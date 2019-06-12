Додано: Сер 12 чер, 2019 15:22

vladus17 написав: Почему последние несколько лет золото и нефть ходят в разные стороны? Иззи глобальной електрификации/електродвигателей нефть теряет свою хегемонию в Мире? Почему последние несколько лет золото и нефть ходят в разные стороны? Иззи глобальной електрификации/електродвигателей нефть теряет свою хегемонию в Мире?

Нефть, это сырье, и цена на неё в основном зависит от состояния мировой экономики. Чем хуже будут там дела, тем она будет дешевле, так как на неё будет падает спрос.Золото, помимо сырья, есть ещё и защитный актив, который используют ЦБ и инвесторы в смутные времена, дабы застраховаться от инфляции. А инфляция вполне возможна, так как методы борьбы с экономическими кризисами везде одинаковы - вливание дополнительной ликвидности. Поэтому в начале кризиса спрос на нефть падает, а на золото растёт. Дальше всё может быть наоборот. При росте экономики спрос на нефть увеличивается и цена тоже. А спрос не золото падает, так как инвесторы начинают его продавать, дабы вложиться в акции на растущих фондовых рынках и получить большую прибыль. Там есть ещё разные нюансы, типа OPEC+ и сланец США(нефтедобыча), а также форс мажоры(Иран, Венесуэла), но они уже второстепенные.В основе стоимости нефти сейчас есть не количество эл.мобилей, а состояние экономик США и Китая.Туда и нужно смотреть....