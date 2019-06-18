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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1945194619471948
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 23:19

  hxbbgaf написав:
  Чукча2 написав:Госдолг Италии побил исторический рекорд.

https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 85898.html

У них хоть торговый баланс положительный и немцы могут спасти. А кто спасет США?

Странное рассуждение. При торговом балансе + 5.18 млрд., итальянцы за последний мес. умудрились ещё набрать долгов на 14,8 млрд.
Итого: Размер государственного долга Италии в апреле текущего года побил очередной рекорд и достиг исторического максимума - 2,373 трлн евро. . Согласно данным ЕК соотношение госдолга к ВВП Италии в 2018 г. составило 132,2%.
Это один из крупнейших долгов в мире.
Гос. долг США 105% ВВП.

Немцы никому не помогают. Они дают в долг и затягивают узду....
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