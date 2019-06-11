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Горячие новости по драгоценным металлам
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  #<1 ... 1937193819391940
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:17

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  tumos написав:А вы видать большой специалист по Северной Корее, демократии и прочим либеральным ценностям. Родственники в стране семейства Кима тоже имеются ?

Не большой специалист я, НО В РОССИИ ДЕМОКРАТИИ - НЕТ. Северная Корея это прототип будущего РФ, если люди не встанут и не повторят 1917год.

У нас в Украине хоть какая но Демократия. Живой пример тому - переизбрали президента. А у вас что, царь вА двАрцА?Зображення
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:12

vladus17
Да не тратьте вы на него своё время...

Ведь ежу понятно что это чистый пропогандон да ещё под копирку....
Великий трейдер, ворочающий миллионами, с утра до вечера, пасёт гусей с серыми и убогими. Ну не цирк?

Кисель TV уже и на этой ветке...
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наблюдательный
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:46

Волгарь
После смены руководства Росстата стоит с долей сомнения смотреть на цифры из этого ведомства. Но вот к некоторым данным из исследования Росстата условий жизни населения России есть смысл прислушаться - более трети российских семей не может позволить себе приобретение обуви. РФ сидит на огромных доходах, но кредитуете ими вы страны запада. Я не говорю даже о просто выводе капитала за рубеж.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 21:42

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  vladus17 написав:У нас в Украине хоть какая но Демократия. Живой пример тому - переизбрали президента. А у вас что, царь вА двАрцА?


ХА ! Я ссылочку дал на книгу Фергюссона об американской демократии. "Нация-хищник". Автор американец - лауреат Оскара. У нас демократия ? При закрытом интернете ? У нас нет выбора на выборах. Мы много лет избираем одного и того же дядю из системы ТНК, который сидит за кулисами, в США и дергает за ниточки наших якобы "политиков. Мы можем выбрать левых, правыХ, националистов - хоть махновцев. Они будут говорить свои лозунги, но ДЕЛАТЬ БУДУТ ТО, что нужно от них ТНК _ АМЕРИКАНСКОМУ ДЯДЕ. Зеленского обвинили уже в ПЛАГИАТЕ. Он свое заявление в отношении России все переиграл - что говорил ДО ВЫБОРОВ и точно говорил словами Порошенко - показывали по ТВ - дословно. Вас устраивает что меняют в ТВ говорящие головы ? Режиссер не меняется.



Для Волгаря - я против пропаганды РФ тут. А уж о том какие они "добрые", и что мы жили за их счет якобы....... В большой семье все общее. Почему вас это удивляет ? России выгодно дружить с соседями - и даже если для этого соседям иногда помогать - все равно выгодно. За украинский многомиллионный рынок сбыта - скидка на газ - смешная цена . Это двигатель русской экономики. Я не буду углубляться. Для России и для русского народа очень выгодно "дружить" с соседями даже при этом что-то по дружбе нам отстегивая. Мы никогда вас не заставляли силой или шантажом - давать нам деньги или скидки на газ. Есть сложная система взаимных экономических и политических интересов. Очень глупо с вашей стороны было пойти на поводу ТНК - и Сороса, типа как они прикрываются "амерами", а суть в частных корыстных мошенническими интересах ТНК. Это не вы получаете деньги, наваренные на очень высокой цене на газ для нас. Это наживаются ТНК. То есть якобы амеры. А на деле частные лица, которые свои стяжательские инстинкты прикрывают амерканским госдепом и обществом , у нас украинским национализмом. В этом месте я над вами смеюсь. Даже если наживаетесь лично вы - это в ущерб интересам русской нации - такая жадность. Вчера смотрел ваши эстрадные хиты. На вершине хит Как Коля Басков кувыркался в гов-не, А Киркоров на него около 70 кг этих испражнений опрокинул Басков в гов-не захлебывался натурально все это было и во рту в глазах И в волосах. Это что стало с вашей культурой ? Єто не уровень Толстого, Скрябина, Чайковского, Айвазовского - даже не уровень тех же Киркорова и Баскова - когда у нас было одно общее культурное пространство. Остальное - я отвечу Опытному про нас - про Украину -прочтите - все это касается и вас, России - точно как и нас.
kalinavalera1
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