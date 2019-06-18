Додано: Пон 17 чер, 2019 09:56

kalinavalera1 написав: Волгарь написав: Не в этом дело. Если доллар подешевеет в 4 раза, то тонна пшеницы подорожает с 220-250-ти до 1000. И в такой же пропорции подорожает почти все. В третьем мире половина населения будет обречена на голодную смерть, прогрессивное человечество зимой будет умирать от холода в нетопленых квартирах, отказавшись от эл. приборов и автомобилей Не в этом дело. Если доллар подешевеет в 4 раза, то тонна пшеницы подорожает с 220-250-ти до 1000. И в такой же пропорции подорожает почти все. В третьем мире половина населения будет обречена на голодную смерть, прогрессивное человечество зимой будет умирать от холода в нетопленых квартирах, отказавшись от эл. приборов и автомобилей



Поясните почему? Вы полагаете - что кто-то "по дешевке" скупит всю нефть, пшеницу и тп ? И никому не останется ? Но так не бывает. О чем вы ? Поясните почему? Вы полагаете - что кто-то "по дешевке" скупит всю нефть, пшеницу и тп ? И никому не останется ? Но так не бывает. О чем вы ?

Все проще. Кратный рост цен может произойти по 21-м причинам:- Резкая разбалансировка рынков, несоответствие спроса и предложения.В обозримом будущем это маловероятно- изменение стоимости денежных единиц, в которых оцениваются товары.А вот это весьма вероятно. Не вызывает больших сомнений, что со второй половины 20-х доллар, а с начала 30-х все почти все нынешние резервные валюты столкнутся с одной вполне очевидной проблемой - рынок не сможет абсорбировать всю массу новых займов, которые эмитенты этих валют будут на него выбрасывать, чтобы рефинансировать старые. В этом случае начнется частичное погашение обязательств за счет эмиссии. Что в свою очередь приведет у росту денежного предложения и цен. И довольно существенному.И это будет не первая такая революция цен в истории.В начале 16-го века на рынок Европы ежегодно поступало всего около 150 тыс. унций серебра. С середины 20-х годов, после начала чеканки йохимсталлеров и его добычи в Америки - уже около 10 млн. Не смотря на то, что это были реальные деньги (за каждой унцией стояла стоимость) тогдашняя экономика не смогла их переварить - цены на ВСЕ выросли в 3-5 раз, а тогдашний мировой лидер (Испания) обанкротилась.Второй раз подобное случилось в 3-ей четверти 19-го века - если в предыдущие 25 лет ежегодно добывалось около 1 млн. унций золота, то, начиная с 1850-го, благодаря золотым лихорадкам в Калифорнии/Австралии/Южной Африке и росту добычи в России - уже 6 млн. Кратного роста цен не произошло только потому, что взрывной рост денежного предложения совпал с технологической революцией (переход производства товаров от ремесленного к фабричному) и образованию их (товаров) мирового рынка благодаря развитию парового судоходства и строительству колониальных империй.Боюсь в последнем случае рост бумажной денежной массы (безусловных пассивов) центробанков, эмитирующих ее под ипотечные и государственные долги (те же пассивы) смикшировать будет просто нечем.