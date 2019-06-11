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#<1 ... 1937193819391940 Додано: Вів 11 чер, 2019 15:17 Re: Горячие новости по драгоценным металлам tumos написав: А вы видать большой специалист по Северной Корее, демократии и прочим либеральным ценностям. Родственники в стране семейства Кима тоже имеются ? А вы видать большой специалист по Северной Корее, демократии и прочим либеральным ценностям. Родственники в стране семейства Кима тоже имеются ?

Не большой специалист я, НО В РОССИИ ДЕМОКРАТИИ - НЕТ. Северная Корея это прототип будущего РФ, если люди не встанут и не повторят 1917год.



У нас в Украине хоть какая но Демократия. Живой пример тому - переизбрали президента. А у вас что, царь вА двАрцА? Не большой специалист я, НО В РОССИИ ДЕМОКРАТИИ - НЕТ. Северная Корея это прототип будущего РФ, если люди не встанут и не повторят 1917год.У нас в Украине хоть какая но Демократия. Живой пример тому - переизбрали президента. А у вас что, царь вА двАрцА? vladus17 Повідомлень: 870 З нами з: 21.03.14 Подякував: 112 раз. Подякували: 73 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 16:12 vladus17

Да не тратьте вы на него своё время...



Ведь ежу понятно что это чистый пропогандон да ещё под копирку....

Великий трейдер, ворочающий миллионами, с утра до вечера, пасёт гусей с серыми и убогими. Ну не цирк?



Кисель TV уже и на этой ветке...

Да не тратьте вы на него своё время...Ведь ежу понятно что это чистый пропогандон да ещё под копирку....Великий трейдер, ворочающий миллионами, с утра до вечера, пасёт гусей с серыми и убогими. Ну не цирк?Кисель TV уже и на этой ветке... наблюдательный

Повідомлень: 3280 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 326 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 16:46 Волгарь

После смены руководства Росстата стоит с долей сомнения смотреть на цифры из этого ведомства. Но вот к некоторым данным из исследования Росстата условий жизни населения России есть смысл прислушаться - более трети российских семей не может позволить себе приобретение обуви. РФ сидит на огромных доходах, но кредитуете ими вы страны запада. Я не говорю даже о просто выводе капитала за рубеж. tumos Повідомлень: 884 З нами з: 12.03.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 21:42 Re: Горячие новости по драгоценным металлам vladus17 написав: У нас в Украине хоть какая но Демократия. Живой пример тому - переизбрали президента. А у вас что, царь вА двАрцА? У нас в Украине хоть какая но Демократия. Живой пример тому - переизбрали президента. А у вас что, царь вА двАрцА?



ХА ! Я ссылочку дал на книгу Фергюссона об американской демократии. "Нация-хищник". Автор американец - лауреат Оскара. У нас демократия ? При закрытом интернете ? У нас нет выбора на выборах. Мы много лет избираем одного и того же дядю из системы ТНК, который сидит за кулисами, в США и дергает за ниточки наших якобы "политиков. Мы можем выбрать левых, правыХ, националистов - хоть махновцев. Они будут говорить свои лозунги, но ДЕЛАТЬ БУДУТ ТО, что нужно от них ТНК _ АМЕРИКАНСКОМУ ДЯДЕ. Зеленского обвинили уже в ПЛАГИАТЕ. Он свое заявление в отношении России все переиграл - что говорил ДО ВЫБОРОВ и точно говорил словами Порошенко - показывали по ТВ - дословно. Вас устраивает что меняют в ТВ говорящие головы ? Режиссер не меняется.







