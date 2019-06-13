PS LONDON SPOT $1355.55![/quote]
Комментировать каждый доллар роста смысла нет.
Пока не подтянется к 1375 (типа линия пробития) это "выстрел в пустоту"
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:38
PS LONDON SPOT $1355.55![/quote]
Комментировать каждый доллар роста смысла нет.
Пока не подтянется к 1375 (типа линия пробития) это "выстрел в пустоту"
Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:53
Вообще, уже раздражает эта магия цифр. Умом же все понимаем, что эти цифры ничего не значат, а все уровни сопротивления и поддержки - это вымысел, чтоб нас одурачить, но все равно ведемся... Вообще, желательо коснуться 1368 или хотя бы закрыться выше 1350 и максимум начала 2018-го будет перебит и будет очередной сигнал на разворот вверх.
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