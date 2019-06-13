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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 13 чер, 2019 18:18
наблюдательный написав:hxbbgaf
Ну так тогда крах светит не только вашему "любимому" доллару, но и евро...
Если вспомнить историю, то империи, типа Австро-Венгерской, Германской, Османской, Российской и колхозы, типа СССР, разваливались быстее чем моно государства.
Так что вероятность развала ЕС намного выше чем крах США....
Поэтому рано вы хороните бакс.
Он и нас переживёт...
Что такое моно государство ? США, состоящее из 51 субъекта - это моно государство или колхоз ?
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tumos
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Додано: Чет 13 чер, 2019 19:46
tumos написав:
Что такое моно государство ? США, состоящее из 51 субъекта - это моно государство или колхоз ?
СССР - это был СОЮЗ республик, в которых были свои правительства, конституции и коренные национальности. Одни словом - колхоз. В США такой же колхоз.
Только владелец амер. паспорта, независимо от его этноса или расового происхождения, считает себя американцем. То есть, это моногосударство в национальном смысле, так как там нет такого этнического размежевания как было, например, в СССР. Практически нет национальных конфликтов и междоусобиц как было в Югославии. Там американцы везде, и на Аляске и в Колорадо. И для них Америка превыше всего.
И если Британия уже помахала ЕС ручкой, во многом благодаря нахлынувшим туда мигрантам, которые начали отбирать рабочие места у местных и тупо заниматься воровством, то в США эти процессы значительно слабее, потому что туда так просто не попасть. Американцам с пелёнок внушают что круче Америки в мире ничего нет, поэтому никуда не стоит и рыпаться. Так что развал штатам пока не грозит.
Хотя различные публикации, например, о независимости Техаса, иногда и появляются.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 21:50
наблюдательный написав:hxbbgaf
Ну так тогда крах светит не только вашему "любимому" доллару, но и евро...
Если вспомнить историю, то империи, типа Австро-Венгерской, Германской, Османской, Российской и колхозы, типа СССР, разваливались быстее чем моно государства.
Так что вероятность развала ЕС намного выше чем крах США....
Поэтому рано вы хороните бакс.
Он и нас переживёт...
Мы в политику вдаваться не будем, а просто посмотрим торговый баланс США и ЕС. Да, конечно, евро тоже фиат и тоже рухнет к золоту, тем более, когда существуют своп-линии и в случае обвала бакса их опять активируют (как в 2008-м и 2015-м, но то было, наоборот, для остановки падения евро) и зальют Америку еврами, но все равно доллар упадет больше.
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hxbbgaf
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Додано: Чет 13 чер, 2019 22:14
hxbbgaf написав:
Мы в политику вдаваться не будем, а просто посмотрим торговый баланс США и ЕС. Да, конечно, евро тоже фиат и тоже рухнет к золоту, тем более, когда существуют своп-линии и в случае обвала бакса их опять активируют (как в 2008-м и 2015-м, но то было, наоборот, для остановки падения евро) и зальют Америку еврами, но все равно доллар упадет больше.
Так при развале ЕС никакого евро уже не будет. Как не стало и советского рубля.
Ими будут стены обклеивать. Германия снова перейдёт на марки, французы на франки, Нидерланды на гульдены и т.д.
Но у немцев останется промышленность. Они всех надурили и это дело спокойно переживут.
А вот грекам и прочим южанам очень тоскливо станет...
Да и тем кто в евро вложится....
Обмен денег при СССР помните?
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Додано: Чет 13 чер, 2019 22:56
наблюдательный написав: hxbbgaf написав:
Мы в политику вдаваться не будем, а просто посмотрим торговый баланс США и ЕС. Да, конечно, евро тоже фиат и тоже рухнет к золоту, тем более, когда существуют своп-линии и в случае обвала бакса их опять активируют (как в 2008-м и 2015-м, но то было, наоборот, для остановки падения евро) и зальют Америку еврами, но все равно доллар упадет больше.
Так при развале ЕС никакого евро уже не будет. Как не стало и советского рубля.
Ими будут стены обклеивать. Германия снова перейдёт на марки, французы на франки, Нидерланды на гульдены и т.д.
Но у немцев останется промышленность. Они всех надурили и это дело спокойно переживут.
А вот грекам и прочим южанам очень тоскливо станет...
Да и тем кто в евро вложится....
Обмен денег при СССР помните?
Мой вам совет, смотрите на экономику, а не на политику. Политика длительно повлияет на котировки только в случае большой войны (что, кстати, реально, сегодна опять подбили 2 танкера, похоже, готовится нападение на Иран для оправдания этим кризиса и гиперка). СССР - это не капиталисический мир, деньги тупо печатались без головы на совершенно дурацкие цели без счету, а тут еще и нефть упала и коррупция разрослась, потому все и рухнуло. Может, и ЕС к этому придет, но пока что Америка движется быстрее, глядя на торговый баланс, динамику гос. долга и бюджетного дефицита. Выросший вдвое к ВВП за 10 лет гос. долг - это серьезно.
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hxbbgaf
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Додано: Чет 13 чер, 2019 23:23
hxbbgaf написав:
Мой вам совет, смотрите на экономику, а не на политику.
Хвостом виляет собака, а не наоборот. В настоящий момент именно политика виляет экономикой. Наглядный пример - отношения Трампа с Китаем.
Что касается ЕС, то там тоже не всё гладко. Поджоги на Елисейских полях в Париже видели? Так это очередной звонок. Следующим президентом Франции, вполне вероятно, может стать Марин Ле Пен, которую спонсирует Путин, и которая носилась с идеей выхода из ЕС. В Италии непонятные ребята пришли к власти, которые не желают отдавать долги. Греки тоже обиженные. В Испании каталонцы требуют независимости....
Там масса проблем. Достаточно начала мирового кризиса, а он уже на подходе,
и все засуетятся, так как своя рубашка будет ближе к телу. И вполне вероятно что многие страны Еврозоны захотят опять перейти на нац. валюты.
И что тогда будет с этим евро?
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наблюдательный
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:53
1353 и затаили дыхание!
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vladus17
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:55
vladus17 написав:
ПС Вы с золотом завязали? Сейчас как вроде бы дожно начаться самое интересное. Ближайшие год-два
как только начнут по всем новостям последней кухарке рассказывать про то что нужно покупать золото пока не поздно - продавать все к чертовой бабушке!
проходили уже
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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odessit2007
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:56
наблюдательный написав:
Там масса проблем. Достаточно начала мирового кризиса, а он уже на подходе,
и все засуетятся, так как своя рубашка будет ближе к телу. И вполне вероятно что многие страны Еврозоны захотят опять перейти на нац. валюты.
И что тогда будет с этим евро?
слил эту Евро-заразу еще по 1.17
верю в паритет и ниже
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