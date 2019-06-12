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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1939194019411942
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 14:38

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:vladus17
https://tradingeconomics.com
У нефти и золота разные свадьбы. Иногда они дружат, иногда нет.
Железной привязки(корреляции) между ними уже давно нет.

Спасибо, крутой ресурс! Почему я раньше о нем не знал.

Почему последние несколько лет золото и нефть ходят в разные стороны? Иззи глобальной електрификации/електродвигателей нефть теряет свою хегемонию в Мире?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 15:22

  vladus17 написав:Почему последние несколько лет золото и нефть ходят в разные стороны? Иззи глобальной електрификации/електродвигателей нефть теряет свою хегемонию в Мире?

Нефть, это сырье, и цена на неё в основном зависит от состояния мировой экономики. Чем хуже будут там дела, тем она будет дешевле, так как на неё будет падает спрос.
Золото, помимо сырья, есть ещё и защитный актив, который используют ЦБ и инвесторы в смутные времена, дабы застраховаться от инфляции. А инфляция вполне возможна, так как методы борьбы с экономическими кризисами везде одинаковы - вливание дополнительной ликвидности. Поэтому в начале кризиса спрос на нефть падает, а на золото растёт. Дальше всё может быть наоборот. При росте экономики спрос на нефть увеличивается и цена тоже. А спрос не золото падает, так как инвесторы начинают его продавать, дабы вложиться в акции на растущих фондовых рынках и получить большую прибыль. Там есть ещё разные нюансы, типа OPEC+ и сланец США(нефтедобыча), а также форс мажоры(Иран, Венесуэла), но они уже второстепенные.
В основе стоимости нефти сейчас есть не количество эл.мобилей, а состояние экономик США и Китая.
Туда и нужно смотреть....
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 15:37

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:А по 1290 кто сливался?

То уже давно было, в районе Нового Года. Я уже откупился на все. Тут отписывал. Потом часть по 1340 слил на прошлых выходных. Еще думаю часть слить.

И почем откупились? В лучшем случае по 1270. И где навар? 1.5%? Его маржа съест.
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 15:42

  наблюдательный написав:
  vladus17 написав:Думаю остальное пока придержу, а то что то странно себя ведет золотишко в последнее время...

Ну почему странно? Оно ведёт себя вполне прогнозируемо. Так как и должен вести себя защитный актив. Посмотрите на доходности американских 10-и леток. Они на минимуме с сентября 2018г. Значит на них увеличился спрос. На фоне торговой войны Трампа с Китаем инвесторы потихоньку уходят из рисковых активов в защитные. На фондовых рынках остаются экстремалы...

Это нонсенс. На фоне касающегося США катаклизма доходности должны расти, а не падать. Манипулируемый полностью печатным станком рынок! Это приведет к краху доллара и гиперинфляции! Они превратили его в финансовую пирамиду!
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 15:45

  наблюдательный написав:
  hxbbgaf написав:Если еще несколько процентов, то будет пробит ключевой уровень 1350-1360 и улетим выше, в космос.

Для космоса нет никаких причин, так как экономика штука весьма инерционная.
А в США пока всё довольно неплохо. Но ФРС работает на упреждение и их чиновники уже открыто намекают на снижение ставки. Сейчас рынки отработали только намёки. Тренд - нейтральный. Если об этом объявит сам председатель Д.Пауэлл, то золотишко наверняка прибавит в весе. Но никакого космоса не будет.
А все эти ключевые уровни сейчас до одного места, так как главные ключи в карманах Трампа и китайца Си. Или они откроют свои базары для чужих товаров, тогда золото полетит вниз, если закроют, тогда вверх.
Но так как оба они упрямые, то похоже на то что закроют.

Есть. Хотя бы гос. долг, торговый баланс и бюджетный дефицит и достигнутый долговой потолок с неясными последствиями (хоть бешеный печатный станок для мегавыкупа трежерей после многомесячного перерыва, хоть дефолт, все равно рост золота). Экономика в США уже замедляется, запасы растут, производственный индекс падает, а если сопоставить это с ростом гос. долга в последние годы, то она обрушается, а Пауэлл - это голый король.
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 16:05

  hxbbgaf написав:Есть. Хотя бы гос. долг, торговый баланс и бюджетный дефицит и достигнутый долговой потолок с неясными последствиями (хоть бешеный печатный станок для мегавыкупа трежерей после многомесячного перерыва, хоть дефолт, все равно рост золота).

