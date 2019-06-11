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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
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  #<1 ... 1938193919401941
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 11:23

  vladus17 написав:Золото пока и не думает давать просадку. Вышло на новый уровень 1300-1400?
С другой стороны есть время слиться еще. Думаю что делать?

Если нужны деньги, то нужно продавать. Если время терпит(до зимы), то можно подождать. Вероятность снижения ставок становится всё больше и больше.
Плюс резко выросла активность Китая по скирдованию прелести. Думаю что несколько процентов до конца года золото ещё возьмёт.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 11:50

  наблюдательный написав:
  vladus17 написав:Золото пока и не думает давать просадку. Вышло на новый уровень 1300-1400?
С другой стороны есть время слиться еще. Думаю что делать?

Если нужны деньги, то нужно продавать. Если время терпит(до зимы), то можно подождать. Вероятность снижения ставок становится всё больше и больше.
Плюс резко выросла активность Китая по скирдованию прелести. Думаю что несколько процентов до конца года золото ещё возьмёт.

Если еще несколько процентов, то будет пробит ключевой уровень 1350-1360 и улетим выше, в космос.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 12:21

  hxbbgaf написав:Если еще несколько процентов, то будет пробит ключевой уровень 1350-1360 и улетим выше, в космос.

Для космоса нет никаких причин, так как экономика штука весьма инерционная.
А в США пока всё довольно неплохо. Но ФРС работает на упреждение и их чиновники уже открыто намекают на снижение ставки. Сейчас рынки отработали только намёки. Тренд - нейтральный. Если об этом объявит сам председатель Д.Пауэлл, то золотишко наверняка прибавит в весе. Но никакого космоса не будет.
А все эти ключевые уровни сейчас до одного места, так как главные ключи в карманах Трампа и китайца Си. Или они откроют свои базары для чужих товаров, тогда золото полетит вниз, если закроют, тогда вверх.
Но так как оба они упрямые, то похоже на то что закроют.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 13:05

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:А по 1290 кто сливался?

То уже давно было, в районе Нового Года. Я уже откупился на все. Тут отписывал. Потом часть по 1340 слил на прошлых выходных. Еще думаю часть слить.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 13:12

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Если нужны деньги, то нужно продавать. Если время терпит(до зимы), то можно подождать. Вероятность снижения ставок становится всё больше и больше.
Плюс резко выросла активность Китая по скирдованию прелести. Думаю что несколько процентов до конца года золото ещё возьмёт.

Небольшую часть слил на прошлых выходних по довольно сладкой цене в 1340долл унц. Думаю остальное пока придержу, а то что то странно себя ведет золотишко в последнее время...
Я думаю фактор вероятности скорого снижения ставок ФРС уже отыграл/сейчас отыгрывает поэтому мы и находимся на данных уровнях, и сильно вниз пока не пойдем.
Думаю чуть приторможу со сливом к зиме, тоже думаю что подростет.
vladus17
 
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