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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1943194419451946
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:22

  Волгарь написав:Не в этом дело. Если доллар подешевеет в 4 раза, то тонна пшеницы подорожает с 220-250-ти до 1000. И в такой же пропорции подорожает почти все. В третьем мире половина населения будет обречена на голодную смерть, прогрессивное человечество зимой будет умирать от холода в нетопленых квартирах, отказавшись от эл. приборов и автомобилей.

С чего вы это взяли? Третий мир не выращивает пшеницу? Как раз таки он сможет продать ее дороже и купить больше хлама (айфонов, плазм, тачек и т.д.), который не так сильно подорожает.
hxbbgaf
 
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