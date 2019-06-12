Зы Заметье соц группа из России..
|
|
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 12 чер, 2019 22:43
Где там Волгарь?
Додано: Сер 12 чер, 2019 22:48
ЗЫ2
Додано: Сер 12 чер, 2019 22:52
ЗЫ3
Додано: Сер 12 чер, 2019 22:56
Ы
И это просто новостная лента в ВК! Все посты взяты из самых популярных групп среди молодежи в РФ таких как МДК.
Волгарь и ко пусть дальше рассказывает как круто жить в Москве, а сам дальше своей руки не видит.
Додано: Чет 13 чер, 2019 08:30
перейди лучше на валюту
золотом уже давно неинтересно играться
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
|