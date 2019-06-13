RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1940194119421943
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:30

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:И почем откупились? В лучшем случае по 1270. И где навар? 1.5%? Его маржа съест.

Часть откупал даже по 1290 что бы выйти в ноль. И что теперь?
Осознал ошибку пришлось бегать с выпучеными глазами и скупать обратно. бывает.

перейди лучше на валюту
золотом уже давно неинтересно играться
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11356
З нами з: 19.05.11
Подякував: 21 раз.
Подякували: 3303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:33

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  odessit2007 написав:перейди лучше на валюту
золотом уже давно неинтересно играться

Сейчас как только на валюту переключусь- там начнется стабилизец.
А по золоту вон горки намечаются.
Gold Price Going To $1,700 Soon Says Billionaire Paul Tudor Jones - Bloomberg
https://www.kitco.com/news/2019-06-12/G ... mberg.html

ПС Вы с золотом завязали? Сейчас как вроде бы дожно начаться самое интересное. Ближайшие год-два
vladus17
 
Повідомлень: 880
З нами з: 21.03.14
Подякував: 113 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:36

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Трамп призывает ФРС развязать валютную войну
https://www.vestifinance.ru/articles/120724

Дефицит бюджета США в мае обновил абсолютный рекорд
https://www.vestifinance.ru/articles/120734

ВТО предрекает сильнейший за 20 лет кризис
https://www.vestifinance.ru/articles/120733
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1637
З нами з: 03.12.13
Подякував: 316 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:37

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

От же ж Волгарі :
У 48,2% семей в России нет финансовой возможности приобретать товары длительного пользования — денег хватает только на еду и одежду, следует из данных Росстата

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/28/05/2019 ... 4ebd28be0c
Puente
 
Повідомлень: 1746
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:06

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Волгарь

Российские банки блокируют счета и вклады клиентов, требуя информацию о происхождении средств и их расходовании.

http://www.profinance.ru/news/2019/06/1 ... -proi.html
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1637
З нами з: 03.12.13
Подякував: 316 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:10

  Чукча2 написав:Волгарь

Российские банки блокируют счета и вклады клиентов, требуя информацию о происхождении средств и их расходовании.

http://www.profinance.ru/news/2019/06/1 ... -proi.html

Украину, как любую цивилизованную страну это также ждет
вопрос, будет ли переходной период, нулевые декларации и т.д.
sequence
 
Повідомлень: 2354
З нами з: 29.12.15
Подякував: 279 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:54

Грядет катастрофа. Кстати, исторически связь между дефицицитом американского бюджета и долларовой ценой на золото почти прямая.
https://aftershock.news/?q=node/762510
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20585
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 2029 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 16:08

  наблюдательный написав:Germany sold 10-year Bunds at a yield of -0.24% in June of 2019, well below -0.07% in the previous month.

Если следовать вашей логике, то Бундесбанк наверное тоже евро под свои бонды печатает....
:D :D :D
Там же просто ужас что творится. Инвесторы вкладываются в гос.бумаги Германии уже под -0.24% годовых. Минус 0.24%!
Фактически себе в убыток....

А вы не в курсе? Печатали и выкупали официально до конца прошлого года.
https://www.rbc.ru/finances/22/01/2015/ ... a4affe7c6c
Сейчас якобы нет, но в это с трудом верится.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20585
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 2029 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 17:01

hxbbgaf
Ну так тогда крах светит не только вашему "любимому" доллару, но и евро...

Если вспомнить историю, то империи, типа Австро-Венгерской, Германской, Османской, Российской и колхозы, типа СССР, разваливались быстее чем моно государства.
Так что вероятность развала ЕС намного выше чем крах США....
Поэтому рано вы хороните бакс.
Он и нас переживёт...
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3290
З нами з: 29.04.09
Подякував: 86 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1940194119421943
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6009)
13.06.2019 18:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.