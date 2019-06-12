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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1941194219431944>
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 22:43

Где там Волгарь?

Где там Волгарь? :mrgreen:



Зы Заметье соц группа из России..Зображення
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 22:48

ЗЫ2

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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 22:52

ЗЫ3

And last but not least!
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 22:56

Ы

И это просто новостная лента в ВК! Все посты взяты из самых популярных групп среди молодежи в РФ таких как МДК. :idea:

Волгарь и ко пусть дальше рассказывает как круто жить в Москве, а сам дальше своей руки не видит.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:30

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:И почем откупились? В лучшем случае по 1270. И где навар? 1.5%? Его маржа съест.

Часть откупал даже по 1290 что бы выйти в ноль. И что теперь?
Осознал ошибку пришлось бегать с выпучеными глазами и скупать обратно. бывает.

перейди лучше на валюту
золотом уже давно неинтересно играться
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:33

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  odessit2007 написав:перейди лучше на валюту
золотом уже давно неинтересно играться

Сейчас как только на валюту переключусь- там начнется стабилизец.
А по золоту вон горки намечаются.
Gold Price Going To $1,700 Soon Says Billionaire Paul Tudor Jones - Bloomberg
https://www.kitco.com/news/2019-06-12/G ... mberg.html

ПС Вы с золотом завязали? Сейчас как вроде бы дожно начаться самое интересное. Ближайшие год-два
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:36

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Трамп призывает ФРС развязать валютную войну
https://www.vestifinance.ru/articles/120724

Дефицит бюджета США в мае обновил абсолютный рекорд
https://www.vestifinance.ru/articles/120734

ВТО предрекает сильнейший за 20 лет кризис
https://www.vestifinance.ru/articles/120733
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:32

  vladus17 написав:
  Волгарь написав:Все цифры можете проверить по Госкомстату РФ и Украины - если где-то ошибся, то на несколько процентов.
:mrgreen:
Улыбнуло, честно!
Мне статистику вашу показывать не надо, сами на нее смотрите.
Скажу в ответ вам лишь одно, нету большей лжи чем статистика(с) (не я придумал).
Если вы хоть когда то изучали этот предмет в вузе, то вы должны знать что ею можно манипулировать как угодно.
При Севдепии тоже все было гладко на бумаге... да забыли про овраги!

Не спорю, вышеуказаные ЗП актуальны для Москвы и Питера. Я уже писал выше что в этих двух городах все более-мение хорошо. Все же остальные регионы тупо выживают - и это не я придумал, а все кого лично знаю, + люди с которыми рабтаю онлайн (с Рашки) кто там живет/жил долгое время. Ни от одного человека я хорошего не услышал. Помимо Москвы и Питера, опять же...

Извините, но Вы понятия НЕ ИМЕЕТЕ О ЧЕМ ПИШИТЕ.
Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная за март 2019 года в крупных, средних и малых организациях (с учетом досчета до полного круга организа-ций) составила 95179 рублей и увеличилась по сравнению с мартом 2018 года на 10.8%.

http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/ro ... s_of_life/
Средняя заработная плата одного работника
в Санкт-Петербурге, начисленная за март 2019 года
Средняя номинальная заработная плата, начисленная за март 2019 года,
по полному кругу организаций, включая субъекты малого предпринимательства,
составила 64413 рублей.

http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect ... 031940.pdf
А вот данные, нет не по з/п, а среднедушевые доходы в не слишком богатой Нижегородской области (нет ни нефти/ни газа/ни алмазов)
Среднедушевые денежные доходы населения по Нижегородской области
I квартал 29 953
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/ ... s_of_life/
Вы уж лучше о золоте - получается гораздо лучше
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:37

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

От же ж Волгарі :
У 48,2% семей в России нет финансовой возможности приобретать товары длительного пользования — денег хватает только на еду и одежду, следует из данных Росстата

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/28/05/2019 ... 4ebd28be0c
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:06

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Волгарь

Российские банки блокируют счета и вклады клиентов, требуя информацию о происхождении средств и их расходовании.

http://www.profinance.ru/news/2019/06/1 ... -proi.html
Чукча2
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