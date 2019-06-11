Волгарь После смены руководства Росстата стоит с долей сомнения смотреть на цифры из этого ведомства. Но вот к некоторым данным из исследования Росстата условий жизни населения России есть смысл прислушаться - более трети российских семей не может позволить себе приобретение обуви. РФ сидит на огромных доходах, но кредитуете ими вы страны запада. Я не говорю даже о просто выводе капитала за рубеж.
vladus17 написав:У нас в Украине хоть какая но Демократия. Живой пример тому - переизбрали президента. А у вас что, царь вА двАрцА?
ХА ! Я ссылочку дал на книгу Фергюссона об американской демократии. "Нация-хищник". Автор американец - лауреат Оскара. У нас демократия ? При закрытом интернете ? У нас нет выбора на выборах. Мы много лет избираем одного и того же дядю из системы ТНК, который сидит за кулисами, в США и дергает за ниточки наших якобы "политиков. Мы можем выбрать левых, правыХ, националистов - хоть махновцев. Они будут говорить свои лозунги, но ДЕЛАТЬ БУДУТ ТО, что нужно от них ТНК _ АМЕРИКАНСКОМУ ДЯДЕ. Зеленского обвинили уже в ПЛАГИАТЕ. Он свое заявление в отношении России все переиграл - что говорил ДО ВЫБОРОВ и точно говорил словами Порошенко - показывали по ТВ - дословно. Вас устраивает что меняют в ТВ говорящие головы ? Режиссер не меняется.
Для Волгаря - я против пропаганды РФ тут. А уж о том какие они "добрые", и что мы жили за их счет якобы....... В большой семье все общее. Почему вас это удивляет ? России выгодно дружить с соседями - и даже если для этого соседям иногда помогать - все равно выгодно. За украинский многомиллионный рынок сбыта - скидка на газ - смешная цена . Это двигатель русской экономики. Я не буду углубляться. Для России и для русского народа очень выгодно "дружить" с соседями даже при этом что-то по дружбе нам отстегивая. Мы никогда вас не заставляли силой или шантажом - давать нам деньги или скидки на газ. Есть сложная система взаимных экономических и политических интересов. Очень глупо с вашей стороны было пойти на поводу ТНК - и Сороса, типа как они прикрываются "амерами", а суть в частных корыстных мошенническими интересах ТНК. Это не вы получаете деньги, наваренные на очень высокой цене на газ для нас. Это наживаются ТНК. То есть якобы амеры. А на деле частные лица, которые свои стяжательские инстинкты прикрывают амерканским госдепом и обществом , у нас украинским национализмом. В этом месте я над вами смеюсь. Даже если наживаетесь лично вы - это в ущерб интересам русской нации - такая жадность. Вчера смотрел ваши эстрадные хиты. На вершине хит Как Коля Басков кувыркался в гов-не, А Киркоров на него около 70 кг этих испражнений опрокинул Басков в гов-не захлебывался натурально все это было и во рту в глазах И в волосах. Это что стало с вашей культурой ? Єто не уровень Толстого, Скрябина, Чайковского, Айвазовского - даже не уровень тех же Киркорова и Баскова - когда у нас было одно общее культурное пространство. Остальное - я отвечу Опытному про нас - про Украину -прочтите - все это касается и вас, России - точно как и нас.
kalinavalera1 написав: До 1991 года был ВВП и у нас и у них у России. В этом суть того что я пишу. Пока "американцы" не стали нам помогать и спасать от русского захватчика и " развиваться" - экономика была ничего себе и ВВП был. А при их помощи резко пропал и ВВП и экономика.
И тут же подтверждаете - что я прав на 2000%. Ваша ссылка - на "Приватбанк" раскрыл американские активы Коломойского и Боголюбова. Так кто пользуется нашими деньгами ?! США ! Не знаю сколько на себя лично потратят Коломойский и Боголюбов. Но точно в 10000000 раз меньше чем вывезли в США, и прочие офшоры, и этими деньгами пользуется экономика не только США - а в основном хозяева ФРС и в интересах ТНК. А уж про Лазаренко я вообще хохочу во все горло. Все что награбил Лазаренко у нас в Днепре и в Украине - в США у него буквально конфисковали - как грязные деньги и пользуются ими. Нам не вернули ничего из награбленного у нас Лазаренко. Так что не нужно прикрываться якобы украинскими олигархами ( кстати - почему они украинские ? что в них украинского ? То что Украину грабят ?) и американскими национальными демократическими интересами тоже не нужно прикрываться. Только Интересы частных лиц - владельцев ТНК, владеют ими хозяева ФРС . Они же "назначали" наших "украинских" олигархов. Подбирали кандидатуры из тех , что предлагали им, купленные ими же украинские политики, украинская власть. Что бы руками "украинских" олигархов раздерибанить нашу национальную собственность и вскоре от них "украинских олигархов" избавиться. После ареста Лазаренка и конфискации у него награбленного, остальные наши олигархи наверное стали более сговорчивые ? Если бы сразу после развала СССР амеры, точнее- вернее хозяева ТНК, база которых США - явились к нам и стали скупать наши предприятия и прочее достояние - это было бы крайне неприлично для мировой общественности и уличало бы их в том, что наша коррупция и дерибан, развал экономики - их режиссура. Сороса уж требует народ США- не пускать в США ! Жар всегда удобнее чужими руками загребать. Вероятно опасались - что мы не отдадим свое национальное достояние мирно. А еще говорят их крышует сама королева. Возможно. И за чем этой образцовой семье и добропорядочной бабушке так себя компрометировать ? Вот вы меня агитируете, что бы я пошел делать революцию. Нет. Может вам шнурки еще погладить? Это не для меня - делать революции и воевать.
