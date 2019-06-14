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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1943194419451946
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:22

  Волгарь написав:Не в этом дело. Если доллар подешевеет в 4 раза, то тонна пшеницы подорожает с 220-250-ти до 1000. И в такой же пропорции подорожает почти все. В третьем мире половина населения будет обречена на голодную смерть, прогрессивное человечество зимой будет умирать от холода в нетопленых квартирах, отказавшись от эл. приборов и автомобилей.

С чего вы это взяли? Третий мир не выращивает пшеницу? Как раз таки он сможет продать ее дороже и купить больше хлама (айфонов, плазм, тачек и т.д.), который не так сильно подорожает.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:07

  tumos написав:
Только не понятно почему говоря о развале США акцент был сделан только на этнических моментах ?
А разное экономическом положении штатов ? Одни являются донорами - отдают в федеральный бюджет больше, чем получают, другие с точностью наоборот. Еще одна причина для расшатывания государственности. Тут еще можно вспомнить схватку производственной элиты с элитой глобалистов-финасистов.
Но ведь сделать больно США можно внешним фактором - отказом использовать доллар в качестве мировой валюты.

Дотационные регионы и отрасли экономики есть практически в любой стране. Даже в Германии Бавария и Гессен есть главными кормильцами того же Берлина.
В РФ из 85 регионов 72 убыточны и получают дотации. Ну и что?
Пока нет мирового кризиса, никаких особых шевелений не будет.
А дальше выживет сильнейший.

Отказаться от доллара? А чем его заменить? Сейчас нет валюты крепче доллара, и все это прекрасно понимают. Годовой рост ВВП Еврозоны +1.2%, рост ВВП США +3.2%. Безработица в зоне евро 7.6% в США 3.6%. Вот и весь расклад.
Валюту коммунистического Китая никто по крупному в резервы покупать не будет.
Немецкий бизнес уже начал гнать волну на Меркель за то что на фоне экспансии Китая, конкурентоспособность Германии падает. Так что Европа тоже, как и США, вскоре схлестнётся с Китаем.
Ну а рассчитываться золотом есть дремучий анахронизм.
Доллар заменить сегодня просто нечем.
Поэтому все эти разговоры об отказе от доллара, а тем более о его закате, имеют одну цель: Ребята, сидите в нац. валютах и не заморачивайтесь. Но в нужный момент мы вас обязательно пострижем и даже побреем. Абсолютно бесплатно.
И стригли уже не раз....
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