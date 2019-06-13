Додано: Чет 13 чер, 2019 19:46

tumos написав: Что такое моно государство ? США, состоящее из 51 субъекта - это моно государство или колхоз ? Что такое моно государство ? США, состоящее из 51 субъекта - это моно государство или колхоз ?

СССР - это был СОЮЗ республик, в которых были свои правительства, конституции и коренные национальности. Одни словом - колхоз. В США такой же колхоз.Только владелец амер. паспорта, независимо от его этноса или расового происхождения, считает себя американцем. То есть, это моногосударство в национальном смысле, так как там нет такого этнического размежевания как было, например, в СССР. Практически нет национальных конфликтов и междоусобиц как было в Югославии. Там американцы везде, и на Аляске и в Колорадо. И для них Америка превыше всего.И если Британия уже помахала ЕС ручкой, во многом благодаря нахлынувшим туда мигрантам, которые начали отбирать рабочие места у местных и тупо заниматься воровством, то в США эти процессы значительно слабее, потому что туда так просто не попасть. Американцам с пелёнок внушают что круче Америки в мире ничего нет, поэтому никуда не стоит и рыпаться. Так что развал штатам пока не грозит.Хотя различные публикации, например, о независимости Техаса, иногда и появляются.