Даже Коболев, который зарплату получает в день по КАМАЗУ - он тут же отправляет все в США - на счет "своей мамы", конечно же. Не на счет же Ротшидьдов ? Хотя после слепого доверия - то есть слепого траста Порошенко Ротшильдам - никто уже не удивится - хоть бы и на счет Ротшильдов отправлял. И кто пользуется этими деньгами ?! Неужели слепой траст Порошенко не показал вам - кто истинный хозяин всего, что отнято и раздерибанено в Украине -у нас ? И кто этими активами пользуется ? Не лумаю что старушка Коболева проедает в день столько, что бы потратить каждый день КАМАЗ денег.
kalinavalera1 написав: Вот вы меня агитируете, что бы я пошел делать революцию. Нет. Может вам шнурки еще погладить? Это не для меня - делать революции и воевать.
Вы так ничего и не поняли. Я вам предлагаю действие намного легче. А именно - меньше плакаться о трудностях бытия, так как об этом тут всем хорошо известно, и вы не открыли Америку. Вы можете в этом мире что-то изменить? Очевидно нет, так как революционер из вас никакой. Ну так какой смысл тут регулярно постить о том, как вокруг всё плохо? Тут довольно ограничен круг участников, которые заходят сюда не по теме коммунальных платежей или жажде познания стат.данных в соседнем государстве, а по теме вечной ценности. Это та, которая блестит. Для лирических отступлений о трудностях нынешней жизни, и о том как раньше было всё хорошо, на этом форуме есть другие ветки... И с политическими дискуссиями желательно тоже туда, так как политика есть тема вечная и жизни не хватит её обсуждать. Читайте название ветки...
наблюдательный написав:Вы так ничего и не поняли.Я вам предлагаю действие намного легче. А именно - меньше плакаться ..... революционер из вас никакой. Для лирических отступлений о трудностях нынешней жизни, и о том как раньше было всё хорошо, на этом форуме есть другие ветки... Читайте название ветки...
Я вам задал вопрос про золото. Не прямой, конечно - про публикацию Фергюссона "Нация хищник". Там конкретные обвинения в адрес американских финансистов и политиков в мошенничестве и хищничестве и не только. А цены на золото золото зависят от цены доллара. Я вас спросил - что думаете на этот счет - могут быть последствия для доллара если общество понимает это ? Если уже в США формируется такая точка зрения ? Это знак ? А вы мне в ответ написали личную псевдо политическую билеберду - типо " я ною, плачу" - или " иди отними свои деньги у Коломойского" , Конечно революционер из меня никакой. Коломойский поржет с такого революционера, он меня на жалованье возьмет в роли " революционера", как бы есть "революционер" для видимости. Единственное с чем могу согласиться, что революционер я никакой. Я люблю спокойную комфортную жизнь, и не публичную конечно. А с чего вы взяли что мне нужно быть революционером ? Борцом? Я наблюдатель. Отвечайте про золото, про макроэкономику и геополитику, а не про меня лично. Мне будет интереснее. Отвечал Волгарю - не сдержался. Меня возмущают эти убогие - у которых отняли их национальное достояние - нефть и газ - а они хвалятся - что не дадут это нам. А сами они - разве получают что-то со своих природных богатств - как это принято во всем мире - прибыль от национальной собственности - природные ресурсы - принадлежат всем. Даже в монархических странах и то - природные богатства принадлежат всем. Но только не в России и не у нас по их образцу. У нас весь газ украинский и даже русский принадлежат Коболеву лично, судя по его "зарплате" Где я писал что раньше "все было хорошо" ? Так не бывает. Раньше все было по разному. Было и хорошее, и плохое. Это нормально. В духовном плане было куда богаче, и выше был менталитет общества. А вот сейчас как раз все плохо - а это уже не нормально, у нас конкретно. Потому народ бежит из Украины. Пишите про золота - и народ подхватит - если есть что сказать.