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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1939194019411942
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 14:38

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:vladus17
https://tradingeconomics.com
У нефти и золота разные свадьбы. Иногда они дружат, иногда нет.
Железной привязки(корреляции) между ними уже давно нет.

Спасибо, крутой ресурс! Почему я раньше о нем не знал.

Почему последние несколько лет золото и нефть ходят в разные стороны? Иззи глобальной електрификации/електродвигателей нефть теряет свою хегемонию в Мире?
vladus17
 
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