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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1944194519461947 Додано: Нед 16 чер, 2019 19:58 hxbbgaf написав: З.Ы. На валютной ветке чувак пишет, что кто-то из ФРС хочет отменить 100-долларовые купюры. Откуда от это взял и кто что слышал? З.Ы. На валютной ветке чувак пишет, что кто-то из ФРС хочет отменить 100-долларовые купюры. Откуда от это взял и кто что слышал?

У них появилась идея заменить на купюрах президента Франклина на Трампа. Для этого старые купюры объявят вне закона....



На моей памяти пургу с отменой соток запускали с десяток раз...

Даже на этой ветке...

Поймите одну простую вещь. Доллар это не просто денежная единица США.

Это ещё и символ Америки, символ мировой валюты, с помощью которой американцы зарабатывают немалые деньги.. А с символами так вольно не поступают. Поэтому в США до сих пор принимают купюры, выпущенные ещё во времена их Гражданской войны. У них появилась идея заменить на купюрах президента Франклина на Трампа. Для этого старые купюры объявят вне закона....На моей памяти пургу с отменой соток запускали с десяток раз...Даже на этой ветке...Поймите одну простую вещь. Доллар это не просто денежная единица США.Это ещё и символ Америки, символ мировой валюты, с помощью которой американцы зарабатывают немалые деньги.. А с символами так вольно не поступают. Поэтому в США до сих пор принимают купюры, выпущенные ещё во времена их Гражданской войны. наблюдательный

Повідомлень: 3298 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 327 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 22:36 наблюдательный написав: hxbbgaf написав: З.Ы. На валютной ветке чувак пишет, что кто-то из ФРС хочет отменить 100-долларовые купюры. Откуда от это взял и кто что слышал? З.Ы. На валютной ветке чувак пишет, что кто-то из ФРС хочет отменить 100-долларовые купюры. Откуда от это взял и кто что слышал?

У них появилась идея заменить на купюрах президента Франклина на Трампа. Для этого старые купюры объявят вне закона....



На моей памяти пургу с отменой соток запускали с десяток раз...

Даже на этой ветке...

Поймите одну простую вещь. Доллар это не просто денежная единица США.

Это ещё и символ Америки, символ мировой валюты, с помощью которой американцы зарабатывают немалые деньги.. А с символами так вольно не поступают. Поэтому в США до сих пор принимают купюры, выпущенные ещё во времена их Гражданской войны. У них появилась идея заменить на купюрах президента Франклина на Трампа. Для этого старые купюры объявят вне закона....На моей памяти пургу с отменой соток запускали с десяток раз...Даже на этой ветке...Поймите одну простую вещь. Доллар это не просто денежная единица США.Это ещё и символ Америки, символ мировой валюты, с помощью которой американцы зарабатывают немалые деньги.. А с символами так вольно не поступают. Поэтому в США до сих пор принимают купюры, выпущенные ещё во времена их Гражданской войны.

Золотой стандарт тоже был символом стабильности доллара и что произошло? Никогда не говорите никогда. А откуда он это взял, на валютной ветке не дают сказать, трут. Золотой стандарт тоже был символом стабильности доллара и что произошло? Никогда не говорите никогда. А откуда он это взял, на валютной ветке не дают сказать, трут. hxbbgaf Повідомлень: 20600 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1239 раз. Подякували: 2032 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 22:37 vladus17 написав: hxbbgaf написав: Так вы ж продали по 1340.

З.Ы. На валютной ветке чувак пишет, что кто-то из ФРС хочет отменить 100-долларовые купюры. Откуда от это взял и кто что слышал? Так вы ж продали по 1340.З.Ы. На валютной ветке чувак пишет, что кто-то из ФРС хочет отменить 100-долларовые купюры. Откуда от это взял и кто что слышал?

Часть - это меньше целого



Грубо взявши чуть продал что бы в отпуск сьездить.



Чувак с валютной ветки Юра61 уже несколько недель чушь всякую пишет после того как на курсе попал. Не повезо не фортануло Часть - это меньше целогоГрубо взявши чуть продал что бы в отпуск сьездить.Чувак с валютной ветки Юра61 уже несколько недель чушь всякую пишет после того как на курсе попал. Не повезо не фортануло

Так он же долларов накупил, зачем ему всех пугать отменой. Это теоретически может наоборот снизить курс. Так он же долларов накупил, зачем ему всех пугать отменой. Это теоретически может наоборот снизить курс. hxbbgaf Повідомлень: 20600 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1239 раз. Подякували: 2032 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 08:34 hxbbgaf написав: Золотой стандарт тоже был символом стабильности доллара и что произошло?

Золотой стандарт тоже был символом стабильности доллара и что произошло?

Сравнение неважное, так как золотой стандарт это не символ стабильности доллара, а денежная система расчётов, в основе которой было некоторое количество золота за денежную единицу. Он был и в Англии, и в России и даже в раннем СССР.

Сейчас эту функцию обмена денег выполняет биржа Forex..



