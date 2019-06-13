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Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1941194219431944 Додано: Чет 13 чер, 2019 18:18 наблюдательный написав: hxbbgaf

Ну так тогда крах светит не только вашему "любимому" доллару, но и евро...



Если вспомнить историю, то империи, типа Австро-Венгерской, Германской, Османской, Российской и колхозы, типа СССР, разваливались быстее чем моно государства.

Так что вероятность развала ЕС намного выше чем крах США....

Поэтому рано вы хороните бакс.

Он и нас переживёт... Ну так тогда крах светит не только вашему "любимому" доллару, но и евро...Если вспомнить историю, то империи, типа Австро-Венгерской, Германской, Османской, Российской и колхозы, типа СССР, разваливались быстее чем моно государства.Так что вероятность развала ЕС намного выше чем крах США....Поэтому рано вы хороните бакс.Он и нас переживёт...



Что такое моно государство ? США, состоящее из 51 субъекта - это моно государство или колхоз ? Что такое моно государство ? США, состоящее из 51 субъекта - это моно государство или колхоз ? tumos Повідомлень: 887 З нами з: 12.03.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 19:46 tumos написав: Что такое моно государство ? США, состоящее из 51 субъекта - это моно государство или колхоз ? Что такое моно государство ? США, состоящее из 51 субъекта - это моно государство или колхоз ?

СССР - это был СОЮЗ республик, в которых были свои правительства, конституции и коренные национальности. Одни словом - колхоз. В США такой же колхоз.

Только владелец амер. паспорта, независимо от его этноса или расового происхождения, считает себя американцем. То есть, это моногосударство в национальном смысле, так как там нет такого этнического размежевания как было, например, в СССР. Практически нет национальных конфликтов и междоусобиц как было в Югославии. Там американцы везде, и на Аляске и в Колорадо. И для них Америка превыше всего.

И если Британия уже помахала ЕС ручкой, во многом благодаря нахлынувшим туда мигрантам, которые начали отбирать рабочие места у местных и тупо заниматься воровством, то в США эти процессы значительно слабее, потому что туда так просто не попасть. Американцам с пелёнок внушают что круче Америки в мире ничего нет, поэтому никуда не стоит и рыпаться. Так что развал штатам пока не грозит.

Хотя различные публикации, например, о независимости Техаса, иногда и появляются. СССР - это был СОЮЗ республик, в которых были свои правительства, конституции и коренные национальности. Одни словом - колхоз. В США такой же колхоз.Только владелец амер. паспорта, независимо от его этноса или расового происхождения, считает себя американцем. То есть, это моногосударство в национальном смысле, так как там нет такого этнического размежевания как было, например, в СССР. Практически нет национальных конфликтов и междоусобиц как было в Югославии. Там американцы везде, и на Аляске и в Колорадо. И для них Америка превыше всего.И если Британия уже помахала ЕС ручкой, во многом благодаря нахлынувшим туда мигрантам, которые начали отбирать рабочие места у местных и тупо заниматься воровством, то в США эти процессы значительно слабее, потому что туда так просто не попасть. Американцам с пелёнок внушают что круче Америки в мире ничего нет, поэтому никуда не стоит и рыпаться. Так что развал штатам пока не грозит.Хотя различные публикации, например, о независимости Техаса, иногда и появляются. наблюдательный

Повідомлень: 3293 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 327 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 21:50 наблюдательный написав: hxbbgaf

Ну так тогда крах светит не только вашему "любимому" доллару, но и евро...



Если вспомнить историю, то империи, типа Австро-Венгерской, Германской, Османской, Российской и колхозы, типа СССР, разваливались быстее чем моно государства.

Так что вероятность развала ЕС намного выше чем крах США....

Поэтому рано вы хороните бакс.

Он и нас переживёт... Ну так тогда крах светит не только вашему "любимому" доллару, но и евро...Если вспомнить историю, то империи, типа Австро-Венгерской, Германской, Османской, Российской и колхозы, типа СССР, разваливались быстее чем моно государства.Так что вероятность развала ЕС намного выше чем крах США....Поэтому рано вы хороните бакс.Он и нас переживёт...

Мы в политику вдаваться не будем, а просто посмотрим торговый баланс США и ЕС. Да, конечно, евро тоже фиат и тоже рухнет к золоту, тем более, когда существуют своп-линии и в случае обвала бакса их опять активируют (как в 2008-м и 2015-м, но то было, наоборот, для остановки падения евро) и зальют Америку еврами, но все равно доллар упадет больше. Мы в политику вдаваться не будем, а просто посмотрим торговый баланс США и ЕС. Да, конечно, евро тоже фиат и тоже рухнет к золоту, тем более, когда существуют своп-линии и в случае обвала бакса их опять активируют (как в 2008-м и 2015-м, но то было, наоборот, для остановки падения евро) и зальют Америку еврами, но все равно доллар упадет больше. hxbbgaf Повідомлень: 20590 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1237 раз. Подякували: 2028 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 22:14 hxbbgaf написав: Мы в политику вдаваться не будем, а просто посмотрим торговый баланс США и ЕС. Да, конечно, евро тоже фиат и тоже рухнет к золоту, тем более, когда существуют своп-линии и в случае обвала бакса их опять активируют (как в 2008-м и 2015-м, но то было, наоборот, для остановки падения евро) и зальют Америку еврами, но все равно доллар упадет больше. Мы в политику вдаваться не будем, а просто посмотрим торговый баланс США и ЕС. Да, конечно, евро тоже фиат и тоже рухнет к золоту, тем более, когда существуют своп-линии и в случае обвала бакса их опять активируют (как в 2008-м и 2015-м, но то было, наоборот, для остановки падения евро) и зальют Америку еврами, но все равно доллар упадет больше.