Для Волгаря - я против пропаганды РФ тут. А уж о том какие они "добрые", и что мы жили за их счет якобы....... В большой семье все общее. Почему вас это удивляет ? России выгодно дружить с соседями - и даже если для этого соседям иногда помогать - все равно выгодно. За украинский многомиллионный рынок сбыта - скидка на газ - смешная цена . Это двигатель русской экономики. Я не буду углубляться. Для России и для русского народа очень выгодно "дружить" с соседями даже при этом что-то по дружбе нам отстегивая. Мы никогда вас не заставляли силой или шантажом - давать нам деньги или скидки на газ. Есть сложная система взаимных экономических и политических интересов. Очень глупо с вашей стороны было пойти на поводу ТНК - и Сороса, типа как они прикрываются "амерами", а суть в частных корыстных мошенническими интересах ТНК. Это не вы получаете деньги, наваренные на очень высокой цене на газ для нас. Это наживаются ТНК. То есть якобы амеры. А на деле частные лица, которые свои стяжательские инстинкты прикрывают амерканским госдепом и обществом , у нас украинским национализмом. В этом месте я над вами смеюсь. Даже если наживаетесь лично вы - это в ущерб интересам русской нации - такая жадность. Вчера смотрел ваши эстрадные хиты. На вершине хит Как Коля Басков кувыркался в гов-не, А Киркоров на него около 70 кг этих испражнений опрокинул Басков в гов-не захлебывался натурально все это было и во рту в глазах И в волосах. Это что стало с вашей культурой ? Єто не уровень Толстого, Скрябина, Чайковского, Айвазовского - даже не уровень тех же Киркорова и Баскова - когда у нас было одно общее культурное пространство. Остальное - я отвечу Опытному про нас - про Украину -прочтите - все это касается и вас, России - точно как и нас. ХА ! Я ссылочку дал на книгу Фергюссона об американской демократии. "Нация-хищник". Автор американец - лауреат Оскара. У нас демократия ? При закрытом интернете ? У нас нет выбора на выборах. Мы много лет избираем одного и того же дядю из системы ТНК, который сидит за кулисами, в США и дергает за ниточки наших якобы "политиков. Мы можем выбрать левых, правыХ, националистов - хоть махновцев. Они будут говорить свои лозунги, но ДЕЛАТЬ БУДУТ ТО, что нужно от них ТНК _ АМЕРИКАНСКОМУ ДЯДЕ. Зеленского обвинили уже в ПЛАГИАТЕ. Он свое заявление в отношении России все переиграл - что говорил ДО ВЫБОРОВ и точно говорил словами Порошенко - показывали по ТВ - дословно. Вас устраивает что меняют в ТВ говорящие головы ? Режиссер не меняется.Для Волгаря - я против пропаганды РФ тут. А уж о том какие они "добрые", и что мы жили за их счет якобы....... В большой семье все общее. Почему вас это удивляет ? России выгодно дружить с соседями - и даже если для этого соседям иногда помогать - все равно выгодно. За украинский многомиллионный рынок сбыта - скидка на газ - смешная цена . Это двигатель русской экономики. Я не буду углубляться. Для России и для русского народа очень выгодно "дружить" с соседями даже при этом что-то по дружбе нам отстегивая. Мы никогда вас не заставляли силой или шантажом - давать нам деньги или скидки на газ. Есть сложная система взаимных экономических и политических интересов. Очень глупо с вашей стороны было пойти на поводу ТНК - и Сороса, типа как они прикрываются "амерами", а суть в частных корыстных мошенническими интересах ТНК. Это не вы получаете деньги, наваренные на очень высокой цене на газ для нас. Это наживаются ТНК. То есть якобы амеры. А на деле частные лица, которые свои стяжательские инстинкты прикрывают амерканским госдепом и обществом , у нас украинским национализмом. В этом месте я над вами смеюсь. Даже если наживаетесь лично вы - это в ущерб интересам русской нации - такая жадность. Вчера смотрел ваши эстрадные хиты. На вершине хит Как Коля Басков кувыркался в гов-не, А Киркоров на него около 70 кг этих испражнений опрокинул Басков в гов-не захлебывался натурально все это было и во рту в глазах И в волосах. Это что стало с вашей культурой ? Єто не уровень Толстого, Скрябина, Чайковского, Айвазовского - даже не уровень тех же Киркорова и Баскова - когда у нас было одно общее культурное пространство. Остальное - я отвечу Опытному про нас - про Украину -прочтите - все это касается и вас, России - точно как и нас. kalinavalera1

Повідомлень: 4902 З нами з: 07.05.11 Подякував: 660 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1937193819391940 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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