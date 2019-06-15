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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:22
Волгарь написав:
Не в этом дело. Если доллар подешевеет в 4 раза, то тонна пшеницы подорожает с 220-250-ти до 1000. И в такой же пропорции подорожает почти все. В третьем мире половина населения будет обречена на голодную смерть, прогрессивное человечество зимой будет умирать от холода в нетопленых квартирах, отказавшись от эл. приборов и автомобилей.
С чего вы это взяли? Третий мир не выращивает пшеницу? Как раз таки он сможет продать ее дороже и купить больше хлама (айфонов, плазм, тачек и т.д.), который не так сильно подорожает.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:07
tumos написав:
Только не понятно почему говоря о развале США акцент был сделан только на этнических моментах ?
А разное экономическом положении штатов ? Одни являются донорами - отдают в федеральный бюджет больше, чем получают, другие с точностью наоборот. Еще одна причина для расшатывания государственности. Тут еще можно вспомнить схватку производственной элиты с элитой глобалистов-финасистов.
Но ведь сделать больно США можно внешним фактором - отказом использовать доллар в качестве мировой валюты.
Дотационные регионы и отрасли экономики есть практически в любой стране. Даже в Германии Бавария и Гессен есть главными кормильцами того же Берлина.
В РФ из 85 регионов 72 убыточны и получают дотации. Ну и что?
Пока нет мирового кризиса, никаких особых шевелений не будет.
А дальше выживет сильнейший.
Отказаться от доллара? А чем его заменить? Сейчас нет валюты крепче доллара, и все это прекрасно понимают. Годовой рост ВВП Еврозоны +1.2%, рост ВВП США +3.2%. Безработица в зоне евро 7.6% в США 3.6%. Вот и весь расклад.
Валюту коммунистического Китая никто по крупному в резервы покупать не будет.
Немецкий бизнес уже начал гнать волну на Меркель за то что на фоне экспансии Китая, конкурентоспособность Германии падает. Так что Европа тоже, как и США, вскоре схлестнётся с Китаем.
Ну а рассчитываться золотом есть дремучий анахронизм.
Доллар заменить сегодня просто нечем.
Поэтому все эти разговоры об отказе от доллара, а тем более о его закате, имеют одну цель: Ребята, сидите в нац. валютах и не заморачивайтесь. Но в нужный момент мы вас обязательно пострижем и даже побреем. Абсолютно бесплатно.
И стригли уже не раз....
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наблюдательный
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Додано: Суб 15 чер, 2019 10:48
наблюдательный написав:
Дотационные регионы и отрасли экономики есть практически в любой стране. Даже в Германии Бавария и Гессен есть главными кормильцами того же Берлина.
В РФ из 85 регионов 72 убыточны и получают дотации. Ну и что?
Вы и подтвердили, что США не является исключением. Там где есть доноры, всегда витает мысль - зачем кормить других. Приходит она в голову и жителям, например, Калифорнии. Да зачем далеко ходить за примером - Украина тридцатилетней давности. Первые места по углю, металлу, кормим всех. Сработало.
наблюдательный написав:
Пока нет мирового кризиса, никаких особых шевелений не будет.
А дальше выживет сильнейший.
Скорее всего он и не уходил после 2008. Притушили вроде, но тлеет.
наблюдательный написав:
Отказаться от доллара? А чем его заменить? Сейчас нет валюты крепче доллара, и все это прекрасно понимают. Годовой рост ВВП Еврозоны +1.2%, рост ВВП США +3.2%. Безработица в зоне евро 7.6% в США 3.6%. Вот и весь расклад.
Валюту коммунистического Китая никто по крупному в резервы покупать не будет.
Немецкий бизнес уже начал гнать волну на Меркель за то что на фоне экспансии Китая, конкурентоспособность Германии падает. Так что Европа тоже, как и США, вскоре схлестнётся с Китаем.
Ну а рассчитываться золотом есть дремучий анахронизм.
