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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:38
PS LONDON SPOT $1355.55![/quote]
Комментировать каждый доллар роста смысла нет.
Пока не подтянется к 1375 (типа линия пробития) это "выстрел в пустоту"
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Чукча2
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:53
Чукча2 написав:
PS LONDON SPOT $1355.55!
Комментировать каждый доллар роста смысла нет.
Пока не подтянется к 1375 (типа линия пробития) это "выстрел в пустоту"
Вообще, уже раздражает эта магия цифр. Умом же все понимаем, что эти цифры ничего не значат, а все уровни сопротивления и поддержки - это вымысел, чтоб нас одурачить, но все равно ведемся... Вообще, желательо коснуться 1368 или хотя бы закрыться выше 1350 и максимум начала 2018-го будет перебит и будет очередной сигнал на разворот вверх.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:24
Блин, в одно время сбивают перед открытием Нью-Йорка, потом начинаетися скупка физики. Ясно же и дураку, что закончится это тем, что вынесет все и оно улетит в разы, а серебро, может, и в десятки раз. Иначе бы оно никому не надо было каждый раз искусственно сбивать цену голыми шортами в одно время. На все правила плевать, на бирже ограничение 3000 контрактов, выбрасывают 9000!
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hxbbgaf
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:58
hxbbgaf написав:
Блин, в одно время сбивают перед открытием Нью-Йорка, потом начинаетися скупка физики. Ясно же и дураку, что закончится это тем, что вынесет все и оно улетит в разы, а серебро, может, и в десятки раз. Иначе бы оно никому не надо было каждый раз искусственно сбивать цену голыми шортами в одно время. На все правила плевать, на бирже ограничение 3000 контрактов, выбрасывают 9000!
Вот чего точно не будет, так это роста серебра в десятки раз. Соотношение золото/серебро вряд ли опустится ниже 60-ти или превысит 100.
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Волгарь
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:31
Волгарь написав: hxbbgaf написав:
Блин, в одно время сбивают перед открытием Нью-Йорка, потом начинаетися скупка физики. Ясно же и дураку, что закончится это тем, что вынесет все и оно улетит в разы, а серебро, может, и в десятки раз. Иначе бы оно никому не надо было каждый раз искусственно сбивать цену голыми шортами в одно время. На все правила плевать, на бирже ограничение 3000 контрактов, выбрасывают 9000!
Вот чего точно не будет, так это роста серебра в десятки раз. Соотношение золото/серебро вряд ли опустится ниже 60-ти или превысит 100.
Весной 2011-го было 30, среднее историческое 44.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:40
hxbbgaf написав: Волгарь написав: hxbbgaf написав:
Блин, в одно время сбивают перед открытием Нью-Йорка, потом начинаетися скупка физики. Ясно же и дураку, что закончится это тем, что вынесет все и оно улетит в разы, а серебро, может, и в десятки раз. Иначе бы оно никому не надо было каждый раз искусственно сбивать цену голыми шортами в одно время. На все правила плевать, на бирже ограничение 3000 контрактов, выбрасывают 9000!
Вот чего точно не будет, так это роста серебра в десятки раз. Соотношение золото/серебро вряд ли опустится ниже 60-ти или превысит 100.
Весной 2011-го было 30, среднее историческое 44.
Возможно, но серебро даже в 10 раз - это 150 за унцию, а золото стало быть 6600?
Ну, если доллар вдруг подешевеет раза в 4...Боюсь, правда, что при таком развитии событий покупка золота/серебра для 99,9% жителей нашей планеты в приоритетах будет месте на 16-ом (буквально)
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Волгарь
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:54
Волгарь написав:
Возможно, но серебро даже в 10 раз - это 150 за унцию, а золото стало быть 6600?
Ну, если доллар вдруг подешевеет раза в 4...Боюсь, правда, что при таком развитии событий покупка золота/серебра для 99,9% жителей нашей планеты в приоритетах будет месте на 16-ом (буквально)
Ну, после того как у них сгорят сбережения, да, купить уже будет проблематично и не до того, да и смысла особого не будет, а сейчас самое время покупать. Серебром специально манипулируют как более тонким рынком, чтоб влиять на золото.
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hxbbgaf
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:03
hxbbgaf написав: Волгарь написав:
Возможно, но серебро даже в 10 раз - это 150 за унцию, а золото стало быть 6600?
Ну, если доллар вдруг подешевеет раза в 4...Боюсь, правда, что при таком развитии событий покупка золота/серебра для 99,9% жителей нашей планеты в приоритетах будет месте на 16-ом (буквально)
Ну, после того как у них сгорят сбережения, да, купить уже будет проблематично и не до того, да и смысла особого не будет, а сейчас самое время покупать. Серебром специально манипулируют как более тонким рынком, чтоб влиять на золото.
Не в этом дело. Если доллар подешевеет в 4 раза, то тонна пшеницы подорожает с 220-250-ти до 1000. И в такой же пропорции подорожает почти все. В третьем мире половина населения будет обречена на голодную смерть, прогрессивное человечество зимой будет умирать от холода в нетопленых квартирах, отказавшись от эл. приборов и автомобилей.
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Волгарь
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