Додано: Чет 13 чер, 2019 12:48

Puente написав: От же ж Волгарі :

У 48,2% семей в России нет финансовой возможности приобретать товары длительного пользования — денег хватает только на еду и одежду, следует из данных Росстата



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/economics/28/05/2019 ... 4ebd28be0c От же ж Волгарі :У 48,2% семей в России нет финансовой возможности приобретать товары длительного пользования — денег хватает только на еду и одежду, следует из данных РосстатаПодробнее на РБК:

Регіональна структура обороту роздрібної торгівлі у січні–квітні 2019 року млн.грн

Україна 319 887,2

Оборот розничной торговли в апреле 2019 г. составил 2636,4 млрд рублей, или 101,2% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-апреле 2019 г. - 10251,1 млрд рублей,

ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Ткани, млн.м2 5 895

Обувь, млн.пар 120

ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Холодильники и морозильники бытовые, тыс.штук 3 420

Машины стиральные бытовые, тыс.штук 4 634

Приемники телевизионные, 6 780

Автомобили легковые, тыс.штук 1 564

Объем гривневых средств населения в январе вырос на 0,5% до 269,7 млрд грн, а валютных – на 0,2% до 8,45 млрд долл.

Объем привлеченных кредитными организациями вкладов (депозитов) физических лиц 1.04/2019

Вклады (депозиты) физических лиц млн руб. 28 215 470

Средний размер вклада по банковской системе (без счетов до 1 тыс. руб.) на 1 октября 2018 г. составил 170,4 тыс. руб., увеличившись по сравнению с началом года на 7,1%.

Кількість збудованих квартир, тис. 2018 - 103



Число построенных квартир в Российской Федерации тыс.(2018) - 1076

Оперативные данные по естественному движению населения Российской Федерации (Тысяч)январь-март 2019

Умерших 461.9

Природний рух населення у січні-березні 2019 року

Кількість смертей 159 264

Угу, вот толькоТ.е. менее 80 млрд. гр/мес, или на 35,5 млн. постоянных жителей - 2 250 грн/чел. мес (5400 рублей)Или 17 500 рублей в мес - в 3,25 раз больше. Из 17,5 тыс. более 50% тратится на покупку непродовольственных товаров, которые ПОЧТИ ВСЕ (кроме большей части одежды и обуви производится внутри страны). Да и тоПроцентов 80 потребительских товаров, которые давным-давно не производятся на Украине, продающихся в России, тут же и производится. Отсюда и такая огромная разница в потреблении товаров (трехкартная минимум в физическом объеме).Торговля-торговлей, но ведь кроме потребления есть еще и накопление.Т.е. 510 млрд. гривен - чуть более 1,2 трлн. рублей. 33 тысячи на одного жителя страны.Или 190 тыс. на человека - едва ли не 5,5 раз больше (30 лет назад соотношение было 1 к 1,1. Только не пишите глупостей, что деньги в банках держат олигархиВ стране депозитов больше, чем жителей.Или сравним жилищное строительство (квартиры пустые не стоят, их покупают)Т.е при разнице постоянного населения в 4,3 раза квартир построили в 10,5 раз больше.А мемов можно набрать в Сети сколько угодно (для утешения себя, любимого), вот только реально это ничего не изменит - уровень жизни в сравнении Украины и РФ и по всем показателям просто не сопоставим. Я уже не говорю вот про эти цифрыОбщая смертность на Украине за 3 месяца - 4,5 человека (18 на тысячу в пересчете на год), в РФ -3,15 (12,6 соответственно). Т.е. почти на 43%!!! больше. Самое яркое свидетельство УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ.