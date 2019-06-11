Форуми / Банківські метали та

Інвестиційні монети / Ринок банківських металів / Горячие новости по

драгоценным металлам Горячие новости по драгоценным металлам + Додати

тему Відповісти

на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1937193819391940 Додано: Вів 11 чер, 2019 15:17 Re: Горячие новости по драгоценным металлам tumos написав: А вы видать большой специалист по Северной Корее, демократии и прочим либеральным ценностям. Родственники в стране семейства Кима тоже имеются ? А вы видать большой специалист по Северной Корее, демократии и прочим либеральным ценностям. Родственники в стране семейства Кима тоже имеются ?

Не большой специалист я, НО В РОССИИ ДЕМОКРАТИИ - НЕТ. Северная Корея это прототип будущего РФ, если люди не встанут и не повторят 1917год.



У нас в Украине хоть какая но Демократия. Живой пример тому - переизбрали президента. А у вас что, царь вА двАрцА? Не большой специалист я, НО В РОССИИ ДЕМОКРАТИИ - НЕТ. Северная Корея это прототип будущего РФ, если люди не встанут и не повторят 1917год.У нас в Украине хоть какая но Демократия. Живой пример тому - переизбрали президента. А у вас что, царь вА двАрцА? vladus17 Повідомлень: 870 З нами з: 21.03.14 Подякував: 112 раз. Подякували: 73 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 16:12 vladus17

Да не тратьте вы на него своё время...



Ведь ежу понятно что это чистый пропогандон да ещё под копирку....

Великий трейдер, ворочающий миллионами, с утра до вечера, пасёт гусей с серыми и убогими. Ну не цирк?



Кисель TV уже и на этой ветке...

Да не тратьте вы на него своё время...Ведь ежу понятно что это чистый пропогандон да ещё под копирку....Великий трейдер, ворочающий миллионами, с утра до вечера, пасёт гусей с серыми и убогими. Ну не цирк?Кисель TV уже и на этой ветке... наблюдательный

Повідомлень: 3281 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 326 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 16:46 Волгарь

После смены руководства Росстата стоит с долей сомнения смотреть на цифры из этого ведомства. Но вот к некоторым данным из исследования Росстата условий жизни населения России есть смысл прислушаться - более трети российских семей не может позволить себе приобретение обуви. РФ сидит на огромных доходах, но кредитуете ими вы страны запада. Я не говорю даже о просто выводе капитала за рубеж. tumos Повідомлень: 884 З нами з: 12.03.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 21:42 Re: Горячие новости по драгоценным металлам vladus17 написав: У нас в Украине хоть какая но Демократия. Живой пример тому - переизбрали президента. А у вас что, царь вА двАрцА? У нас в Украине хоть какая но Демократия. Живой пример тому - переизбрали президента. А у вас что, царь вА двАрцА?



ХА ! Я ссылочку дал на книгу Фергюссона об американской демократии. "Нация-хищник". Автор американец - лауреат Оскара. У нас демократия ? При закрытом интернете ? У нас нет выбора на выборах. Мы много лет избираем одного и того же дядю из системы ТНК, который сидит за кулисами, в США и дергает за ниточки наших якобы "политиков. Мы можем выбрать левых, правыХ, националистов - хоть махновцев. Они будут говорить свои лозунги, но ДЕЛАТЬ БУДУТ ТО, что нужно от них ТНК _ АМЕРИКАНСКОМУ ДЯДЕ. Зеленского обвинили уже в ПЛАГИАТЕ. Он свое заявление в отношении России все переиграл - что говорил ДО ВЫБОРОВ и точно говорил словами Порошенко - показывали по ТВ - дословно. Вас устраивает что меняют в ТВ говорящие головы ? Режиссер не меняется.







Для Волгаря - я против пропаганды РФ тут. А уж о том какие они "добрые", и что мы жили за их счет якобы....... В большой семье все общее. Почему вас это удивляет ? России выгодно дружить с соседями - и даже если для этого соседям иногда помогать - все равно выгодно. За украинский многомиллионный рынок сбыта - скидка на газ - смешная цена . Это двигатель русской экономики. Я не буду углубляться. Для России и для русского народа очень выгодно "дружить" с соседями даже при этом что-то по дружбе нам отстегивая. Мы никогда вас не заставляли силой или шантажом - давать нам деньги или скидки на газ. Есть сложная система взаимных экономических и политических интересов. Очень глупо с вашей стороны было пойти на поводу ТНК - и Сороса, типа как они прикрываются "амерами", а суть в частных корыстных мошенническими интересах ТНК. Это не вы получаете деньги, наваренные на очень высокой цене на газ для нас. Это наживаются ТНК. То есть якобы амеры. А на деле частные лица, которые свои стяжательские инстинкты прикрывают амерканским госдепом и обществом , у нас украинским национализмом. В этом месте я над вами смеюсь. Даже если наживаетесь лично вы - это в ущерб интересам русской нации - такая жадность. Вчера смотрел ваши эстрадные хиты. На вершине хит Как Коля Басков кувыркался в гов-не, А Киркоров на него около 70 кг этих испражнений опрокинул Басков в гов-не захлебывался натурально все это было и во рту в глазах И в волосах. Это что стало с вашей культурой ? Єто не уровень Толстого, Скрябина, Чайковского, Айвазовского - даже не уровень тех же Киркорова и Баскова - когда у нас было одно общее культурное пространство. Остальное - я отвечу Опытному про нас - про Украину -прочтите - все это касается и вас, России - точно как и нас. ХА ! Я ссылочку дал на книгу Фергюссона об американской демократии. "Нация-хищник". Автор американец - лауреат Оскара. У нас демократия ? При закрытом интернете ? У нас нет выбора на выборах. Мы много лет избираем одного и того же дядю из системы ТНК, который сидит за кулисами, в США и дергает за ниточки наших якобы "политиков. Мы можем выбрать левых, правыХ, националистов - хоть махновцев. Они будут говорить свои лозунги, но ДЕЛАТЬ БУДУТ ТО, что нужно от них ТНК _ АМЕРИКАНСКОМУ ДЯДЕ. Зеленского обвинили уже в ПЛАГИАТЕ. Он свое заявление в отношении России все переиграл - что говорил ДО ВЫБОРОВ и точно говорил словами Порошенко - показывали по ТВ - дословно. Вас устраивает что меняют в ТВ говорящие головы ? Режиссер не меняется.Для Волгаря - я против пропаганды РФ тут. А уж о том какие они "добрые", и что мы жили за их счет якобы....... В большой семье все общее. Почему вас это удивляет ? России выгодно дружить с соседями - и даже если для этого соседям иногда помогать - все равно выгодно. За украинский многомиллионный рынок сбыта - скидка на газ - смешная цена . Это двигатель русской экономики. Я не буду углубляться. Для России и для русского народа очень выгодно "дружить" с соседями даже при этом что-то по дружбе нам отстегивая. Мы никогда вас не заставляли силой или шантажом - давать нам деньги или скидки на газ. Есть сложная система взаимных экономических и политических интересов. Очень глупо с вашей стороны было пойти на поводу ТНК - и Сороса, типа как они прикрываются "амерами", а суть в частных корыстных мошенническими интересах ТНК. Это не вы получаете деньги, наваренные на очень высокой цене на газ для нас. Это наживаются ТНК. То есть якобы амеры. А на деле частные лица, которые свои стяжательские инстинкты прикрывают амерканским госдепом и обществом , у нас украинским национализмом. В этом месте я над вами смеюсь. Даже если наживаетесь лично вы - это в ущерб интересам русской нации - такая жадность. Вчера смотрел ваши эстрадные хиты. На вершине хит Как Коля Басков кувыркался в гов-не, А Киркоров на него около 70 кг этих испражнений опрокинул Басков в гов-не захлебывался натурально все это было и во рту в глазах И в волосах. Это что стало с вашей культурой ? Єто не уровень Толстого, Скрябина, Чайковского, Айвазовского - даже не уровень тех же Киркорова и Баскова - когда у нас было одно общее культурное пространство. Остальное - я отвечу Опытному про нас - про Украину -прочтите - все это касается и вас, России - точно как и нас. kalinavalera1

Повідомлень: 4903 З нами з: 07.05.11 Подякував: 660 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 22:05 наблюдательный написав: kalinavalera1 написав: До 1991 года был ВВП и у нас и у них у России. В этом суть того что я пишу. Пока "американцы" не стали нам помогать и спасать от русского захватчика и " развиваться" - экономика была ничего себе и ВВП был. А при их помощи резко пропал и ВВП и экономика.

