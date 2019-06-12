Угу, вот только Регіональна структура обороту роздрібної торгівлі у січні–квітні 2019 року млн.грн Україна 319 887,2 http://www.ukrstat.gov.ua/ Т.е. менее 80 млрд. гр/мес, или на 35,5 млн. постоянных жителей - 2 250 грн/чел. мес (5400 рублей)
Оборот розничной торговли в апреле 2019 г. составил 2636,4 млрд рублей, или 101,2% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-апреле 2019 г. - 10251,1 млрд рублей,
http://www.gks.ru/bgd/regl/b19_01/Main.htm Или 17 500 рублей в мес - в 3,25 раз больше. Из 17,5 тыс. более 50% тратится на покупку непродовольственных товаров, которые ПОЧТИ ВСЕ (кроме большей части одежды и обуви производится внутри страны). Да и то ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ Ткани, млн.м2 5 895 Обувь, млн.пар 120 ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ Холодильники и морозильники бытовые, тыс.штук 3 420 Машины стиральные бытовые, тыс.штук 4 634 Приемники телевизионные, 6 780 Автомобили легковые, тыс.штук 1 564 http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_01/Main.htm Процентов 80 потребительских товаров, которые давным-давно не производятся на Украине, продающихся в России, тут же и производится. Отсюда и такая огромная разница в потреблении товаров (трехкартная минимум в физическом объеме). Торговля-торговлей, но ведь кроме потребления есть еще и накопление.
Объем гривневых средств населения в январе вырос на 0,5% до 269,7 млрд грн, а валютных – на 0,2% до 8,45 млрд долл.
http://www.ukrstat.gov.ua/ Число построенных квартир в Российской Федерации тыс.(2018) - 1076 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... building/# Т.е при разнице постоянного населения в 4,3 раза квартир построили в 10,5 раз больше. А мемов можно набрать в Сети сколько угодно (для утешения себя, любимого), вот только реально это ничего не изменит - уровень жизни в сравнении Украины и РФ и по всем показателям просто не сопоставим. Я уже не говорю вот про эти цифры Оперативные данные по естественному движению населения Российской Федерации (Тысяч)январь-март 2019 Умерших 461.9 http://www.gks.ru/free_doc/2019/demo/edn03-19.htm Природний рух населення у січні-березні 2019 року Кількість смертей 159 264 http://www.ukrstat.gov.ua/ Общая смертность на Украине за 3 месяца - 4,5 человека (18 на тысячу в пересчете на год), в РФ -3,15 (12,6 соответственно). Т.е. почти на 43%!!! больше. Самое яркое свидетельство УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ.
Волгарь написав:А вот данные, нет не по з/п, а среднедушевые доходы в не слишком богатой Нижегородской области (нет ни нефти/ни газа/ни алмазов) Среднедушевые денежные доходы населения по Нижегородской области I квартал 29 953 http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/ ... s_of_life/ Вы уж лучше о золоте - получается гораздо лучше
Да понятно, что тридцатка будет не только в Москве, Питере, но и в Екатеринбурге, Казани, Белгороде... В принципе в топку этого бесполезного спора можно подкидывать еще аргументы c нашей стороны - есть ли реальный (не номинальный) рост доходов граждан РФ за последние хотя бы года три ? Как сильно попали в долговую зависимость граждане РФ по потребительским кредитам и ситуация по их возвратам (включая кредиты в микрофинансовых учреждениях) ? Что это за инновация одной из сетей - кредит на продовольственные покупки (надеюсь на покупку черной икры, а не черного хлеба) ?
Лично меня заинтересовало выступление Путина в Питере в контексте его упоминания о быстротечности развития событий, долларе, Бреттон Вудской системе. Там вроде и Си присутствовал.
Волгарь написав:А вот данные, нет не по з/п, а среднедушевые доходы в не слишком богатой Нижегородской области (нет ни нефти/ни газа/ни алмазов) Среднедушевые денежные доходы населения по Нижегородской области I квартал 29 953 http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/ ... s_of_life/ Вы уж лучше о золоте - получается гораздо лучше
Да понятно, что тридцатка будет не только в Москве, Питере, но и в Екатеринбурге, Казани, Белгороде... В принципе в топку этого бесполезного спора можно подкидывать еще аргументы c нашей стороны - есть ли реальный (не номинальный) рост доходов граждан РФ за последние хотя бы года три ? Как сильно попали в долговую зависимость граждане РФ по потребительским кредитам и ситуация по их возвратам (включая кредиты в микрофинансовых учреждениях) ? Что это за инновация одной из сетей - кредит на продовольственные покупки (надеюсь на покупку черной икры, а не черного хлеба) ?
Лично меня заинтересовало выступление Путина в Питере в контексте его упоминания о быстротечности развития событий, долларе, Бреттон Вудской системе. Там вроде и Си присутствовал.
НЕ ТРИДЦАТКА Основные тенденции социально-экономического развития г. Нижнего Новгорода Среднемесячная заработная плата работающего (по крупным и средним организациям), руб. январь-март 2019 г. 45 759,4
В социальной сфере среднемесячная заработная плата за этот же период составила: в образовании – 32 042,7 руб., в области здравоохранения и социальных услуг – 36 275,2 руб., в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 50 664,7 руб. (по Нижегородской области, соответственно: 28 162,5 руб.; 31 208 руб.; 35 033 руб.). В среднем рост заработной платы в социальной сфере составил 6%.
Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации без сокрытия) по оценке составил 94,4 млрд.руб
https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleni ... nomichesko Среднедушевой оборот розничной торговли в месяц составляет почти 25 тыс. рублей (а ведь в городе только обрабатывающая промышленность - источник добавленной стоимости только голова и руки). И город далеко не самый богатый. Есть ли рост доходов - у кого как. Кредитная зависимость - НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ШТАМП. В нормально работающей экономике кредитные средства - основа частного потребления. Посмотрите вот сюда https://usdebtclock.org/ Личный долг американских граждан чуть меньше ВВП -20 трлн. долларов. И ничего, живут, и очень неплохо живут. Про кредит от продовольственных сетей не слышал, но вот потребление колбасных изделий в РФ (пуд на человека в год) почти вдвое превышает этот показатель на Украине (7 кг) Уверяю Вас, НЕ ТАМ ИЩИТЕ. РФ живет гораздо богаче Украины по одной простой причине - номинальный ВВП России в 18-ом примерно 1 650 млрд. долларов, Украины -130, т.е в 12,5 раз меньше. Отсюда и разрыв в доходах/з/п/потреблении. А самое поразительное, что 30 лет назад он почти точно соответствовал соотношению населения тогдашних советских республик - 3 к 1. И тогда несомненно УССР жила по всем параметрам значительно лучше РСФСР, даже важнейший показатель КАЧЕСТВА ЖИЗНИ (общая смертность) отличался всего на 5% (11,4 и 10,8 на 1000). Как видите, в РФ он вырос на 15%, на Украине - на 58.