Угу, вот только Регіональна структура обороту роздрібної торгівлі у січні–квітні 2019 року млн.грн Україна 319 887,2 http://www.ukrstat.gov.ua/ Т.е. менее 80 млрд. гр/мес, или на 35,5 млн. постоянных жителей - 2 250 грн/чел. мес (5400 рублей)
Оборот розничной торговли в апреле 2019 г. составил 2636,4 млрд рублей, или 101,2% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-апреле 2019 г. - 10251,1 млрд рублей,
http://www.gks.ru/bgd/regl/b19_01/Main.htm Или 17 500 рублей в мес - в 3,25 раз больше. Из 17,5 тыс. более 50% тратится на покупку непродовольственных товаров, которые ПОЧТИ ВСЕ (кроме большей части одежды и обуви производится внутри страны). Да и то ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ Ткани, млн.м2 5 895 Обувь, млн.пар 120 ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ Холодильники и морозильники бытовые, тыс.штук 3 420 Машины стиральные бытовые, тыс.штук 4 634 Приемники телевизионные, 6 780 Автомобили легковые, тыс.штук 1 564 http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_01/Main.htm Процентов 80 потребительских товаров, которые давным-давно не производятся на Украине, продающихся в России, тут же и производится. Отсюда и такая огромная разница в потреблении товаров (трехкартная минимум в физическом объеме). Торговля-торговлей, но ведь кроме потребления есть еще и накопление.
Объем гривневых средств населения в январе вырос на 0,5% до 269,7 млрд грн, а валютных – на 0,2% до 8,45 млрд долл.
http://www.ukrstat.gov.ua/ Число построенных квартир в Российской Федерации тыс.(2018) - 1076 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... building/# Т.е при разнице постоянного населения в 4,3 раза квартир построили в 10,5 раз больше. А мемов можно набрать в Сети сколько угодно (для утешения себя, любимого), вот только реально это ничего не изменит - уровень жизни в сравнении Украины и РФ и по всем показателям просто не сопоставим. Я уже не говорю вот про эти цифры Оперативные данные по естественному движению населения Российской Федерации (Тысяч)январь-март 2019 Умерших 461.9 http://www.gks.ru/free_doc/2019/demo/edn03-19.htm Природний рух населення у січні-березні 2019 року Кількість смертей 159 264 http://www.ukrstat.gov.ua/ Общая смертность на Украине за 3 месяца - 4,5 человека (18 на тысячу в пересчете на год), в РФ -3,15 (12,6 соответственно). Т.е. почти на 43%!!! больше. Самое яркое свидетельство УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ.