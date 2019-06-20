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Горячие новости по драгоценным металлам
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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1947194819491950>
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:51

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

В Китае выявлены новые случаи манипулирования данными

"Учитывая, что корень проблемы лежит глубоко в системе, манипулирование данными может происходить как в нисходящих, так и в восходящих экономических циклах, - отмечает Эйдан Яо, старший экономист по развивающимся странам Азии в AXA Investment Managers. - И до тех пор, пока экономический рост остается ключевым для нации в целом, полностью устранить мошенничество с данными на низовом уровне политической системы, особенно на уровне городов и префектур, будет сложно".

https://www.vestifinance.ru/articles/121106

И так везде, куда ни плюнь...
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:07

Ваы

  odessit2007 написав:
  vladus17 написав:Голда 1383!
Жуки, дышите глубже, вы взволнованы :D

1450-1500 спокойно ждем
чего волноваться 8)

Ждать это конечно хорошо, если не сильно долго.
Главное что бы вниз не полетели...
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:53

  Чукча2 написав:В Китае выявлены новые случаи манипулирования данными

"Учитывая, что корень проблемы лежит глубоко в системе, манипулирование данными может происходить как в нисходящих, так и в восходящих экономических циклах, - отмечает Эйдан Яо, старший экономист по развивающимся странам Азии в AXA Investment Managers. - И до тех пор, пока экономический рост остается ключевым для нации в целом, полностью устранить мошенничество с данными на низовом уровне политической системы, особенно на уровне городов и префектур, будет сложно".

https://www.vestifinance.ru/articles/121106

И так везде, куда ни плюнь...

Но выявляют токо в Китае и у Дойчебанка. Американцы пытаются посеять хаос, только бы удержать доллар.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:18

  hxbbgaf написав:
  Чукча2 написав:В Китае выявлены новые случаи манипулирования данными

"Учитывая, что корень проблемы лежит глубоко в системе, манипулирование данными может происходить как в нисходящих, так и в восходящих экономических циклах, - отмечает Эйдан Яо, старший экономист по развивающимся странам Азии в AXA Investment Managers. - И до тех пор, пока экономический рост остается ключевым для нации в целом, полностью устранить мошенничество с данными на низовом уровне политической системы, особенно на уровне городов и префектур, будет сложно".

https://www.vestifinance.ru/articles/121106

И так везде, куда ни плюнь...

Но выявляют токо в Китае и у Дойчебанка. Американцы пытаются посеять хаос, только бы удержать доллар.

Как-то плохо держат
USD/RUB - Доллар США Российский рубль
62,9404 -0,8379 -1,31%
https://ru.investing.com/currencies/usd-rub
Самый низкий показатель в этом году.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 17:14

И санкции что-то никакие. Похоже, трамп с путлером работают на пару. Скоро следует ждать войны. Они нас разорвут!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 17:27

  vladus17 написав:Ждать это конечно хорошо, если не сильно долго.
Главное что бы вниз не полетели...

Слишком резвый рост...
Похоже на загон на фоне новостей о сбитом американском беспилотнике.
Trump: Iran Made "A Very Big Mistake" By Shooting Down Drone
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:40

  наблюдательный написав:
  vladus17 написав:Ждать это конечно хорошо, если не сильно долго.
Главное что бы вниз не полетели...

Слишком резвый рост...
Похоже на загон на фоне новостей о сбитом американском беспилотнике.
Trump: Iran Made "A Very Big Mistake" By Shooting Down Drone

Да, на инвестинге об этом беспилотнике никто и не говорит, не выдумывайте. Рост на ФРС. Официально. Реально же идет скупка и не смогли дальше держать.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 22:16

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Слишком резвый рост...
Похоже на загон на фоне новостей о сбитом американском беспилотнике.
Trump: Iran Made "A Very Big Mistake" By Shooting Down Drone

Я вообще сейчас не понимаю что происходит и на чем рост. На твите Трампа про сбитый дрон?
Strong Sell in my humble opinion.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 22:24

  hxbbgaf написав:
Да, на инвестинге об этом беспилотнике никто и не говорит, не выдумывайте. Рост на ФРС. Официально. Реально же идет скупка и не смогли дальше держать.

Ваш инвестинг сейчас спит... :D
Сейчас всё растёт на вероятности конфликта США и Ирана.
Brent +4.5%. Доллар к остальным валютам прилично просел.
После такого роста, как правило, начинается коррекция. Если ситуация устаканится то можем легко упасть в район 1350 и ниже....
А пока:
Trump Warns "You'll Soon Find Out" If US Will Attack
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 23:04

  наблюдательный написав:
  hxbbgaf написав:
Да, на инвестинге об этом беспилотнике никто и не говорит, не выдумывайте. Рост на ФРС. Официально. Реально же идет скупка и не смогли дальше держать.

Ваш инвестинг сейчас спит... :D
Сейчас всё растёт на вероятности конфликта США и Ирана.
Brent +4.5%. Доллар к остальным валютам прилично просел.
После такого роста, как правило, начинается коррекция. Если ситуация устаканится то можем легко упасть в район 1350 и ниже....
А пока:
Trump Warns "You'll Soon Find Out" If US Will Attack

Нефть может, но золото выросло вчера вечером еще до дронов сразу после ФРС. Дроны - это обыденная вещь. Может, вы еще скажете, что фонда сегодня вечером выросла из-за страхов войны? Хотя война вполне реальна (хоть в нее пока никто и не верит), так как Трампу надо закошмарить весь мир, только так он надеется удержать доллар на первое время, а если и рухнет, будет оправдание. И обрушение фондового пузыря уже неминуемо и тоже виноват будет Иран, совсем не искусственное его раздутие и жуткие макрофинансовые показатели как то торговый и бюджетный баланс и динамика гос. долга. Да и не зря же Америка столько лет наращивала добычу нефти до беспрецедентных значений. Готовилась.
hxbbgaf
 
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