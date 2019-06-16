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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1944194519461947
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 19:58

  hxbbgaf написав:З.Ы. На валютной ветке чувак пишет, что кто-то из ФРС хочет отменить 100-долларовые купюры. Откуда от это взял и кто что слышал?

У них появилась идея заменить на купюрах президента Франклина на Трампа. Для этого старые купюры объявят вне закона.... :D

На моей памяти пургу с отменой соток запускали с десяток раз...
Даже на этой ветке...
Поймите одну простую вещь. Доллар это не просто денежная единица США.
Это ещё и символ Америки, символ мировой валюты, с помощью которой американцы зарабатывают немалые деньги.. А с символами так вольно не поступают. Поэтому в США до сих пор принимают купюры, выпущенные ещё во времена их Гражданской войны.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 22:36

  наблюдательный написав:
  hxbbgaf написав:З.Ы. На валютной ветке чувак пишет, что кто-то из ФРС хочет отменить 100-долларовые купюры. Откуда от это взял и кто что слышал?

У них появилась идея заменить на купюрах президента Франклина на Трампа. Для этого старые купюры объявят вне закона.... :D

На моей памяти пургу с отменой соток запускали с десяток раз...
Даже на этой ветке...
Поймите одну простую вещь. Доллар это не просто денежная единица США.
Это ещё и символ Америки, символ мировой валюты, с помощью которой американцы зарабатывают немалые деньги.. А с символами так вольно не поступают. Поэтому в США до сих пор принимают купюры, выпущенные ещё во времена их Гражданской войны.

Золотой стандарт тоже был символом стабильности доллара и что произошло? Никогда не говорите никогда. А откуда он это взял, на валютной ветке не дают сказать, трут.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 22:37

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Так вы ж продали по 1340.
З.Ы. На валютной ветке чувак пишет, что кто-то из ФРС хочет отменить 100-долларовые купюры. Откуда от это взял и кто что слышал?

Часть - это меньше целого :)

Грубо взявши чуть продал что бы в отпуск сьездить.

Чувак с валютной ветки Юра61 уже несколько недель чушь всякую пишет после того как на курсе попал. Не повезо не фортануло :mrgreen:

Так он же долларов накупил, зачем ему всех пугать отменой. Это теоретически может наоборот снизить курс.
hxbbgaf
 
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  #<1 ... 1944194519461947
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