Речь шла не о стабильности доллара, так как он не может быть стабильным в принципе, а об одном из символов Америки. Сравнение неважное, так как золотой стандарт это не символ стабильности доллара, а денежная система расчётов, в основе которой было некоторое количество золота за денежную единицу. Он был и в Англии, и в России и даже в раннем СССР.Сейчас эту функцию обмена денег выполняет биржа Forex..Речь шла не о стабильности доллара, так как он не может быть стабильным в принципе, а об одном из символов Америки. наблюдательный

Повідомлень: 3298 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 327 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 09:56 kalinavalera1 написав: Волгарь написав: Не в этом дело. Если доллар подешевеет в 4 раза, то тонна пшеницы подорожает с 220-250-ти до 1000. И в такой же пропорции подорожает почти все. В третьем мире половина населения будет обречена на голодную смерть, прогрессивное человечество зимой будет умирать от холода в нетопленых квартирах, отказавшись от эл. приборов и автомобилей Не в этом дело. Если доллар подешевеет в 4 раза, то тонна пшеницы подорожает с 220-250-ти до 1000. И в такой же пропорции подорожает почти все. В третьем мире половина населения будет обречена на голодную смерть, прогрессивное человечество зимой будет умирать от холода в нетопленых квартирах, отказавшись от эл. приборов и автомобилей



Поясните почему? Вы полагаете - что кто-то "по дешевке" скупит всю нефть, пшеницу и тп ? И никому не останется ? Но так не бывает. О чем вы ? Поясните почему? Вы полагаете - что кто-то "по дешевке" скупит всю нефть, пшеницу и тп ? И никому не останется ? Но так не бывает. О чем вы ?

Все проще. Кратный рост цен может произойти по 21-м причинам:

- Резкая разбалансировка рынков, несоответствие спроса и предложения.

В обозримом будущем это маловероятно

- изменение стоимости денежных единиц, в которых оцениваются товары.

А вот это весьма вероятно. Не вызывает больших сомнений, что со второй половины 20-х доллар, а с начала 30-х все почти все нынешние резервные валюты столкнутся с одной вполне очевидной проблемой - рынок не сможет абсорбировать всю массу новых займов, которые эмитенты этих валют будут на него выбрасывать, чтобы рефинансировать старые. В этом случае начнется частичное погашение обязательств за счет эмиссии. Что в свою очередь приведет у росту денежного предложения и цен. И довольно существенному.

И это будет не первая такая революция цен в истории.

В начале 16-го века на рынок Европы ежегодно поступало всего около 150 тыс. унций серебра. С середины 20-х годов, после начала чеканки йохимсталлеров и его добычи в Америки - уже около 10 млн. Не смотря на то, что это были реальные деньги (за каждой унцией стояла стоимость) тогдашняя экономика не смогла их переварить - цены на ВСЕ выросли в 3-5 раз, а тогдашний мировой лидер (Испания) обанкротилась.

Второй раз подобное случилось в 3-ей четверти 19-го века - если в предыдущие 25 лет ежегодно добывалось около 1 млн. унций золота, то, начиная с 1850-го, благодаря золотым лихорадкам в Калифорнии/Австралии/Южной Африке и росту добычи в России - уже 6 млн. Кратного роста цен не произошло только потому, что взрывной рост денежного предложения совпал с технологической революцией (переход производства товаров от ремесленного к фабричному) и образованию их (товаров) мирового рынка благодаря развитию парового судоходства и строительству колониальных империй.

Боюсь в последнем случае рост бумажной денежной массы (безусловных пассивов) центробанков, эмитирующих ее под ипотечные и государственные долги (те же пассивы) смикшировать будет просто нечем. Все проще. Кратный рост цен может произойти по 21-м причинам:- Резкая разбалансировка рынков, несоответствие спроса и предложения.В обозримом будущем это маловероятно- изменение стоимости денежных единиц, в которых оцениваются товары.А вот это весьма вероятно. Не вызывает больших сомнений, что со второй половины 20-х доллар, а с начала 30-х все почти все нынешние резервные валюты столкнутся с одной вполне очевидной проблемой - рынок не сможет абсорбировать всю массу новых займов, которые эмитенты этих валют будут на него выбрасывать, чтобы рефинансировать старые. В этом случае начнется частичное погашение обязательств за счет эмиссии. Что в свою очередь приведет у росту денежного предложения и цен. И довольно существенному.И это будет не первая такая революция цен в истории.В начале 16-го века на рынок Европы ежегодно поступало всего около 150 тыс. унций серебра. С середины 20-х годов, после начала чеканки йохимсталлеров и его добычи в Америки - уже около 10 млн. Не смотря на то, что это были реальные деньги (за каждой унцией стояла стоимость) тогдашняя экономика не смогла их переварить - цены на ВСЕ выросли в 3-5 раз, а тогдашний мировой лидер (Испания) обанкротилась.Второй раз подобное случилось в 3-ей четверти 19-го века - если в предыдущие 25 лет ежегодно добывалось около 1 млн. унций золота, то, начиная с 1850-го, благодаря золотым лихорадкам в Калифорнии/Австралии/Южной Африке и росту добычи в России - уже 6 млн. Кратного роста цен не произошло только потому, что взрывной рост денежного предложения совпал с технологической революцией (переход производства товаров от ремесленного к фабричному) и образованию их (товаров) мирового рынка благодаря развитию парового судоходства и строительству колониальных империй.Боюсь в последнем случае рост бумажной денежной массы (безусловных пассивов) центробанков, эмитирующих ее под ипотечные и государственные долги (те же пассивы) смикшировать будет просто нечем. Волгарь Повідомлень: 6649 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 687 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 10:39 Re: Горячие новости по драгоценным металлам



https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 85898.html Госдолг Италии побил исторический рекорд. Чукча2

Повідомлень: 1640 З нами з: 03.12.13 Подякував: 316 раз. Подякували: 214 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1944194519461947 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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