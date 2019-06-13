tumos написав: наблюдательный написав:hxbbgaf
Ну так тогда крах светит не только вашему "любимому" доллару, но и евро...
Если вспомнить историю, то империи, типа Австро-Венгерской, Германской, Османской, Российской и колхозы, типа СССР, разваливались быстее чем моно государства.
Так что вероятность развала ЕС намного выше чем крах США....
Поэтому рано вы хороните бакс.
Он и нас переживёт...
Что такое моно государство ? США, состоящее из 51 субъекта - это моно государство или колхоз ?
СССР - это был СОЮЗ республик, в которых были свои правительства, конституции и коренные национальности. Одни словом - колхоз. В США такой же колхоз.
Только владелец амер. паспорта, независимо от его этноса или расового происхождения, считает себя американцем. То есть, это моногосударство в национальном смысле, так как там нет такого этнического размежевания как было, например, в СССР. Там американцы везде, и на Аляске и в Колорадо. И для них Америка превыше всего.
И если Британия уже помахала ЕС ручкой, так как уже не желает участвовать в том колхозе, то в США эти процессы значительноо ниже, потому что американцам с пеленок внушали что круче Америки в мире ничего нет. Поэтому развалом штатов пока и не пахнет.
Хотя различные публикации, например, о независимости Техаса, иногда и появляются.