tumos написав:
Только не понятно почему говоря о развале США акцент был сделан только на этнических моментах ?
А разное экономическом положении штатов ? Одни являются донорами - отдают в федеральный бюджет больше, чем получают, другие с точностью наоборот. Еще одна причина для расшатывания государственности. Тут еще можно вспомнить схватку производственной элиты с элитой глобалистов-финасистов.
Но ведь сделать больно США можно внешним фактором - отказом использовать доллар в качестве мировой валюты.
Дотационные регионы и отрасли экономики есть практически в любой стране. Даже в Германии Бавария и Гессен есть главными кормильцами того же Берлина.
В РФ из 85 регионов 72 убыточны и получают дотации. Ну и что?
Пока нет мирового кризиса, никаких особых шевелений не будет.
А дальше выживет сильнейший.
Отказаться от доллара? А чем его заменить? Сейчас нет валюты крепче доллара, и все это прекрасно понимают. Годовой рост ВВП Еврозоны +1.2%, рост ВВП США +3.2%. Безработица в зоне евро 7.6% в США 3.6%. Вот и весь расклад.
Валюту коммунистического Китая никто по крупному в резервы покупать не будет.
Немецкий бизнес уже начал гнать волну на Меркель за то что на фоне экспансии Китая, конкурентоспособность Германии падает. Так что Европа тоже, как и США, вскоре схлестнётся с Китаем.
Ну а рассчитываться золотом есть дремучий анахронизм.
Доллар заменить сегодня просто нечем.
Поэтому все эти разговоры об отказе от доллара, а тем более о его закате, имеют одну цель: Ребята, сидите в нац. валютах и не заморачивайтесь. Но в нужный момент мы вас обязательно пострижем и даже побреем. Абсолютно бесплатно.
И стригли уже не раз....