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Горячие новости по драгоценным металлам
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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1941194219431944
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:10

  Чукча2 написав:Волгарь

Российские банки блокируют счета и вклады клиентов, требуя информацию о происхождении средств и их расходовании.

http://www.profinance.ru/news/2019/06/1 ... -proi.html

Украину, как любую цивилизованную страну это также ждет
вопрос, будет ли переходной период, нулевые декларации и т.д.
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:48

  Puente написав:От же ж Волгарі :
У 48,2% семей в России нет финансовой возможности приобретать товары длительного пользования — денег хватает только на еду и одежду, следует из данных Росстата

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/28/05/2019 ... 4ebd28be0c

Угу, вот только
Регіональна структура обороту роздрібної торгівлі у січні–квітні 2019 року млн.грн
Україна 319 887,2
http://www.ukrstat.gov.ua/
Т.е. менее 80 млрд. гр/мес, или на 35,5 млн. постоянных жителей - 2 250 грн/чел. мес (5400 рублей)
Оборот розничной торговли в апреле 2019 г. составил 2636,4 млрд рублей, или 101,2% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-апреле 2019 г. - 10251,1 млрд рублей,

http://www.gks.ru/bgd/regl/b19_01/Main.htm
Или 17 500 рублей в мес - в 3,25 раз больше. Из 17,5 тыс. более 50% тратится на покупку непродовольственных товаров, которые ПОЧТИ ВСЕ (кроме большей части одежды и обуви производится внутри страны). Да и то
ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Ткани, млн.м2 5 895
Обувь, млн.пар 120
ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Холодильники и морозильники бытовые, тыс.штук 3 420
Машины стиральные бытовые, тыс.штук 4 634
Приемники телевизионные, 6 780
Автомобили легковые, тыс.штук 1 564
http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_01/Main.htm
Процентов 80 потребительских товаров, которые давным-давно не производятся на Украине, продающихся в России, тут же и производится. Отсюда и такая огромная разница в потреблении товаров (трехкартная минимум в физическом объеме).
Торговля-торговлей, но ведь кроме потребления есть еще и накопление.
Объем гривневых средств населения в январе вырос на 0,5% до 269,7 млрд грн, а валютных – на 0,2% до 8,45 млрд долл.

https://news.finance.ua/ru/news/-/44403 ... okratilsya
Т.е. 510 млрд. гривен - чуть более 1,2 трлн. рублей. 33 тысячи на одного жителя страны.
Объем привлеченных кредитными организациями вкладов (депозитов) физических лиц 1.04/2019
Вклады (депозиты) физических лиц млн руб. 28 215 470
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx ... &sid=dpbvf
Или 190 тыс. на человека - едва ли не 5,5 раз больше (30 лет назад соотношение было 1 к 1,1. Только не пишите глупостей, что деньги в банках держат олигархи
Средний размер вклада по банковской системе (без счетов до 1 тыс. руб.) на 1 октября 2018 г. составил 170,4 тыс. руб., увеличившись по сравнению с началом года на 7,1%.

https://www.asv.org.ru/agency/for_press/pr/555039/
В стране депозитов больше, чем жителей.
Или сравним жилищное строительство (квартиры пустые не стоят, их покупают)
Кількість збудованих квартир, тис. 2018 - 103

http://www.ukrstat.gov.ua/
Число построенных квартир в Российской Федерации тыс.(2018) - 1076
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... building/#
Т.е при разнице постоянного населения в 4,3 раза квартир построили в 10,5 раз больше.
А мемов можно набрать в Сети сколько угодно (для утешения себя, любимого), вот только реально это ничего не изменит - уровень жизни в сравнении Украины и РФ и по всем показателям просто не сопоставим. Я уже не говорю вот про эти цифры
Оперативные данные по естественному движению населения Российской Федерации (Тысяч)январь-март 2019
Умерших 461.9
http://www.gks.ru/free_doc/2019/demo/edn03-19.htm
Природний рух населення у січні-березні 2019 року
Кількість смертей 159 264
http://www.ukrstat.gov.ua/
Общая смертность на Украине за 3 месяца - 4,5 человека (18 на тысячу в пересчете на год), в РФ -3,15 (12,6 соответственно). Т.е. почти на 43%!!! больше. Самое яркое свидетельство УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 14:03