Так при развале ЕС никакого евро уже не будет. Как не стало и советского рубля.

Ими будут стены обклеивать. Германия снова перейдёт на марки, французы на франки, Нидерланды на гульдены и т.д.

Но у немцев останется промышленность. Они всех надурили и это дело спокойно переживут.

А вот грекам и прочим южанам очень тоскливо станет...

Да и тем кто в евро вложится....

Обмен денег при СССР помните? Так при развале ЕС никакого евро уже не будет. Как не стало и советского рубля.Ими будут стены обклеивать. Германия снова перейдёт на марки, французы на франки, Нидерланды на гульдены и т.д.Но у немцев останется промышленность. Они всех надурили и это дело спокойно переживут.А вот грекам и прочим южанам очень тоскливо станет...Да и тем кто в евро вложится....Обмен денег при СССР помните? наблюдательный

Повідомлень: 3293 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 327 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 22:56 наблюдательный написав: hxbbgaf написав: Мы в политику вдаваться не будем, а просто посмотрим торговый баланс США и ЕС. Да, конечно, евро тоже фиат и тоже рухнет к золоту, тем более, когда существуют своп-линии и в случае обвала бакса их опять активируют (как в 2008-м и 2015-м, но то было, наоборот, для остановки падения евро) и зальют Америку еврами, но все равно доллар упадет больше. Мы в политику вдаваться не будем, а просто посмотрим торговый баланс США и ЕС. Да, конечно, евро тоже фиат и тоже рухнет к золоту, тем более, когда существуют своп-линии и в случае обвала бакса их опять активируют (как в 2008-м и 2015-м, но то было, наоборот, для остановки падения евро) и зальют Америку еврами, но все равно доллар упадет больше.

Так при развале ЕС никакого евро уже не будет. Как не стало и советского рубля.

Ими будут стены обклеивать. Германия снова перейдёт на марки, французы на франки, Нидерланды на гульдены и т.д.

Но у немцев останется промышленность. Они всех надурили и это дело спокойно переживут.

А вот грекам и прочим южанам очень тоскливо станет...

Да и тем кто в евро вложится....

Обмен денег при СССР помните? Так при развале ЕС никакого евро уже не будет. Как не стало и советского рубля.Ими будут стены обклеивать. Германия снова перейдёт на марки, французы на франки, Нидерланды на гульдены и т.д.Но у немцев останется промышленность. Они всех надурили и это дело спокойно переживут.А вот грекам и прочим южанам очень тоскливо станет...Да и тем кто в евро вложится....Обмен денег при СССР помните?

Мой вам совет, смотрите на экономику, а не на политику. Политика длительно повлияет на котировки только в случае большой войны (что, кстати, реально, сегодна опять подбили 2 танкера, похоже, готовится нападение на Иран для оправдания этим кризиса и гиперка). СССР - это не капиталисический мир, деньги тупо печатались без головы на совершенно дурацкие цели без счету, а тут еще и нефть упала и коррупция разрослась, потому все и рухнуло. Может, и ЕС к этому придет, но пока что Америка движется быстрее, глядя на торговый баланс, динамику гос. долга и бюджетного дефицита. Выросший вдвое к ВВП за 10 лет гос. долг - это серьезно. Мой вам совет, смотрите на экономику, а не на политику. Политика длительно повлияет на котировки только в случае большой войны (что, кстати, реально, сегодна опять подбили 2 танкера, похоже, готовится нападение на Иран для оправдания этим кризиса и гиперка). СССР - это не капиталисический мир, деньги тупо печатались без головы на совершенно дурацкие цели без счету, а тут еще и нефть упала и коррупция разрослась, потому все и рухнуло. Может, и ЕС к этому придет, но пока что Америка движется быстрее, глядя на торговый баланс, динамику гос. долга и бюджетного дефицита. Выросший вдвое к ВВП за 10 лет гос. долг - это серьезно. hxbbgaf Повідомлень: 20590 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1237 раз. Подякували: 2028 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 23:23 hxbbgaf написав: Мой вам совет, смотрите на экономику, а не на политику. Мой вам совет, смотрите на экономику, а не на политику.

Хвостом виляет собака, а не наоборот. В настоящий момент именно политика виляет экономикой. Наглядный пример - отношение Трампа с Китаем.

Что касается ЕС, то там тоже не всё гладко. Поджоги на Елисейских полях в Париже видели? Так это очередной звонок. Следующим президентом Франции, вполне вероятно, может стать Марин Ле Пен, которую спонсирует Путин, и которая носилась с идеей выхода из ЕС. В Италии непонятные ребята пришли к власти, которые не желают отдавать долги. Греки обиженные...

Там масса проблем. Достаточно начала мирового кризиса, а он уже на подходе,

и все засуетятся, так как своя рубашка будет ближе к телу. И вполне вероятно что многие страны Еврозоны захотят опять перейти на нац. валюты.

И что тогда будет с этим евро? Хвостом виляет собака, а не наоборот. В настоящий момент именно политика виляет экономикой. Наглядный пример - отношение Трампа с Китаем.Что касается ЕС, то там тоже не всё гладко. Поджоги на Елисейских полях в Париже видели? Так это очередной звонок. Следующим президентом Франции, вполне вероятно, может стать Марин Ле Пен, которую спонсирует Путин, и которая носилась с идеей выхода из ЕС. В Италии непонятные ребята пришли к власти, которые не желают отдавать долги. Греки обиженные...Там масса проблем. Достаточно начала мирового кризиса, а он уже на подходе,и все засуетятся, так как своя рубашка будет ближе к телу. И вполне вероятно что многие страны Еврозоны захотят опять перейти на нац. валюты.И что тогда будет с этим евро? наблюдательный

Повідомлень: 3293 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 327 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1941194219431944 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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