Доллар заменить сегодня просто нечем.
Поэтому все эти разговоры об отказе от доллара, а тем более о его закате, имеют одну цель: Ребята, сидите в нац. валютах и не заморачивайтесь. Но в нужный момент мы вас обязательно пострижем и даже побреем. Абсолютно бесплатно.
И стригли уже не раз....
Любопытно дожмет ли Трамп Китай до состояния, когда они сбросят триллион в ценных
бумагах в качестве ответной меры. А вообще события могут развиваться различными путями. Один из них - возникновение региональных центров с хождением там своей валюты.
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tumos
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Додано: Суб 15 чер, 2019 15:43
tumos написав:
Вы и подтвердили, что США не является исключением. Там где есть доноры, всегда витает мысль - зачем кормить других. Приходит она в голову и жителям, например, Калифорнии. Да зачем далеко ходить за примером - Украина тридцатилетней давности. Первые места по углю, металлу, кормим всех. Сработало.
Я не утверждал что США исключение. Я писал что:... вероятность развала ЕС намного выше чем крах США.
У стран ЕС есть возможность выйти из союза и перейти на свои нац.валюты. Там эта процедура предусмотрена. У Калифорнии это будет намного сложнее.
Что касается Украины, то не стоит забывать что Декларация о государственном суверенитете РФ была принята 12 июня 1990 года, а Акт о независимости Украины был принят только через год - 24 августа 1991г. Сразу после ГКЧП.
Многие СМИ РФ об этом напрочь забыли, и лукаво делают вид что инициатором развода стала именно незалежная, а ихний Ельцин вроде как ни при чём.
tumos написав:
Любопытно дожмет ли Трамп Китай до состояния, когда они сбросят триллион в ценных бумагах в качестве ответной меры.
Если Китай это сделает, он станет нищими. У облигаций есть сроки погашения, и США не обязаны их досрочно выкупать. Это как срочный депозит в банке. Если китайцы их выбросят на вторичный рынок, то их цена упадёт в разы, и сразу найдутся желающие их поднять. Американцы от этого ничего не потеряют, а китайцы останутся в дураках. Но китайцы не дураки, и делать резких движений не будут. Если они это надумают, то будут сливать трежеря маленькими дозами, дабы всем было хорошо.
И что они будут делать с этим триллионом? Продадут на своей бирже? Кому и за сколько? Это сколько нужно будет напечатать дополнительных юаней, и какая тогда будет у них инфляция?
Купят облигации других развитых стран? Так там доходности намного меньше чем у американцев, а при таких вложениях они станут ещё меньше. В Германии сейчас минус 0.24%. В Японии минус 0.11%, Франция +0.09%.....
Положат на счёт в Народном банке? А смысл? Мертвый груз...
Они только одних процентов получают от американцев больше 20 млрд.в год.
Это всё просто на словах, а на деле очень сложная тема, так как сумма очень большая.
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наблюдательный
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Додано: Суб 15 чер, 2019 20:30
наблюдательный написав:
И что они будут делать с этим триллионом?
Хороший вопрос, касающийся как ценных бумаг, так и доллара как такового.
Министерство торговли США предложило ввести компенсационные пошлины на товары из стран, которые занижают курсы своих валют по отношению к доллару. Вот он интерес Трампа как представителя группы промышленников. Это удар по Китаю,Индии, Японии, Германии, Южной Кореи, России, Швейцарии. Интерес группировки финасистов-глобалистов состоял в противоположном. Чтобы доллар выполнял функцию мировой, резервной валюты остальные валюты должны были иметь заниженный курс по отношению к доллару. Противоречие однако.
Какой смысл Китаю при таком курсе Трампа на слабый доллар накапливать долларовые резервы ?
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tumos
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Додано: Суб 15 чер, 2019 23:10
tumos написав: наблюдательный написав:
И что они будут делать с этим триллионом?
Хороший вопрос, касающийся как ценных бумаг, так и доллара как такового.
