Волгарь написав:Не в этом дело. Если доллар подешевеет в 4 раза, то тонна пшеницы подорожает с 220-250-ти до 1000. И в такой же пропорции подорожает почти все. В третьем мире половина населения будет обречена на голодную смерть, прогрессивное человечество зимой будет умирать от холода в нетопленых квартирах, отказавшись от эл. приборов и автомобилей.
С чего вы это взяли? Третий мир не выращивает пшеницу? Как раз таки он сможет продать ее дороже и купить больше хлама (айфонов, плазм, тачек и т.д.), который не так сильно подорожает.