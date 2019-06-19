В Китае выявлены новые случаи манипулирования данными
"Учитывая, что корень проблемы лежит глубоко в системе, манипулирование данными может происходить как в нисходящих, так и в восходящих экономических циклах, - отмечает Эйдан Яо, старший экономист по развивающимся странам Азии в AXA Investment Managers. - И до тех пор, пока экономический рост остается ключевым для нации в целом, полностью устранить мошенничество с данными на низовом уровне политической системы, особенно на уровне городов и префектур, будет сложно".
Чукча2 написав:В Китае выявлены новые случаи манипулирования данными
"Учитывая, что корень проблемы лежит глубоко в системе, манипулирование данными может происходить как в нисходящих, так и в восходящих экономических циклах, - отмечает Эйдан Яо, старший экономист по развивающимся странам Азии в AXA Investment Managers. - И до тех пор, пока экономический рост остается ключевым для нации в целом, полностью устранить мошенничество с данными на низовом уровне политической системы, особенно на уровне городов и префектур, будет сложно".
Чукча2 написав:В Китае выявлены новые случаи манипулирования данными
"Учитывая, что корень проблемы лежит глубоко в системе, манипулирование данными может происходить как в нисходящих, так и в восходящих экономических циклах, - отмечает Эйдан Яо, старший экономист по развивающимся странам Азии в AXA Investment Managers. - И до тех пор, пока экономический рост остается ключевым для нации в целом, полностью устранить мошенничество с данными на низовом уровне политической системы, особенно на уровне городов и префектур, будет сложно".