  Волгарь написав:А вот данные, нет не по з/п, а среднедушевые доходы в не слишком богатой Нижегородской области (нет ни нефти/ни газа/ни алмазов)
Среднедушевые денежные доходы населения по Нижегородской области
I квартал 29 953
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/ ... s_of_life/
Вы уж лучше о золоте - получается гораздо лучше


Да понятно, что тридцатка будет не только в Москве, Питере, но и в Екатеринбурге, Казани, Белгороде...
В принципе в топку этого бесполезного спора можно подкидывать еще аргументы c нашей стороны - есть ли реальный (не номинальный) рост доходов граждан РФ за последние хотя бы года три ? Как сильно попали в долговую зависимость граждане РФ по потребительским кредитам и ситуация по их возвратам (включая кредиты в микрофинансовых учреждениях) ? Что это за инновация одной из сетей - кредит на продовольственные покупки (надеюсь на покупку черной икры, а не черного хлеба) :) ?

Лично меня заинтересовало выступление Путина в Питере в контексте его упоминания о быстротечности развития событий, долларе, Бреттон Вудской системе. Там вроде и Си присутствовал.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 14:41

  tumos написав:
  Волгарь написав:А вот данные, нет не по з/п, а среднедушевые доходы в не слишком богатой Нижегородской области (нет ни нефти/ни газа/ни алмазов)
Среднедушевые денежные доходы населения по Нижегородской области
I квартал 29 953
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/ ... s_of_life/
Вы уж лучше о золоте - получается гораздо лучше


Да понятно, что тридцатка будет не только в Москве, Питере, но и в Екатеринбурге, Казани, Белгороде...
В принципе в топку этого бесполезного спора можно подкидывать еще аргументы c нашей стороны - есть ли реальный (не номинальный) рост доходов граждан РФ за последние хотя бы года три ? Как сильно попали в долговую зависимость граждане РФ по потребительским кредитам и ситуация по их возвратам (включая кредиты в микрофинансовых учреждениях) ? Что это за инновация одной из сетей - кредит на продовольственные покупки (надеюсь на покупку черной икры, а не черного хлеба) :) ?

Лично меня заинтересовало выступление Путина в Питере в контексте его упоминания о быстротечности развития событий, долларе, Бреттон Вудской системе. Там вроде и Си присутствовал.

НЕ ТРИДЦАТКА
Основные тенденции социально-экономического
развития г. Нижнего Новгорода
Среднемесячная заработная плата
работающего (по крупным и средним организациям), руб.
январь-март 2019 г. 45 759,4
В социальной сфере среднемесячная заработная плата за этот же период составила: в образовании – 32 042,7 руб., в области здравоохранения и социальных услуг – 36 275,2 руб., в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 50 664,7 руб. (по Нижегородской области, соответственно: 28 162,5 руб.; 31 208 руб.; 35 033 руб.). В среднем рост заработной платы в социальной сфере составил 6%.

Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации без сокрытия) по оценке составил 94,4 млрд.руб

https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleni ... nomichesko
Среднедушевой оборот розничной торговли в месяц составляет почти 25 тыс. рублей (а ведь в городе только обрабатывающая промышленность - источник добавленной стоимости только голова и руки). И город далеко не самый богатый.
Есть ли рост доходов - у кого как. Кредитная зависимость - НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ШТАМП. В нормально работающей экономике кредитные средства - основа частного потребления. Посмотрите вот сюда
https://usdebtclock.org/
Личный долг американских граждан чуть меньше ВВП -20 трлн. долларов. И ничего, живут, и очень неплохо живут. Про кредит от продовольственных сетей не слышал, но вот потребление колбасных изделий в РФ (пуд на человека в год) почти вдвое превышает этот показатель на Украине (7 кг)
Уверяю Вас, НЕ ТАМ ИЩИТЕ. РФ живет гораздо богаче Украины по одной простой причине - номинальный ВВП России в 18-ом примерно 1 650 млрд. долларов, Украины -130, т.е в 12,5 раз меньше. Отсюда и разрыв в доходах/з/п/потреблении.
А самое поразительное, что 30 лет назад он почти точно соответствовал соотношению населения тогдашних советских республик - 3 к 1. И тогда несомненно УССР жила по всем параметрам значительно лучше РСФСР, даже важнейший показатель КАЧЕСТВА ЖИЗНИ (общая смертность) отличался всего на 5% (11,4 и 10,8 на 1000). Как видите, в РФ он вырос на 15%, на Украине - на 58.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:06

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Или измените название ветки, или прекратите этот полит.балаган.
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