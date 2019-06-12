vladus17 написав:

Волгарь написав: Все цифры можете проверить по Госкомстату РФ и Украины - если где-то ошибся, то на несколько процентов. Все цифры можете проверить по Госкомстату РФ и Украины -

Улыбнуло, честно!Мне статистику вашу показывать не надо, сами на нее смотрите.Скажу в ответ вам лишь одно, нету большей лжи чем статистика(с) (не я придумал).Если вы хоть когда то изучали этот предмет в вузе, то вы должны знать что ею можно манипулировать как угодно.При Севдепии тоже все было гладко на бумаге... да забыли про овраги!Не спорю, вышеуказаные ЗП актуальны для Москвы и Питера. Я уже писал выше что в этих двух городах все более-мение хорошо. Все же остальные регионы тупо выживают - и это не я придумал, а все кого лично знаю, + люди с которыми рабтаю онлайн (с Рашки) кто там живет/жил долгое время. Ни от одного человека я хорошего не услышал. Помимо Москвы и Питера, опять же...