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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1943194419451946>
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:38

PS LONDON SPOT $1355.55![/quote]

Комментировать каждый доллар роста смысла нет.
Пока не подтянется к 1375 (типа линия пробития) это "выстрел в пустоту"
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:53

  Чукча2 написав:PS LONDON SPOT $1355.55!
Комментировать каждый доллар роста смысла нет.
Пока не подтянется к 1375 (типа линия пробития) это "выстрел в пустоту"

Вообще, уже раздражает эта магия цифр. Умом же все понимаем, что эти цифры ничего не значат, а все уровни сопротивления и поддержки - это вымысел, чтоб нас одурачить, но все равно ведемся... Вообще, желательо коснуться 1368 или хотя бы закрыться выше 1350 и максимум начала 2018-го будет перебит и будет очередной сигнал на разворот вверх.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:24

Блин, в одно время сбивают перед открытием Нью-Йорка, потом начинаетися скупка физики. Ясно же и дураку, что закончится это тем, что вынесет все и оно улетит в разы, а серебро, может, и в десятки раз. Иначе бы оно никому не надо было каждый раз искусственно сбивать цену голыми шортами в одно время. На все правила плевать, на бирже ограничение 3000 контрактов, выбрасывают 9000!
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:58

  hxbbgaf написав:Блин, в одно время сбивают перед открытием Нью-Йорка, потом начинаетися скупка физики. Ясно же и дураку, что закончится это тем, что вынесет все и оно улетит в разы, а серебро, может, и в десятки раз. Иначе бы оно никому не надо было каждый раз искусственно сбивать цену голыми шортами в одно время. На все правила плевать, на бирже ограничение 3000 контрактов, выбрасывают 9000!

Вот чего точно не будет, так это роста серебра в десятки раз. Соотношение золото/серебро вряд ли опустится ниже 60-ти или превысит 100.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:31

  Волгарь написав:
  hxbbgaf написав:Блин, в одно время сбивают перед открытием Нью-Йорка, потом начинаетися скупка физики. Ясно же и дураку, что закончится это тем, что вынесет все и оно улетит в разы, а серебро, может, и в десятки раз. Иначе бы оно никому не надо было каждый раз искусственно сбивать цену голыми шортами в одно время. На все правила плевать, на бирже ограничение 3000 контрактов, выбрасывают 9000!

Вот чего точно не будет, так это роста серебра в десятки раз. Соотношение золото/серебро вряд ли опустится ниже 60-ти или превысит 100.

Весной 2011-го было 30, среднее историческое 44.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:40

  hxbbgaf написав:
  Волгарь написав:
  hxbbgaf написав:Блин, в одно время сбивают перед открытием Нью-Йорка, потом начинаетися скупка физики. Ясно же и дураку, что закончится это тем, что вынесет все и оно улетит в разы, а серебро, может, и в десятки раз. Иначе бы оно никому не надо было каждый раз искусственно сбивать цену голыми шортами в одно время. На все правила плевать, на бирже ограничение 3000 контрактов, выбрасывают 9000!

Вот чего точно не будет, так это роста серебра в десятки раз. Соотношение золото/серебро вряд ли опустится ниже 60-ти или превысит 100.

Весной 2011-го было 30, среднее историческое 44.

Возможно, но серебро даже в 10 раз - это 150 за унцию, а золото стало быть 6600?
Ну, если доллар вдруг подешевеет раза в 4...Боюсь, правда, что при таком развитии событий покупка золота/серебра для 99,9% жителей нашей планеты в приоритетах будет месте на 16-ом (буквально)
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:54

  Волгарь написав:Возможно, но серебро даже в 10 раз - это 150 за унцию, а золото стало быть 6600?
Ну, если доллар вдруг подешевеет раза в 4...Боюсь, правда, что при таком развитии событий покупка золота/серебра для 99,9% жителей нашей планеты в приоритетах будет месте на 16-ом (буквально)

Ну, после того как у них сгорят сбережения, да, купить уже будет проблематично и не до того, да и смысла особого не будет, а сейчас самое время покупать. Серебром специально манипулируют как более тонким рынком, чтоб влиять на золото.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:03

  hxbbgaf написав:
  Волгарь написав:Возможно, но серебро даже в 10 раз - это 150 за унцию, а золото стало быть 6600?
Ну, если доллар вдруг подешевеет раза в 4...Боюсь, правда, что при таком развитии событий покупка золота/серебра для 99,9% жителей нашей планеты в приоритетах будет месте на 16-ом (буквально)

Ну, после того как у них сгорят сбережения, да, купить уже будет проблематично и не до того, да и смысла особого не будет, а сейчас самое время покупать. Серебром специально манипулируют как более тонким рынком, чтоб влиять на золото.

Не в этом дело. Если доллар подешевеет в 4 раза, то тонна пшеницы подорожает с 220-250-ти до 1000. И в такой же пропорции подорожает почти все. В третьем мире половина населения будет обречена на голодную смерть, прогрессивное человечество зимой будет умирать от холода в нетопленых квартирах, отказавшись от эл. приборов и автомобилей.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:16

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Волгарь написав:Не в этом дело. Если доллар подешевеет в 4 раза, то тонна пшеницы подорожает с 220-250-ти до 1000. И в такой же пропорции подорожает почти все. В третьем мире половина населения будет обречена на голодную смерть, прогрессивное человечество зимой будет умирать от холода в нетопленых квартирах, отказавшись от эл. приборов и автомобилей


Поясните почему? Вы полагаете - что кто-то "по дешевке" скупит всю нефть, пшеницу и тп ? И никому не останется ? Но так не бывает. О чем вы ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:19

  наблюдательный написав:В США такой же колхоз.
Только владелец амер. паспорта, независимо от его этноса или расового происхождения, считает себя американцем. То есть, это моногосударство в национальном смысле, так как там нет такого этнического размежевания как было, например, в СССР. Практически нет национальных конфликтов и междоусобиц как было в Югославии. Там американцы везде, и на Аляске и в Колорадо. И для них Америка превыше всего.
И если Британия уже помахала ЕС ручкой, во многом благодаря нахлынувшим туда мигрантам, которые начали отбирать рабочие места у местных и тупо заниматься воровством, то в США эти процессы значительно слабее, потому что туда так просто не попасть. Американцам с пелёнок внушают что круче Америки в мире ничего нет, поэтому никуда не стоит и рыпаться. Так что развал штатам пока не грозит.
Хотя различные публикации, например, о независимости Техаса, иногда и появляются.


Идиллия. :)

2017-м в США насчитывалось 198 мил. белых, латинос 59 мил., чернокожих 47 мил., азиатов 22,2 мил. В ряде больших городов и штатов латинос составляют половину и более населения: Лос-Анджелес — 45% ; Майами — 65%. Штат Нью-Мексико — 46%; Калифорния – 39%; Техас — 37%. Вклад латинос в увеличение
народонаселения США весьма значителен. Понятно, что демографические изменения приведут к изменениям политическим. Вопрос времени.
Афроамериканцы почему-то периодически бунтуют. Детройт 1967 год, Лос-Анджелес 1992 год, Фергюсон 2014 год, Балтимор 2015 год.
Только не понятно почему говоря о развале США акцент был сделан только на этнических моментах ?
А разное экономическом положении штатов ? Одни являются донорами - отдают в федеральный бюджет больше, чем получают, другие с точностью наоборот. Еще одна причина для расшатывания государственности. Тут еще можно вспомнить схватку производственной элиты с элитой глобалистов-финасистов.
Но ведь сделать больно США можно внешним фактором - отказом использовать доллар в качестве мировой валюты.
tumos
 
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