Министерство торговли США предложило ввести компенсационные пошлины на товары из стран, которые занижают курсы своих валют по отношению к доллару. Вот он интерес Трампа как представителя группы промышленников. Это удар по Китаю,Индии, Японии, Германии, Южной Кореи, России, Швейцарии. Интерес группировки финасистов-глобалистов состоял в противоположном. Чтобы доллар выполнял функцию мировой, резервной валюты остальные валюты должны были иметь заниженный курс по отношению к доллару. Противоречие однако.
Какой смысл Китаю при таком курсе Трампа на слабый доллар накапливать долларовые резервы ?
Трудно говорить о том, чего еще нет. Лично я думаю что Трамп делает всё правильно для своей страны. Ибо торговля должна быть равноценной. Профицит Китая и Германии в торговле с США составляет сотни миллиардов.
Товары, поступающие в Европу из США, сталкиваются с более высокими барьерами. В среднем европейские пошлины составляют 5,2% против американских 3,5%. Кроме того, американцы не взимают никаких пошлин против 1800 наименований товаров из ЕС. Европейцы — лишь на 1246. Перечислять можно долго....
С Китаем вообще игра идёт в одни американские ворота. Но наконец-то американцы поняли что их прилично дурят,и за ихний базар(рынок сбыта) нужно платить...
Не знаю откуда вы взяли мнение финасистов-глобалистов о крепости доллара, но эта теория противоречит здравому смыслу, так как убивает конкурентоспособность страны. Не зря Никсон отказался от золотого стандарта. США не нужен крепкий доллар, но не нужен и слабый. Поэтому ФРС и манипулирует им с помощью учётной ставки. Они сейчас видят что индекс доллара уже прилично задран и пора его опускать. Что они в ближайшее время и сделают. Для золота это будет хорошо.
Китай и ЕЦБ тоже не ангелы, и тоже обесценивают свои валюты. Не зря евро за 5 лет упал с 1.38 до 1.12, а юань с 6 до почти 7 за доллар.
Имея инфляцию юаня около 3%, китайцам выгодно держать деньги в облигациях США, так как инфляция доллара 1.8% + они ещё получают больше 2% годовых.
А что будет дальше, время покажет.
Но судя по ситуации, ничего хорошего нас не ждёт.
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наблюдательный
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Додано: Нед 16 чер, 2019 10:28
наблюдательный написав:
Но судя по ситуации, ничего хорошего нас
не ждёт.
Нас- это кого? Я думаю что золотым жукам на ветке будет в самый раз
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vladus17
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Додано: Нед 16 чер, 2019 15:01
vladus17 написав: наблюдательный написав:
Но судя по ситуации, ничего хорошего нас
не ждёт.
Нас- это кого? Я думаю что золотым жукам на ветке будет в самый раз
Так вы ж продали по 1340.
З.Ы. На валютной ветке чувак пишет, что кто-то из ФРС хочет отменить 100-долларовые купюры. Откуда от это взял и кто что слышал?
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hxbbgaf
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Додано: Нед 16 чер, 2019 17:37
наблюдательный написав:
Не знаю откуда вы взяли мнение финасистов-глобалистов о крепости доллара, но эта теория противоречит здравому смыслу, так как убивает конкурентоспособность страны.
Если речь идет о конкурентоспособность в отношении экспорта произведенных в США товаров, то это не их тема. Они зарабатывают на другом. Не было бы промышленной деградации, не возник бы Трамп со своим курсом.
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tumos
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Додано: Нед 16 чер, 2019 17:58
hxbbgaf написав:
Так вы ж продали по 1340.
З.Ы. На валютной ветке чувак пишет, что кто-то из ФРС хочет отменить 100-долларовые купюры. Откуда от это взял и кто что слышал?
Часть - это меньше целого
Грубо взявши чуть продал что бы в отпуск сьездить.
Чувак с валютной ветки Юра61 уже несколько недель чушь всякую пишет после того как на курсе попал. Не повезо не фортануло
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