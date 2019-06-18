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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 18 чер, 2019 23:19
hxbbgaf написав:
У них хоть торговый баланс положительный и немцы могут спасти. А кто спасет США?
Странное рассуждение. При торговом балансе + 5.18 млрд., итальянцы за последний мес. умудрились ещё набрать долгов на 14,8 млрд.Итого:
Размер государственного долга Италии в апреле текущего года побил очередной рекорд и достиг исторического максимума - 2,373 трлн евро
. . Согласно данным ЕК соотношение госдолга к ВВП Италии в 2018 г. составило 132,2%.
Это один из крупнейших долгов в мире.
Гос. долг США 105% ВВП.
Немцы никому не помогают. Они дают в долг и затягивают узду....
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наблюдательный
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Додано: Сер 19 чер, 2019 11:30
"Золото – это деньги и ничего более. Все остальное – кредит."
МОРГАН Джон Пирпонт, американский финансист.
Деньги как фантики - падает Империя. Для скептиков моего изречения: пал СССР. Вопрос знатокам: что сейчас можно делать с этими фантиками-рублями? Ничего. Золото оно и в Африке золото.
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gvjhgvjhv2jb4
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Додано: Сер 19 чер, 2019 12:06
gvjhgvjhv2jb4 написав:
"Золото – это деньги и ничего более. Все остальное – кредит."
МОРГАН Джон Пирпонт, американский финансист.
Деньги как фантики - падает Империя. Для скептиков моего изречения: пал СССР. Вопрос знатокам: что сейчас можно делать с этими фантиками-рублями? Ничего. Золото оно и в Африке золото.
Еще 105 лет назад фраза Моргана ни у кого не вызывала сомнений- на каждой бумаге, обращавшейся в любой стране мира, было написано КРЕДИТНЫЙ БИЛЕТ (на долларе и сейчас FEDERAL RESERVE NOTE - т.е. ЗАПИСЬ ФедРезерва). И в 60-ти (примерно) странах мира еще в июле 1914-го бумажные деньги выпускались в оборот в строгом соответствии с наличием золотых резервов у ЦБ.
Достаточно сказать, что к этому моменту, например, в Российской империи в обращении было кредитных билетов на 1,5 млрд. рублей, золотой монеты на 500 млн., серебряной монеты на 100 млн., а ЗР составляли 1 312 т. золота - почти 1,7 млрд. рублей в эквиваленте.
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Волгарь
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Додано: Сер 19 чер, 2019 12:06
наблюдательный написав: hxbbgaf написав:
У них хоть торговый баланс положительный и немцы могут спасти. А кто спасет США?
Странное рассуждение. При торговом балансе + 5.18 млрд., итальянцы за последний мес. умудрились ещё набрать долгов на 14,8 млрд.Итого:
Размер государственного долга Италии в апреле текущего года побил очередной рекорд и достиг исторического максимума - 2,373 трлн евро
. . Согласно данным ЕК соотношение госдолга к ВВП Италии в 2018 г. составило 132,2%.
Это один из крупнейших долгов в мире.
Гос. долг США 105% ВВП.
Немцы никому не помогают. Они дают в долг и затягивают узду....
132 или 105 - уже небольшая разница, но дело в том, что торговый баланс и бюджетный дефицит ведут США к катастрофе гораздо быстрее чем Италию. У них долг уже давно за сотку, а вот у США еще в 2008-м году был 60.
Греции помогли, а они не вернули нифига.
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hxbbgaf
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Додано: Сер 19 чер, 2019 12:07
Важна динамика.
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