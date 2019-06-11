Додано: Вів 11 чер, 2019 22:05

наблюдательный написав: kalinavalera1 написав: До 1991 года был ВВП и у нас и у них у России. В этом суть того что я пишу. Пока "американцы" не стали нам помогать и спасать от русского захватчика и " развиваться" - экономика была ничего себе и ВВП был. А при их помощи резко пропал и ВВП и экономика.

До 1991 года был ВВП и у нас и у них у России. В этом суть того что я пишу. Пока "американцы" не стали нам помогать и спасать от русского захватчика и " развиваться" - экономика была ничего себе и ВВП был. А при их помощи резко пропал и ВВП и экономика.

Калина, не ной. Твои деньги тут.....

https://focus.ua/ratings/396336/

В первой пятёрке трое из твоего Днепра. Плюс Паша Лазаренко.

Американцев там нет.

Так что иди раскулачивай. Требуй своё...

А там брать есть что...

https://censor.net.ua/photo_news/313105 ... ubova_foto

Калина, не ной. Твои деньги тут.....В первой пятёрке трое из твоего Днепра. Плюс Паша Лазаренко.Американцев там нет.Так что иди раскулачивай. Требуй своё...А там брать есть что...

И тут же подтверждаете - что я прав на 2000%. Ваша ссылка - на "Приватбанк" раскрыл американские активы Коломойского и Боголюбова. Так кто пользуется нашими деньгами ?! США ! Не знаю сколько на себя лично потратят Коломойский и Боголюбов. Но точно в 10000000 раз меньше чем вывезли в США, и прочие офшоры, и этими деньгами пользуется экономика не только США - а в основном хозяева ФРС и в интересах ТНК. А уж про Лазаренко я вообще хохочу во все горло. Все что награбил Лазаренко у нас в Днепре и в Украине - в США у него буквально конфисковали - как грязные деньги и пользуются ими. Нам не вернули ничего из награбленного у нас Лазаренко. Так что не нужно прикрываться якобы украинскими олигархами ( кстати - почему они украинские ? что в них украинского ? То что Украину грабят ?) и американскими национальными демократическими интересами тоже не нужно прикрываться. Только Интересы частных лиц - владельцев ТНК, владеют ими хозяева ФРС . Они же "назначали" наших "украинских" олигархов. Подбирали кандидатуры из тех , что предлагали им, купленные ими же украинские политики, украинская власть. Что бы руками "украинских" олигархов раздерибанить нашу национальную собственность и вскоре от них "украинских олигархов" избавиться. После ареста Лазаренка и конфискации у него награбленного, остальные наши олигархи наверное стали более сговорчивые ? Если бы сразу после развала СССР амеры, точнее- вернее хозяева ТНК, база которых США - явились к нам и стали скупать наши предприятия и прочее достояние - это было бы крайне неприлично для мировой общественности и уличало бы их в том, что наша коррупция и дерибан, развал экономики - их режиссура. Сороса уж требует народ США- не пускать в США ! Жар всегда удобнее чужими руками загребать. Вероятно опасались - что мы не отдадим свое национальное достояние мирно. А еще говорят их крышует сама королева. Возможно. И за чем этой образцовой семье и добропорядочной бабушке так себя компрометировать ? Вот вы меня агитируете, что бы я пошел делать революцию. Нет. Может вам шнурки еще погладить? Это не для меня - делать революции и воевать.Даже Коболев, который зарплату получает в день по КАМАЗУ- он тут же отправляет все в США - на счет "своей мамы", конечно же. Не на счет же Ротшидьдов ? Хотя после слепого доверия - то есть слепого траста Порошенко Ротшильдам - никто уже не удивится - хоть бы и на счет Ротшильдов отправлял. И кто пользуется этими деньгами ?! Неужели слепой траст Порошенко не показал вам - кто истинный хозяин всего, что отнято и раздерибанено в Украине -у нас ? И кто этими активами пользуется ? Не лумаю что старушка Коболева проедает в день столько, что бы потратить каждый день КАМАЗ денег.