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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1943194419451946 Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:22 Волгарь написав: Не в этом дело. Если доллар подешевеет в 4 раза, то тонна пшеницы подорожает с 220-250-ти до 1000. И в такой же пропорции подорожает почти все. В третьем мире половина населения будет обречена на голодную смерть, прогрессивное человечество зимой будет умирать от холода в нетопленых квартирах, отказавшись от эл. приборов и автомобилей. Не в этом дело. Если доллар подешевеет в 4 раза, то тонна пшеницы подорожает с 220-250-ти до 1000. И в такой же пропорции подорожает почти все. В третьем мире половина населения будет обречена на голодную смерть, прогрессивное человечество зимой будет умирать от холода в нетопленых квартирах, отказавшись от эл. приборов и автомобилей.

С чего вы это взяли? Третий мир не выращивает пшеницу? Как раз таки он сможет продать ее дороже и купить больше хлама (айфонов, плазм, тачек и т.д.), который не так сильно подорожает. С чего вы это взяли? Третий мир не выращивает пшеницу? Как раз таки он сможет продать ее дороже и купить больше хлама (айфонов, плазм, тачек и т.д.), который не так сильно подорожает. hxbbgaf Заблокований Повідомлень: 20597 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1237 раз. Подякували: 2029 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:07 tumos написав:

Только не понятно почему говоря о развале США акцент был сделан только на этнических моментах ?

А разное экономическом положении штатов ? Одни являются донорами - отдают в федеральный бюджет больше, чем получают, другие с точностью наоборот. Еще одна причина для расшатывания государственности. Тут еще можно вспомнить схватку производственной элиты с элитой глобалистов-финасистов.

Но ведь сделать больно США можно внешним фактором - отказом использовать доллар в качестве мировой валюты. Только не понятно почему говоря о развале США акцент был сделан только на этнических моментах ?А разное экономическом положении штатов ? Одни являются донорами - отдают в федеральный бюджет больше, чем получают, другие с точностью наоборот. Еще одна причина для расшатывания государственности. Тут еще можно вспомнить схватку производственной элиты с элитой глобалистов-финасистов.Но ведь сделать больно США можно внешним фактором - отказом использовать доллар в качестве мировой валюты.

Дотационные регионы и отрасли экономики есть практически в любой стране. Даже в Германии Бавария и Гессен есть главными кормильцами того же Берлина.

В РФ из 85 регионов 72 убыточны и получают дотации. Ну и что?

Пока нет мирового кризиса, никаких особых шевелений не будет.

А дальше выживет сильнейший.



Отказаться от доллара? А чем его заменить? Сейчас нет валюты крепче доллара, и все это прекрасно понимают. Годовой рост ВВП Еврозоны +1.2%, рост ВВП США +3.2%. Безработица в зоне евро 7.6% в США 3.6%. Вот и весь расклад.

Валюту коммунистического Китая никто по крупному в резервы покупать не будет.

Немецкий бизнес уже начал гнать волну на Меркель за то что на фоне экспансии Китая, конкурентоспособность Германии падает. Так что Европа тоже, как и США, вскоре схлестнётся с Китаем.

Ну а рассчитываться золотом есть дремучий анахронизм.

Доллар заменить сегодня просто нечем.

Поэтому все эти разговоры об отказе от доллара, а тем более о его закате, имеют одну цель: Ребята, сидите в нац. валютах и не заморачивайтесь. Но в нужный момент мы вас обязательно пострижем и даже побреем. Абсолютно бесплатно.

И стригли уже не раз.... Дотационные регионы и отрасли экономики есть практически в любой стране. Даже в Германии Бавария и Гессен есть главными кормильцами того же Берлина.В РФ из 85 регионов 72 убыточны и получают дотации. Ну и что?Пока нет мирового кризиса, никаких особых шевелений не будет.А дальше выживет сильнейший.Отказаться от доллара? А чем его заменить? Сейчас нет валюты крепче доллара, и все это прекрасно понимают. Годовой рост ВВП Еврозоны +1.2%, рост ВВП США +3.2%. Безработица в зоне евро 7.6% в США 3.6%. Вот и весь расклад.Валюту коммунистического Китая никто по крупному в резервы покупать не будет.Немецкий бизнес уже начал гнать волну на Меркель за то что на фоне экспансии Китая, конкурентоспособность Германии падает. Так что Европа тоже, как и США, вскоре схлестнётся с Китаем.Ну а рассчитываться золотом есть дремучий анахронизм.Доллар заменить сегодня просто нечем.Поэтому все эти разговоры об отказе от доллара, а тем более о его закате, имеют одну цель: Ребята, сидите в нац. валютах и не заморачивайтесь. Но в нужный момент мы вас обязательно пострижем и даже побреем. Абсолютно бесплатно.И стригли уже не раз.... наблюдательный

Повідомлень: 3294 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 327 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 10:48 наблюдательный написав: Дотационные регионы и отрасли экономики есть практически в любой стране. Даже в Германии Бавария и Гессен есть главными кормильцами того же Берлина.

