на 60%, а украинская сократилась примерно в таком же объеме.Население РСФСР в конце 92-го составляло 148 млн. сейчас - 146,7, а наличное с гастарбайтерами 160 млн. Население Украины, соответственно, 52 млн в 92-ом, 35,5 постоянных жителей (без ЛНДР) в начале 19-го, и 32,5 млн. - наличное (в лучшем случае, ведь всего за три месяца оно уменьшилось на 80 тыс. только за счет депопуляции). Не буду утомлять Вас цифрами, характеризующими уровень жизни, но несколько из них все же приведу в динамке:- смертность общая на 1000 жителей -12,5 и 17,5 (а 30 лет назад было 10,8 и 11,4 соответственно)- объем вкладов населения в БС страны в 19-ом - 25 трлн. и 500+ млрд. гривен (а 30 лет назад было 163 и 62 млрд. советских рублей соответственно)- потребление мяса на душу населения в год (77 и 56 кг).- Продажи новых автомобилей в год - 1 800 тыс. и 85 тыс в 18-ом.- Строительство жилья в 18-ом - 75 и 8,5 млн. м2 (а 30 лет назад было 70 и 21 млн.)Все цифры можете проверить по Госкомстату РФ и Украины - если где-то ошибся, то на несколько процентов. И едва ли не самое поразительное - при номинальном ВВП Украины в 18-ом в 130+- млрд. долларов, ее общий внешний долг 115. Т.е. деньги в страну зашли, прошли транзитом, оставив только долги и их обслуживание. Только на госдолг в 19-ом страна потратит согласно сайту Минфина 470 млрд. гривен - 1/8 ВВП (для сравнения РФ -3 трлн, чуть более 2,5%)