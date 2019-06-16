У них появилась идея заменить на купюрах президента Франклина на Трампа. Для этого старые купюры объявят вне закона....
На моей памяти пургу с отменой соток запускали с десяток раз...
Даже на этой ветке...
Поймите одну простую вещь. Доллар это не просто денежная единица США.
Это ещё и символ Америки, символ мировой валюты, с помощью которой американцы зарабатывают немалые деньги.. А с символами так вольно не поступают. Поэтому в США до сих пор принимают купюры, выпущенные ещё во времена их Гражданской войны.