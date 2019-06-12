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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1941194219431944
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:10

  Чукча2 написав:Волгарь

Российские банки блокируют счета и вклады клиентов, требуя информацию о происхождении средств и их расходовании.

http://www.profinance.ru/news/2019/06/1 ... -proi.html

Украину, как любую цивилизованную страну это также ждет
вопрос, будет ли переходной период, нулевые декларации и т.д.
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:48

  Puente написав:От же ж Волгарі :
У 48,2% семей в России нет финансовой возможности приобретать товары длительного пользования — денег хватает только на еду и одежду, следует из данных Росстата

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/28/05/2019 ... 4ebd28be0c

Угу, вот только
Регіональна структура обороту роздрібної торгівлі у січні–квітні 2019 року млн.грн
Україна 319 887,2
http://www.ukrstat.gov.ua/
Т.е. менее 80 млрд. гр/мес, или на 35,5 млн. постоянных жителей - 2 250 грн/чел. мес (5400 рублей)
Оборот розничной торговли в апреле 2019 г. составил 2636,4 млрд рублей, или 101,2% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-апреле 2019 г. - 10251,1 млрд рублей,

http://www.gks.ru/bgd/regl/b19_01/Main.htm
Или 17 500 рублей в мес - в 3,25 раз больше. Из 17,5 тыс. более 50% тратится на покупку непродовольственных товаров, которые ПОЧТИ ВСЕ (кроме большей части одежды и обуви производится внутри страны). Да и то
ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Ткани, млн.м2 5 895
Обувь, млн.пар 120
ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Холодильники и морозильники бытовые, тыс.штук 3 420
Машины стиральные бытовые, тыс.штук 4 634
Приемники телевизионные, 6 780
Автомобили легковые, тыс.штук 1 564
http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_01/Main.htm
Процентов 80 потребительских товаров, которые давным-давно не производятся на Украине, продающихся в России, тут же и производится. Отсюда и такая огромная разница в потреблении товаров (трехкартная минимум в физическом объеме).
Торговля-торговлей, но ведь кроме потребления есть еще и накопление.
Объем гривневых средств населения в январе вырос на 0,5% до 269,7 млрд грн, а валютных – на 0,2% до 8,45 млрд долл.

https://news.finance.ua/ru/news/-/44403 ... okratilsya
Т.е. 510 млрд. гривен - чуть более 1,2 трлн. рублей. 33 тысячи на одного жителя страны.
Объем привлеченных кредитными организациями вкладов (депозитов) физических лиц 1.04/2019
Вклады (депозиты) физических лиц млн руб. 28 215 470
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx ... &sid=dpbvf
Или 190 тыс. на человека - едва ли не 5,5 раз больше (30 лет назад соотношение было 1 к 1,1. Только не пишите глупостей, что деньги в банках держат олигархи
Средний размер вклада по банковской системе (без счетов до 1 тыс. руб.) на 1 октября 2018 г. составил 170,4 тыс. руб., увеличившись по сравнению с началом года на 7,1%.

https://www.asv.org.ru/agency/for_press/pr/555039/
В стране депозитов больше, чем жителей.
Или сравним жилищное строительство (квартиры пустые не стоят, их покупают)
Кількість збудованих квартир, тис. 2018 - 103

http://www.ukrstat.gov.ua/
Число построенных квартир в Российской Федерации тыс.(2018) - 1076
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... building/#
Т.е при разнице постоянного населения в 4,3 раза квартир построили в 10,5 раз больше.
А мемов можно набрать в Сети сколько угодно (для утешения себя, любимого), вот только реально это ничего не изменит - уровень жизни в сравнении Украины и РФ и по всем показателям просто не сопоставим. Я уже не говорю вот про эти цифры
Оперативные данные по естественному движению населения Российской Федерации (Тысяч)январь-март 2019
Умерших 461.9
http://www.gks.ru/free_doc/2019/demo/edn03-19.htm
Природний рух населення у січні-березні 2019 року
Кількість смертей 159 264
http://www.ukrstat.gov.ua/
Общая смертность на Украине за 3 месяца - 4,5 человека (18 на тысячу в пересчете на год), в РФ -3,15 (12,6 соответственно). Т.е. почти на 43%!!! больше. Самое яркое свидетельство УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ.
Волгарь
 
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