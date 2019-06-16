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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 16 чер, 2019 19:58
hxbbgaf написав:
З.Ы. На валютной ветке чувак пишет, что кто-то из ФРС хочет отменить 100-долларовые купюры. Откуда от это взял и кто что слышал?
У них появилась идея заменить на купюрах президента Франклина на Трампа. Для этого старые купюры объявят вне закона....
На моей памяти пургу с отменой соток запускали с десяток раз...
Даже на этой ветке...
Поймите одну простую вещь. Доллар это не просто денежная единица США.
Это ещё и символ Америки, символ мировой валюты, с помощью которой американцы зарабатывают немалые деньги.. А с символами так вольно не поступают. Поэтому в США до сих пор принимают купюры, выпущенные ещё во времена их Гражданской войны.
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Додано: Нед 16 чер, 2019 22:36
наблюдательный написав: hxbbgaf написав:
З.Ы. На валютной ветке чувак пишет, что кто-то из ФРС хочет отменить 100-долларовые купюры. Откуда от это взял и кто что слышал?
У них появилась идея заменить на купюрах президента Франклина на Трампа. Для этого старые купюры объявят вне закона....
На моей памяти пургу с отменой соток запускали с десяток раз...
Даже на этой ветке...
Поймите одну простую вещь. Доллар это не просто денежная единица США.
Это ещё и символ Америки, символ мировой валюты, с помощью которой американцы зарабатывают немалые деньги.. А с символами так вольно не поступают. Поэтому в США до сих пор принимают купюры, выпущенные ещё во времена их Гражданской войны.
Золотой стандарт тоже был символом стабильности доллара и что произошло? Никогда не говорите никогда. А откуда он это взял, на валютной ветке не дают сказать, трут.
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Додано: Нед 16 чер, 2019 22:37
vladus17 написав: hxbbgaf написав:
Так вы ж продали по 1340.
З.Ы. На валютной ветке чувак пишет, что кто-то из ФРС хочет отменить 100-долларовые купюры. Откуда от это взял и кто что слышал?
Часть - это меньше целого
Грубо взявши чуть продал что бы в отпуск сьездить.
Чувак с валютной ветки Юра61 уже несколько недель чушь всякую пишет после того как на курсе попал. Не повезо не фортануло
Так он же долларов накупил, зачем ему всех пугать отменой. Это теоретически может наоборот снизить курс.
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Додано: Пон 17 чер, 2019 08:34
hxbbgaf написав:
Золотой стандарт тоже был символом стабильности доллара и что произошло?
Сравнение неважное, так как золотой стандарт это не символ стабильности доллара, а денежная система расчётов, в основе которой было некоторое количество золота за денежную единицу. Он был и в Англии, и в России и даже в раннем СССР.
Сейчас эту функцию обмена денег выполняет биржа Forex..
Речь шла не о стабильности доллара, так как он не может быть стабильным в принципе, а об одном из символов Америки.
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