До 1991 года был ВВП и у нас и у них у России. В этом суть того что я пишу. Пока "американцы" не стали нам помогать и спасать от русского захватчика и " развиваться" - экономика была ничего себе и ВВП был. А при их помощи резко пропал и ВВП и экономика.

Калина, не ной. Твои деньги тут.....

https://focus.ua/ratings/396336/

В первой пятёрке трое из твоего Днепра. Плюс Паша Лазаренко.

Американцев там нет.

Так что иди раскулачивай. Требуй своё...

А там брать есть что...

https://censor.net.ua/photo_news/313105 ... ubova_foto

Калина, не ной. Твои деньги тут.....В первой пятёрке трое из твоего Днепра. Плюс Паша Лазаренко.Американцев там нет.Так что иди раскулачивай. Требуй своё...А там брать есть что...



И тут же подтверждаете - что я прав на 2000%. Ваша ссылка - на "Приватбанк" раскрыл американские активы Коломойского и Боголюбова. Так кто пользуется нашими деньгами ?! США ! Не знаю сколько на себя лично потратят Коломойский и Боголюбов. Но точно в 10000000 раз меньше чем вывезли в США, и прочие офшоры, и этими деньгами пользуется экономика не только США - а в основном хозяева ФРС и в интересах ТНК. А уж про Лазаренко я вообще хохочу во все горло. Все что награбил Лазаренко у нас в Днепре и в Украине - в США у него буквально конфисковали - как грязные деньги и пользуются ими. Нам не вернули ничего из награбленного у нас Лазаренко. Так что не нужно прикрываться якобы украинскими олигархами ( кстати - почему они украинские ? что в них украинского ? То что Украину грабят ?) и американскими национальными демократическими интересами тоже не нужно прикрываться. Только Интересы частных лиц - владельцев ТНК, владеют ими хозяева ФРС . Они же "назначали" наших "украинских" олигархов. Подбирали кандидатуры из тех , что предлагали им, купленные ими же украинские политики, украинская власть. Что бы руками "украинских" олигархов раздерибанить нашу национальную собственность и вскоре от них "украинских олигархов" избавиться. После ареста Лазаренка и конфискации у него награбленного, остальные наши олигархи наверное стали более сговорчивые ? Если бы сразу после развала СССР амеры, точнее- вернее хозяева ТНК, база которых США - явились к нам и стали скупать наши предприятия и прочее достояние - это было бы крайне неприлично для мировой общественности и уличало бы их в том, что наша коррупция и дерибан, развал экономики - их режиссура. Сороса уж требует народ США- не пускать в США ! Жар всегда удобнее чужими руками загребать. Вероятно опасались - что мы не отдадим свое национальное достояние мирно. А еще говорят их крышует сама королева. Возможно. И за чем этой образцовой семье и добропорядочной бабушке так себя компрометировать ? Вот вы меня агитируете, что бы я пошел делать революцию. Нет. Может вам шнурки еще погладить? Это не для меня - делать революции и воевать.



