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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1940194119421943
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 22:43

Где там Волгарь?

Где там Волгарь? :mrgreen:



Зы Заметье соц группа из России..Зображення
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 22:48

ЗЫ2

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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 22:52

ЗЫ3

And last but not least!
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 22:56

Ы

И это просто новостная лента в ВК! Все посты взяты из самых популярных групп среди молодежи в РФ таких как МДК. :idea:

Волгарь и ко пусть дальше рассказывает как круто жить в Москве, а сам дальше своей руки не видит.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:30

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:И почем откупились? В лучшем случае по 1270. И где навар? 1.5%? Его маржа съест.

Часть откупал даже по 1290 что бы выйти в ноль. И что теперь?
Осознал ошибку пришлось бегать с выпучеными глазами и скупать обратно. бывает.

перейди лучше на валюту
золотом уже давно неинтересно играться
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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