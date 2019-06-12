Волгарь написав:Все цифры можете проверить по Госкомстату РФ и Украины - если где-то ошибся, то на несколько процентов.
Улыбнуло, честно! Мне статистику вашу показывать не надо, сами на нее смотрите. Скажу в ответ вам лишь одно, нету большей лжи чем статистика(с) (не я придумал). Если вы хоть когда то изучали этот предмет в вузе, то вы должны знать что ею можно манипулировать как угодно. При Севдепии тоже все было гладко на бумаге... да забыли про овраги!
Не спорю, вышеуказаные ЗП актуальны для Москвы и Питера. Я уже писал выше что в этих двух городах все более-мение хорошо. Все же остальные регионы тупо выживают - и это не я придумал, а все кого лично знаю, + люди с которыми рабтаю онлайн (с Рашки) кто там живет/жил долгое время. Ни от одного человека я хорошего не услышал. Помимо Москвы и Питера, опять же...
Извините, но Вы понятия НЕ ИМЕЕТЕ О ЧЕМ ПИШИТЕ.
Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная за март 2019 года в крупных, средних и малых организациях (с учетом досчета до полного круга организа-ций) составила 95179 рублей и увеличилась по сравнению с мартом 2018 года на 10.8%.
Средняя заработная плата одного работника в Санкт-Петербурге, начисленная за март 2019 года Средняя номинальная заработная плата, начисленная за март 2019 года, по полному кругу организаций, включая субъекты малого предпринимательства, составила 64413 рублей.