Даже Коболев, который зарплату получает в день по КАМАЗУ - он тут же отправляет все в США - на счет "своей мамы", конечно же. Не на счет же Ротшидьдов ? Хотя после слепого доверия - то есть слепого траста Порошенко Ротшильдам - никто уже не удивится - хоть бы и на счет Ротшильдов отправлял. И кто пользуется этими деньгами ?! Неужели слепой траст Порошенко не показал вам - кто истинный хозяин всего, что отнято и раздерибанено в Украине -у нас ? И кто этими активами пользуется ? Не лумаю что старушка Коболева проедает в день столько, что бы потратить каждый день КАМАЗ денег. И тут же подтверждаете - что я прав на 2000%. Ваша ссылка - на "Приватбанк" раскрыл американские активы Коломойского и Боголюбова. Так кто пользуется нашими деньгами ?! США ! Не знаю сколько на себя лично потратят Коломойский и Боголюбов. Но точно в 10000000 раз меньше чем вывезли в США, и прочие офшоры, и этими деньгами пользуется экономика не только США - а в основном хозяева ФРС и в интересах ТНК. А уж про Лазаренко я вообще хохочу во все горло. Все что награбил Лазаренко у нас в Днепре и в Украине - в США у него буквально конфисковали - как грязные деньги и пользуются ими. Нам не вернули ничего из награбленного у нас Лазаренко. Так что не нужно прикрываться якобы украинскими олигархами ( кстати - почему они украинские ? что в них украинского ? То что Украину грабят ?) и американскими национальными демократическими интересами тоже не нужно прикрываться. Только Интересы частных лиц - владельцев ТНК, владеют ими хозяева ФРС . Они же "назначали" наших "украинских" олигархов. Подбирали кандидатуры из тех , что предлагали им, купленные ими же украинские политики, украинская власть. Что бы руками "украинских" олигархов раздерибанить нашу национальную собственность и вскоре от них "украинских олигархов" избавиться. После ареста Лазаренка и конфискации у него награбленного, остальные наши олигархи наверное стали более сговорчивые ? Если бы сразу после развала СССР амеры, точнее- вернее хозяева ТНК, база которых США - явились к нам и стали скупать наши предприятия и прочее достояние - это было бы крайне неприлично для мировой общественности и уличало бы их в том, что наша коррупция и дерибан, развал экономики - их режиссура. Сороса уж требует народ США- не пускать в США ! Жар всегда удобнее чужими руками загребать. Вероятно опасались - что мы не отдадим свое национальное достояние мирно. А еще говорят их крышует сама королева. Возможно. И за чем этой образцовой семье и добропорядочной бабушке так себя компрометировать ? Вот вы меня агитируете, что бы я пошел делать революцию. Нет. Может вам шнурки еще погладить? Это не для меня - делать революции и воевать.Даже Коболев, который зарплату получает в день по КАМАЗУ- он тут же отправляет все в США - на счет "своей мамы", конечно же. Не на счет же Ротшидьдов ? Хотя после слепого доверия - то есть слепого траста Порошенко Ротшильдам - никто уже не удивится - хоть бы и на счет Ротшильдов отправлял. И кто пользуется этими деньгами ?! Неужели слепой траст Порошенко не показал вам - кто истинный хозяин всего, что отнято и раздерибанено в Украине -у нас ? И кто этими активами пользуется ? Не лумаю что старушка Коболева проедает в день столько, что бы потратить каждый день КАМАЗ денег. kalinavalera1

Повідомлень: 4903 З нами з: 07.05.11 Подякував: 660 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 23:38 kalinavalera1 написав: Вот вы меня агитируете, что бы я пошел делать революцию. Нет. Может вам шнурки еще погладить? Это не для меня - делать революции и воевать.

Вот вы меня агитируете, что бы я пошел делать революцию. Нет. Может вам шнурки еще погладить? Это не для меня - делать революции и воевать.

Вы так ничего и не поняли.

Я вам предлагаю действие намного легче. А именно - меньше плакаться о трудностях бытия, так как об этом тут всем хорошо известно, и вы не открыли Америку. Вы можете в этом мире что-то изменить? Очевидно нет, так как революционер из вас никакой. Ну так какой смысл тут регулярно постить о том, как вокруг всё плохо?

Тут довольно ограничен круг участников, которые заходят сюда не по теме коммунальных платежей или жажде познания стат.данных в соседнем государстве, а по теме вечной ценности. Это та, которая блестит.

Для лирических отступлений о трудностях нынешней жизни, и о том как раньше было всё хорошо, на этом форуме есть другие ветки...

И с политическими дискуссиями желательно тоже туда, так как политика есть тема вечная.

Читайте заглавие ветки... Вы так ничего и не поняли.Я вам предлагаю действие намного легче. А именно - меньше плакаться о трудностях бытия, так как об этом тут всем хорошо известно, и вы не открыли Америку. Вы можете в этом мире что-то изменить? Очевидно нет, так как революционер из вас никакой. Ну так какой смысл тут регулярно постить о том, как вокруг всё плохо?Тут довольно ограничен круг участников, которые заходят сюда не по теме коммунальных платежей или жажде познания стат.данных в соседнем государстве, а по теме вечной ценности. Это та, которая блестит.Для лирических отступлений о трудностях нынешней жизни, и о том как раньше было всё хорошо, на этом форуме есть другие ветки...И с политическими дискуссиями желательно тоже туда, так как политика есть тема вечная.Читайте заглавие ветки... наблюдательный

Повідомлень: 3281 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 326 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1937193819391940 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм