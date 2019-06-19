У них хоть торговый баланс положительный и немцы могут спасти. А кто спасет США?
Странное рассуждение. При торговом балансе + 5.18 млрд., итальянцы за последний мес. умудрились ещё набрать долгов на 14,8 млрд. Итого: Размер государственного долга Италии в апреле текущего года побил очередной рекорд и достиг исторического максимума - 2,373 трлн евро. . Согласно данным ЕК соотношение госдолга к ВВП Италии в 2018 г. составило 132,2%. Это один из крупнейших долгов в мире. Гос. долг США 105% ВВП.
Немцы никому не помогают. Они дают в долг и затягивают узду....
gvjhgvjhv2jb4 написав:"Золото – это деньги и ничего более. Все остальное – кредит." МОРГАН Джон Пирпонт, американский финансист.
Деньги как фантики - падает Империя. Для скептиков моего изречения: пал СССР. Вопрос знатокам: что сейчас можно делать с этими фантиками-рублями? Ничего. Золото оно и в Африке золото.
Еще 105 лет назад фраза Моргана ни у кого не вызывала сомнений- на каждой бумаге, обращавшейся в любой стране мира, было написано КРЕДИТНЫЙ БИЛЕТ (на долларе и сейчас FEDERAL RESERVE NOTE - т.е. ЗАПИСЬ ФедРезерва). И в 60-ти (примерно) странах мира еще в июле 1914-го бумажные деньги выпускались в оборот в строгом соответствии с наличием золотых резервов у ЦБ. Достаточно сказать, что к этому моменту, например, в Российской империи в обращении было кредитных билетов на 1,5 млрд. рублей, золотой монеты на 500 млн., серебряной монеты на 100 млн., а ЗР составляли 1 312 т. золота - почти 1,7 млрд. рублей в эквиваленте.
У них хоть торговый баланс положительный и немцы могут спасти. А кто спасет США?
Странное рассуждение. При торговом балансе + 5.18 млрд., итальянцы за последний мес. умудрились ещё набрать долгов на 14,8 млрд. Итого: Размер государственного долга Италии в апреле текущего года побил очередной рекорд и достиг исторического максимума - 2,373 трлн евро. . Согласно данным ЕК соотношение госдолга к ВВП Италии в 2018 г. составило 132,2%. Это один из крупнейших долгов в мире. Гос. долг США 105% ВВП. Немцы никому не помогают. Они дают в долг и затягивают узду....
132 или 105 - уже небольшая разница, но дело в том, что торговый баланс и бюджетный дефицит ведут США к катастрофе гораздо быстрее чем Италию. У них долг уже давно за сотку, а вот у США еще в 2008-м году был 60. Греции помогли, а они не вернули нифига.