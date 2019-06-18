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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1944194519461947
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 19:58

  hxbbgaf написав:З.Ы. На валютной ветке чувак пишет, что кто-то из ФРС хочет отменить 100-долларовые купюры. Откуда от это взял и кто что слышал?

У них появилась идея заменить на купюрах президента Франклина на Трампа. Для этого старые купюры объявят вне закона.... :D

На моей памяти пургу с отменой соток запускали с десяток раз...
Даже на этой ветке...
Поймите одну простую вещь. Доллар это не просто денежная единица США.
Это ещё и символ Америки, символ мировой валюты, с помощью которой американцы зарабатывают немалые деньги.. А с символами так вольно не поступают. Поэтому в США до сих пор принимают купюры, выпущенные ещё во времена их Гражданской войны.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 22:36

  наблюдательный написав:
  hxbbgaf написав:З.Ы. На валютной ветке чувак пишет, что кто-то из ФРС хочет отменить 100-долларовые купюры. Откуда от это взял и кто что слышал?

У них появилась идея заменить на купюрах президента Франклина на Трампа. Для этого старые купюры объявят вне закона.... :D

На моей памяти пургу с отменой соток запускали с десяток раз...
Даже на этой ветке...
Поймите одну простую вещь. Доллар это не просто денежная единица США.
Это ещё и символ Америки, символ мировой валюты, с помощью которой американцы зарабатывают немалые деньги.. А с символами так вольно не поступают. Поэтому в США до сих пор принимают купюры, выпущенные ещё во времена их Гражданской войны.

Золотой стандарт тоже был символом стабильности доллара и что произошло? Никогда не говорите никогда. А откуда он это взял, на валютной ветке не дают сказать, трут.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 22:37

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Так вы ж продали по 1340.
З.Ы. На валютной ветке чувак пишет, что кто-то из ФРС хочет отменить 100-долларовые купюры. Откуда от это взял и кто что слышал?

Часть - это меньше целого :)

Грубо взявши чуть продал что бы в отпуск сьездить.

Чувак с валютной ветки Юра61 уже несколько недель чушь всякую пишет после того как на курсе попал. Не повезо не фортануло :mrgreen:

Так он же долларов накупил, зачем ему всех пугать отменой. Это теоретически может наоборот снизить курс.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 08:34

  hxbbgaf написав:Золотой стандарт тоже был символом стабильности доллара и что произошло?

Сравнение неважное, так как золотой стандарт это не символ стабильности доллара, а денежная система расчётов, в основе которой было некоторое количество золота за денежную единицу. Он был и в Англии, и в России и даже в раннем СССР.
Сейчас эту функцию обмена денег выполняет биржа Forex..

Речь шла не о стабильности доллара, так как он не может быть стабильным в принципе, а об одном из символов Америки.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 09:56

  kalinavalera1 написав:
  Волгарь написав:Не в этом дело. Если доллар подешевеет в 4 раза, то тонна пшеницы подорожает с 220-250-ти до 1000. И в такой же пропорции подорожает почти все. В третьем мире половина населения будет обречена на голодную смерть, прогрессивное человечество зимой будет умирать от холода в нетопленых квартирах, отказавшись от эл. приборов и автомобилей


Поясните почему? Вы полагаете - что кто-то "по дешевке" скупит всю нефть, пшеницу и тп ? И никому не останется ? Но так не бывает. О чем вы ?

Все проще. Кратный рост цен может произойти по 21-м причинам:
- Резкая разбалансировка рынков, несоответствие спроса и предложения.
В обозримом будущем это маловероятно
- изменение стоимости денежных единиц, в которых оцениваются товары.
А вот это весьма вероятно. Не вызывает больших сомнений, что со второй половины 20-х доллар, а с начала 30-х все почти все нынешние резервные валюты столкнутся с одной вполне очевидной проблемой - рынок не сможет абсорбировать всю массу новых займов, которые эмитенты этих валют будут на него выбрасывать, чтобы рефинансировать старые. В этом случае начнется частичное погашение обязательств за счет эмиссии. Что в свою очередь приведет у росту денежного предложения и цен. И довольно существенному.
И это будет не первая такая революция цен в истории.
В начале 16-го века на рынок Европы ежегодно поступало всего около 150 тыс. унций серебра. С середины 20-х годов, после начала чеканки йохимсталлеров и его добычи в Америки - уже около 10 млн. Не смотря на то, что это были реальные деньги (за каждой унцией стояла стоимость) тогдашняя экономика не смогла их переварить - цены на ВСЕ выросли в 3-5 раз, а тогдашний мировой лидер (Испания) обанкротилась.
Второй раз подобное случилось в 3-ей четверти 19-го века - если в предыдущие 25 лет ежегодно добывалось около 1 млн. унций золота, то, начиная с 1850-го, благодаря золотым лихорадкам в Калифорнии/Австралии/Южной Африке и росту добычи в России - уже 6 млн. Кратного роста цен не произошло только потому, что взрывной рост денежного предложения совпал с технологической революцией (переход производства товаров от ремесленного к фабричному) и образованию их (товаров) мирового рынка благодаря развитию парового судоходства и строительству колониальных империй.
Боюсь в последнем случае рост бумажной денежной массы (безусловных пассивов) центробанков, эмитирующих ее под ипотечные и государственные долги (те же пассивы) смикшировать будет просто нечем.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:39

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Госдолг Италии побил исторический рекорд.

https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 85898.html
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 12:38

  Чукча2 написав:Госдолг Италии побил исторический рекорд.

https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 85898.html

У них хоть торговый баланс положительный и немцы могут спасти. А кто спасет США?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 12:41

  hxbbgaf написав:
  Чукча2 написав:Госдолг Италии побил исторический рекорд.

https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 85898.html

У них хоть торговый баланс положительный и немцы могут спасти. А кто спасет США?

У них (США) еще проще. Они сами себя спасут :mrgreen:
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 17:29

  vladus17 написав:У них (США) еще проще. Они сами себя спасут :mrgreen:

У них уже положительный торговый баланс? Или бюджет профицитный?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 20:53

  hxbbgaf написав:
  vladus17 написав:У них (США) еще проще. Они сами себя спасут :mrgreen:

У них уже положительный торговый баланс? Или бюджет профицитный?


В какой валюте измеряется торговый баланс? - В долларах США. Измеряется в деньгах которые они сами печатают/контролируют- ничего интересного в этой фразе не находите? :wink:
Тоже самое и с долгом...

Могут напечатать 23 купюры по 1 трюлику каждая и сразу всем все долги отдать и никогда не обявлять никакого дефолта :mrgreen:

Только что будет тогда с ценой на золото? :idea:
лимон долларов за унцию -или больше?
vladus17
 
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