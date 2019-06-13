перейди лучше на валюту
золотом уже давно неинтересно играться
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 13 чер, 2019 08:30
перейди лучше на валюту
золотом уже давно неинтересно играться
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:33
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Сейчас как только на валюту переключусь- там начнется стабилизец.
А по золоту вон горки намечаются.
Gold Price Going To $1,700 Soon Says Billionaire Paul Tudor Jones - Bloomberg
ПС Вы с золотом завязали? Сейчас как вроде бы дожно начаться самое интересное. Ближайшие год-два
Додано: Чет 13 чер, 2019 10:36
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Трамп призывает ФРС развязать валютную войну
Дефицит бюджета США в мае обновил абсолютный рекорд
ВТО предрекает сильнейший за 20 лет кризис
Додано: Чет 13 чер, 2019 11:37
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
От же ж Волгарі :
У 48,2% семей в России нет финансовой возможности приобретать товары длительного пользования — денег хватает только на еду и одежду, следует из данных Росстата
Подробнее на РБК:
Додано: Чет 13 чер, 2019 12:06
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Волгарь
Российские банки блокируют счета и вклады клиентов, требуя информацию о происхождении средств и их расходовании.
Додано: Чет 13 чер, 2019 12:10
Украину, как любую цивилизованную страну это также ждет
вопрос, будет ли переходной период, нулевые декларации и т.д.
Додано: Чет 13 чер, 2019 15:54
Грядет катастрофа. Кстати, исторически связь между дефицицитом американского бюджета и долларовой ценой на золото почти прямая.
Додано: Чет 13 чер, 2019 16:08
А вы не в курсе? Печатали и выкупали официально до конца прошлого года.
Сейчас якобы нет, но в это с трудом верится.
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