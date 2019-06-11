vladus17 написав:Золото пока и не думает давать просадку. Вышло на новый уровень 1300-1400? С другой стороны есть время слиться еще. Думаю что делать?
Если нужны деньги, то нужно продавать. Если время терпит(до зимы), то можно подождать. Вероятность снижения ставок становится всё больше и больше. Плюс резко выросла активность Китая по скирдованию прелести. Думаю что несколько процентов до конца года золото ещё возьмёт.
vladus17 написав:Золото пока и не думает давать просадку. Вышло на новый уровень 1300-1400? С другой стороны есть время слиться еще. Думаю что делать?
Если нужны деньги, то нужно продавать. Если время терпит(до зимы), то можно подождать. Вероятность снижения ставок становится всё больше и больше. Плюс резко выросла активность Китая по скирдованию прелести. Думаю что несколько процентов до конца года золото ещё возьмёт.
Если еще несколько процентов, то будет пробит ключевой уровень 1350-1360 и улетим выше, в космос.
hxbbgaf написав:Если еще несколько процентов, то будет пробит ключевой уровень 1350-1360 и улетим выше, в космос.
Для космоса нет никаких причин, так как экономика штука весьма инерционная. А в США пока всё довольно неплохо. Но ФРС работает на упреждение и их чиновники уже открыто намекают на снижение ставки. Сейчас рынки отработали только намёки. Тренд - нейтральный. Если об этом объявит сам председатель Д.Пауэлл, то золотишко наверняка прибавит в весе. Но никакого космоса не будет. А все эти ключевые уровни сейчас до одного места, так как главные ключи в карманах Трампа и китайца Си. Или они откроют свои базары для чужих товаров, тогда золото полетит вниз, если закроют, тогда вверх. Но так как оба они упрямые, то похоже на то что закроют.
наблюдательный написав:Если нужны деньги, то нужно продавать. Если время терпит(до зимы), то можно подождать. Вероятность снижения ставок становится всё больше и больше. Плюс резко выросла активность Китая по скирдованию прелести. Думаю что несколько процентов до конца года золото ещё возьмёт.
Небольшую часть слил на прошлых выходних по довольно сладкой цене в 1340долл унц. Думаю остальное пока придержу, а то что то странно себя ведет золотишко в последнее время... Я думаю фактор вероятности скорого снижения ставок ФРС уже отыграл/сейчас отыгрывает поэтому мы и находимся на данных уровнях, и сильно вниз пока не пойдем. Думаю чуть приторможу со сливом к зиме, тоже думаю что подростет.
vladus17 написав:Думаю остальное пока придержу, а то что то странно себя ведет золотишко в последнее время...
Ну почему странно? Оно ведёт себя вполне прогнозируемо. Так как и должен вести себя защитный актив. Посмотрите на доходности американских 10-и леток. Они на минимуме с сентября 2018г. Значит на них увеличился спрос. На фоне торговой войны Трампа с Китаем инвесторы потихоньку уходят из рисковых активов в защитные. На фондовых рынках остаются экстремалы...
Востаннє редагувалось наблюдательный в Сер 12 чер, 2019 13:49, всього редагувалось 1 раз.
наблюдательный написав:Ну почему странно? Оно ведёт себя вполне прогнозируемо. Так как и должен вести себя защитный актив. Посмотрите на доходности американских 10-и леток. Они на минимуме с сентября 2018г. Значит на них увеличился спрос. На фоне торговой войны Трампа с Китаем инвесторы потихоньку уходят с рисковых активов в защитные. На фондовых рынках остаются экстремалы...
СиПа500, Насдак, Доу возообновили рост, почти отыграв все потери за последние пару недель. Я думал что золото вниз пойдет на этом. А оно тоже в рост...