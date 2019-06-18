У них хоть торговый баланс положительный и немцы могут спасти. А кто спасет США?
Странное рассуждение. При торговом балансе + 5.18 млрд., итальянцы за последний мес. умудрились ещё набрать долгов на 14,8 млрд. Итого: Размер государственного долга Италии в апреле текущего года побил очередной рекорд и достиг исторического максимума - 2,373 трлн евро. . Согласно данным ЕК соотношение госдолга к ВВП Италии в 2018 г. составило 132,2%. Это один из крупнейших долгов в мире. Гос. долг США 105% ВВП.
Немцы никому не помогают. Они дают в долг и затягивают узду....