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  #<1 ... 1945194619471948
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 23:19

  hxbbgaf написав:
  Чукча2 написав:Госдолг Италии побил исторический рекорд.

https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 85898.html

У них хоть торговый баланс положительный и немцы могут спасти. А кто спасет США?

Странное рассуждение. При торговом балансе + 5.18 млрд., итальянцы за последний мес. умудрились ещё набрать долгов на 14,8 млрд.
Итого: Размер государственного долга Италии в апреле текущего года побил очередной рекорд и достиг исторического максимума - 2,373 трлн евро. . Согласно данным ЕК соотношение госдолга к ВВП Италии в 2018 г. составило 132,2%.
Это один из крупнейших долгов в мире.
Гос. долг США 105% ВВП.

Немцы никому не помогают. Они дают в долг и затягивают узду....
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 11:30

"Золото – это деньги и ничего более. Все остальное – кредит."
МОРГАН Джон Пирпонт, американский финансист.

Деньги как фантики - падает Империя. Для скептиков моего изречения: пал СССР. Вопрос знатокам: что сейчас можно делать с этими фантиками-рублями? Ничего. Золото оно и в Африке золото.
gvjhgvjhv2jb4
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 12:06

  gvjhgvjhv2jb4 написав:"Золото – это деньги и ничего более. Все остальное – кредит."
МОРГАН Джон Пирпонт, американский финансист.

Деньги как фантики - падает Империя. Для скептиков моего изречения: пал СССР. Вопрос знатокам: что сейчас можно делать с этими фантиками-рублями? Ничего. Золото оно и в Африке золото.

Еще 105 лет назад фраза Моргана ни у кого не вызывала сомнений- на каждой бумаге, обращавшейся в любой стране мира, было написано КРЕДИТНЫЙ БИЛЕТ (на долларе и сейчас FEDERAL RESERVE NOTE - т.е. ЗАПИСЬ ФедРезерва). И в 60-ти (примерно) странах мира еще в июле 1914-го бумажные деньги выпускались в оборот в строгом соответствии с наличием золотых резервов у ЦБ.
Достаточно сказать, что к этому моменту, например, в Российской империи в обращении было кредитных билетов на 1,5 млрд. рублей, золотой монеты на 500 млн., серебряной монеты на 100 млн., а ЗР составляли 1 312 т. золота - почти 1,7 млрд. рублей в эквиваленте.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 12:06

  наблюдательный написав:
  hxbbgaf написав:
  Чукча2 написав:Госдолг Италии побил исторический рекорд.
https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 85898.html

У них хоть торговый баланс положительный и немцы могут спасти. А кто спасет США?

Странное рассуждение. При торговом балансе + 5.18 млрд., итальянцы за последний мес. умудрились ещё набрать долгов на 14,8 млрд.
Итого: Размер государственного долга Италии в апреле текущего года побил очередной рекорд и достиг исторического максимума - 2,373 трлн евро. . Согласно данным ЕК соотношение госдолга к ВВП Италии в 2018 г. составило 132,2%.
Это один из крупнейших долгов в мире.
Гос. долг США 105% ВВП.
Немцы никому не помогают. Они дают в долг и затягивают узду....

132 или 105 - уже небольшая разница, но дело в том, что торговый баланс и бюджетный дефицит ведут США к катастрофе гораздо быстрее чем Италию. У них долг уже давно за сотку, а вот у США еще в 2008-м году был 60.
Греции помогли, а они не вернули нифига.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 12:07

Важна динамика.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 22:40

Gold price hit ceiling

Голда 1360!
Жуки, дышите глубже, вы взволнованы :D
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 22:58

  hxbbgaf написав:
  Чукча2 написав:Госдолг Италии побил исторический рекорд.

https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 85898.html

У них хоть торговый баланс положительный и немцы могут спасти. А кто спасет США?

США могут оплатить ЛЮБОЙ свой долг ВСЕГДА, потому что мы всегда сможем напечатать деньги для этого
https://www.youtube.com/watch?v=Ck3FuTzZvhI
maza5
 
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