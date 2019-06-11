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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 12 чер, 2019 14:38
наблюдательный написав:
vladus17https://tradingeconomics.com
У нефти и золота разные свадьбы. Иногда они дружат, иногда нет.
Железной привязки(корреляции) между ними уже давно нет.
Спасибо, крутой ресурс! Почему я раньше о нем не знал.
Почему последние несколько лет золото и нефть ходят в разные стороны? Иззи глобальной електрификации/електродвигателей нефть теряет свою хегемонию в Мире?
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