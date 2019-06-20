Додано: Чет 20 чер, 2019 23:04

наблюдательный написав: hxbbgaf написав:

Да, на инвестинге об этом беспилотнике никто и не говорит, не выдумывайте. Рост на ФРС. Официально. Реально же идет скупка и не смогли дальше держать. Да, на инвестинге об этом беспилотнике никто и не говорит, не выдумывайте. Рост на ФРС. Официально. Реально же идет скупка и не смогли дальше держать.

Ваш инвестинг сейчас спит...

Сейчас всё растёт на вероятности конфликта США и Ирана.

Brent +4.5%. Доллар к остальным валютам прилично просел.

После такого роста, как правило, начинается коррекция. Если ситуация устаканится то можем легко упасть в район 1350 и ниже....

А пока:

Trump Warns "You'll Soon Find Out" If US Will Attack Ваш инвестинг сейчас спит...Сейчас всё растёт на вероятности конфликта США и Ирана.Brent +4.5%. Доллар к остальным валютам прилично просел.После такого роста, как правило, начинается коррекция. Если ситуация устаканится то можем легко упасть в район 1350 и ниже....А пока:

Нефть может, но золото выросло вчера вечером еще до дронов сразу после ФРС. Дроны - это обыденная вещь. Может, вы еще скажете, что фонда сегодня вечером выросла из-за страхов войны? Хотя война вполне реальна (хоть в нее пока никто и не верит), так как Трампу надо закошмарить весь мир, только так он надеется удержать доллар на первое время, а если и рухнет, будет оправдание. И обрушение фондового пузыря уже неминуемо и тоже виноват будет Иран, совсем не искусственное его раздутие и жуткие макрофинансовые показатели как то торговый и бюджетный баланс и динамика гос. долга. Да и не зря же Америка столько лет наращивала добычу нефти до беспрецедентных значений. Готовилась.