В РФ из 85 регионов 72 убыточны и получают дотации. Ну и что?

Дотационные регионы и отрасли экономики есть практически в любой стране. Даже в Германии Бавария и Гессен есть главными кормильцами того же Берлина.В РФ из 85 регионов 72 убыточны и получают дотации. Ну и что?

Вы и подтвердили, что США не является исключением. Там где есть доноры, всегда витает мысль - зачем кормить других. Приходит она в голову и жителям, например, Калифорнии. Да зачем далеко ходить за примером - Украина тридцатилетней давности. Первые места по углю, металлу, кормим всех. Сработало.

наблюдательный написав: Пока нет мирового кризиса, никаких особых шевелений не будет.

А дальше выживет сильнейший.

Пока нет мирового кризиса, никаких особых шевелений не будет.А дальше выживет сильнейший.

Скорее всего он и не уходил после 2008. Притушили вроде, но тлеет.



наблюдательный написав: Отказаться от доллара? А чем его заменить? Сейчас нет валюты крепче доллара, и все это прекрасно понимают. Годовой рост ВВП Еврозоны +1.2%, рост ВВП США +3.2%. Безработица в зоне евро 7.6% в США 3.6%. Вот и весь расклад.

Валюту коммунистического Китая никто по крупному в резервы покупать не будет.

Немецкий бизнес уже начал гнать волну на Меркель за то что на фоне экспансии Китая, конкурентоспособность Германии падает. Так что Европа тоже, как и США, вскоре схлестнётся с Китаем.

Ну а рассчитываться золотом есть дремучий анахронизм.

Доллар заменить сегодня просто нечем.

Поэтому все эти разговоры об отказе от доллара, а тем более о его закате, имеют одну цель: Ребята, сидите в нац. валютах и не заморачивайтесь. Но в нужный момент мы вас обязательно пострижем и даже побреем. Абсолютно бесплатно.

И стригли уже не раз.... Отказаться от доллара? А чем его заменить? Сейчас нет валюты крепче доллара, и все это прекрасно понимают. Годовой рост ВВП Еврозоны +1.2%, рост ВВП США +3.2%. Безработица в зоне евро 7.6% в США 3.6%. Вот и весь расклад.Валюту коммунистического Китая никто по крупному в резервы покупать не будет.Немецкий бизнес уже начал гнать волну на Меркель за то что на фоне экспансии Китая, конкурентоспособность Германии падает. Так что Европа тоже, как и США, вскоре схлестнётся с Китаем.Ну а рассчитываться золотом есть дремучий анахронизм.Доллар заменить сегодня просто нечем.Поэтому все эти разговоры об отказе от доллара, а тем более о его закате, имеют одну цель: Ребята, сидите в нац. валютах и не заморачивайтесь. Но в нужный момент мы вас обязательно пострижем и даже побреем. Абсолютно бесплатно.И стригли уже не раз....

Любопытно дожмет ли Трамп Китай до состояния, когда они сбросят триллион в ценных

бумагах в качестве ответной меры. А вообще события могут развиваться различными путями. Один из них - возникновение региональных центров с хождением там своей валюты. Вы и подтвердили, что США не является исключением. Там где есть доноры, всегда витает мысль - зачем кормить других. Приходит она в голову и жителям, например, Калифорнии. Да зачем далеко ходить за примером - Украина тридцатилетней давности. Первые места по углю, металлу, кормим всех. Сработало.Скорее всего он и не уходил после 2008. Притушили вроде, но тлеет.Любопытно дожмет ли Трамп Китай до состояния, когда они сбросят триллион в ценныхбумагах в качестве ответной меры. А вообще события могут развиваться различными путями. Один из них - возникновение региональных центров с хождением там своей валюты. tumos Повідомлень: 889 З нами з: 12.03.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1943194419451946 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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