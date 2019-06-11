Додано: Сер 12 чер, 2019 12:21

hxbbgaf написав: Если еще несколько процентов, то будет пробит ключевой уровень 1350-1360 и улетим выше, в космос. Если еще несколько процентов, то будет пробит ключевой уровень 1350-1360 и улетим выше, в космос.

Для космоса нет никаких причин, так как экономика штука весьма инерционная.А в США пока всё довольно неплохо. Но ФРС работает на упреждение и их чиновники уже открыто намекают на снижение ставки. Сейчас рынки отработали только намёки. Тренд - нейтральный. Если об этом объявит сам председатель Д.Пауэлл, то золотишко наверняка прибавит в весе. Но никакого космоса не будет.А все эти ключевые уровни сейчас до одного места, так как главные ключи в карманах Трампа и китайца Си. Или они откроют свои базары для чужих товаров, тогда золото полетит вниз, если закроют, тогда вверх.Но так как оба они упрямые, то похоже на то что закроют.