Саудиты наверное тоже доллары США печатают... :D

Саудовская Аравия увеличила объем вложений в трежерис США, который составил $170 млрд. Королевство реструктурирует инвестиционные портфели своего пенсионного фонда и подразделение Фонда суверенного благосостояния, активы которого выросли примерно до $300 млрд.

P.S.
The US annual inflation rate fell to 1.8% in May from a five-month high in the previous month and just below forecasts of 1.9%, raising expectations that the Federal Reserve will start cutting interest rates this year.

По последним данным годовой уровень инфляции в США снизился до 1.8%....

Так что ФРС, со спокойной душой, может начать снижать ставку.
Что для золота есть гуд....
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 16:42

Germany sold 10-year Bunds at a yield of -0.24% in June of 2019, well below -0.07% in the previous month.

Если следовать вашей логике, то Бундесбанк наверное тоже евро под свои бонды печатает....
:D :D :D
Там же просто ужас что творится. Инвесторы вкладываются в гос.бумаги Германии уже под -0.24% годовых. Минус 0.24%!
Фактически себе в убыток....
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:40

  наблюдательный написав:
  hxbbgaf написав:Если еще несколько процентов, то будет пробит ключевой уровень 1350-1360 и улетим выше, в космос.

Для космоса нет никаких причин, так как экономика штука весьма инерционная.
А в США пока всё довольно неплохо. Но ФРС работает на упреждение и их чиновники уже открыто намекают на снижение ставки. Сейчас рынки отработали только намёки. Тренд - нейтральный. Если об этом объявит сам председатель Д.Пауэлл, то золотишко наверняка прибавит в весе. Но никакого космоса не будет.
А все эти ключевые уровни сейчас до одного места, так как главные ключи в карманах Трампа и китайца Си. Или они откроют свои базары для чужих товаров, тогда золото полетит вниз, если закроют, тогда вверх.
Но так как оба они упрямые, то похоже на то что закроют.

В целом согласен, конечно. И что космоса не будет тоже пока нет симптомов. Но не вижу такой линейной зависимости. А почему такая прямая зависимость от открытия рынков для чужих товаров? Как можете пояснить ?

Я уже давно жду 1420 и 1450. Может и дорастем до конца года. А все эти "космосы "- плохо предсказуемы и не на долго и не надежно. Хотя иногда случаются.
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 22:07

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Нефть, это сырье, и цена на неё в основном зависит от состояния мировой экономики. Чем хуже будут там дела, тем она будет дешевле, так как на неё будет падает спрос.
Золото, помимо сырья, есть ещё и защитный актив, который используют ЦБ и инвесторы в смутные времена, дабы застраховаться от инфляции. А инфляция вполне возможна, так как методы борьбы с экономическими кризисами везде одинаковы - вливание дополнительной ликвидности. Поэтому в начале кризиса спрос на нефть падает, а на золото растёт. Дальше всё может быть наоборот. При росте экономики спрос на нефть увеличивается и цена тоже. А спрос не золото падает, так как инвесторы начинают его продавать, дабы вложиться в акции на растущих фондовых рынках и получить большую прибыль. Там есть ещё разные нюансы, типа OPEC+ и сланец США(нефтедобыча), а также форс мажоры(Иран, Венесуэла), но они уже второстепенные.
В основе стоимости нефти сейчас есть не количество эл.мобилей, а состояние экономик США и Китая.
Туда и нужно смотреть....

Спасибо большое за столь детальное разъеснение. Матаю на ус!
+1
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 22:09

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:И почем откупились? В лучшем случае по 1270. И где навар? 1.5%? Его маржа съест.

Часть откупал даже по 1290 что бы выйти в ноль. И что теперь?
Осознал ошибку пришлось бегать с выпучеными глазами и скупать обратно. бывает.
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